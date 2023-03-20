Пенсійна реформа: Уряд Франції ледве витримав вотум недовіри

Уряд Еммануеля Макрона зміг вистояти при голосуванні за резолюцію про недовіру. Французькі депутати були невдоволені його спробою затвердити пенсійну реформу в обхід парламенту.

Уряд президента Франції Еммануеля Макрона з перевагою у дев'ять голосів зміг уникнути вотуму недовіри в Національних зборах у понеділок, 20 березня, після того як в обхід нижньої палати намагався проштовхнути вкрай непопулярні зміни до пенсійної системи.

Днями французький уряд на чолі з прем'єркою Елізабет Борн скористався статтею конституції, яка дозволяє провести пенсійну реформу без голосування в парламенті за умови, якщо він витримає вотум недовіри. Сьогодні за вотум недовіри проголосували 278 депутатів за необхідних для його ухвалення 287.

Успішне голосування спричинило би відставку уряду та скасування скандальної пенсійної реформи Макрона. Водночас опозиційні партії тепер планують оскаржувати законопроєкт у Конституційній раді, яка може ухвалити рішення про його повне або часткове скасування, якщо вважатиме, що він порушує конституцію.

Профспілки і протестувальники, невдоволені реформою та спробою затвердити її без голосування, також анонсували продовження страйків і протестів за підтримки багатьох представників опозиції. Дев'ятий загальнонаціональний день страйків і протестів запланований на четвер, 23 березня, передає Reuters.

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Масові протести через пенсійну реформу

Пенсійна реформа була однією з головних передвиборних обіцянок Макрона. Вона передбачає поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, а також збільшення до 43 років мінімального терміну, впродовж якого необхідно сплачувати внески для отримання права на пенсію в повному обсязі. При цьому обсяг мінімальної пенсії зросте до 1200 євро на місяць.

Згідно з даними опитувань, проти таких змін виступають дві третини французів.

Протести проти пенсійної реформи тривають вже кілька місяців. Їх називають чи не найнебезпечнішим викликом для Макрона з часів протистояння "жовтих жилетів" понад чотири роки тому.