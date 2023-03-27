Протести у Франції: туристам заблокували вхід у Лувр

Біля підніжжя скляної піраміди Лувру на мирну демонстрацію проти пенсійної реформи зібралися протестувальники, серед яких були і працівники музею, повідомляє Reuters.
Через це внутрішнім двором Лувру змійкою простяглася черга розчарованих туристів із різних куточків світу. До відвідувачів вийшла екскурсоводка музею, яка сказала: "Ми сподіваємося, ви розумієте наші причини".
За даними Associated Press, вхід до музею заблокували десятки співробітників Лувру, що змусило керівництво оголосити про його тимчасове закриття.
Пенсійна реформа була однією з головних передвиборних обіцянок президента Франції Еммануеля Макрона. Вона передбачає поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, а також збільшення до 43 років мінімального терміну, впродовж якого необхідно сплачувати внески для отримання права на пенсію в повному обсязі. При цьому обсяг мінімальної пенсії зросте до 1200 євро на місяць.
Для проведення непопулярної реформи французький уряд на чолі з прем'єр-міністеркою Елізабет Борн скористався статтею конституції, яка дозволяє запровадити її без голосування в парламенті, якщо уряд витримає вотум недовіри. Днями йому вдалося уникнути вотуму недовіри.
Тим часом профспілки наполягають, що пенсійна реформа - несправедлива і невиправдано жорстка, та закликають провести референдум з цієї теми. За даними соціологічних опитувань, проти змін виступають дві третини французів. Масові протести проти реформи тривають вже кілька місяців, часом переростаючи в сутички з поліцією. Їх називають чи не найнебезпечнішим викликом для Макрона з часів протистояння "жовтих жилетів" понад чотири роки тому.
Протест у Луврі відбувся за день до 10-го раунду загальнонаціональних страйків і вуличних маршів, анонсованих на вівторок, 28 березня.
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