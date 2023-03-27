Протести у Франції: туристам заблокували вхід у Лувр

Через протести проти підвищення пенсійного віку у Франції туристам закрили вхід до музею Лувр.

Мітингувальники проти пенсійної реформи у Франції заблокували в понеділок, 27 березня, вхід до музею Лувр у Парижі.

Біля підніжжя скляної піраміди Лувру на мирну демонстрацію проти пенсійної реформи зібралися протестувальники, серед яких були і працівники музею, повідомляє Reuters.

Біля підніжжя скляної піраміди Лувру на мирну демонстрацію проти пенсійної реформи зібрлися кілька десятків протестувальників. Фото: Marco Trujillo/REUTERS

Через це внутрішнім двором Лувру змійкою простяглася черга розчарованих туристів із різних куточків світу. До відвідувачів вийшла екскурсоводка музею, яка сказала: "Ми сподіваємося, ви розумієте наші причини".

За даними Associated Press, вхід до музею заблокували десятки співробітників Лувру, що змусило керівництво оголосити про його тимчасове закриття.

Внутрішнім двором Лувру змійкою простяглася черга розчарованих туристів із різних куточків світу. Фото: Carl Court/Getty Images

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Лувр закрили у переддень 10-го раунду страйків

Пенсійна реформа була однією з головних передвиборних обіцянок президента Франції Еммануеля Макрона. Вона передбачає поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, а також збільшення до 43 років мінімального терміну, впродовж якого необхідно сплачувати внески для отримання права на пенсію в повному обсязі. При цьому обсяг мінімальної пенсії зросте до 1200 євро на місяць.

Для проведення непопулярної реформи французький уряд на чолі з прем'єр-міністеркою Елізабет Борн скористався статтею конституції, яка дозволяє запровадити її без голосування в парламенті, якщо уряд витримає вотум недовіри. Днями йому вдалося уникнути вотуму недовіри.

Тим часом профспілки наполягають, що пенсійна реформа - несправедлива і невиправдано жорстка, та закликають провести референдум з цієї теми. За даними соціологічних опитувань, проти змін виступають дві третини французів. Масові протести проти реформи тривають вже кілька місяців, часом переростаючи в сутички з поліцією. Їх називають чи не найнебезпечнішим викликом для Макрона з часів протистояння "жовтих жилетів" понад чотири роки тому.

Протест у Луврі відбувся за день до 10-го раунду загальнонаціональних страйків і вуличних маршів, анонсованих на вівторок, 28 березня.