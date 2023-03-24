Візит короля Чарльза ІІІ до Франції відклали через протести

У заяві Єлисейського палацу йдеться, що рішення про перенесення поїздки британського монарха до Франції ухвалили уряди обох країн через плани профспілок організувати нові протести.

Візит короля Великобританії Чарльза ІІІ до Франції, запланований на 26-29 березня, відкладено, повідомив Єлисейський палац у п'ятницю, 24 березня.

"Таке рішення було ухвалене французьким і британським урядами після телефонної розмови між президентом Республіки і королем сьогодні вранці, щоб мати можливість прийняти Його Величність Короля Карла III в умовах, які відповідають нашим дружнім відносинам", - йдеться в заяві Єлисейського палацу.

Там зазначається, що до такого кроку вдалися на тлі заклику французьких профспілок до проведення ще одного дня загальнонаціональних страйків і демонстрацій, який припадає на час візиту короля. У Єлисейському палаці наголосили, що у майбутньому візит Чарльза відбудеться якнайшвидше.

Король Чарльз ІІІ мав прибути з триденним візитом до Франції, а потім вирушити до Німеччини. За даними джерела Reuters у Букінгемському палаці, Чарльз поїде до ФРН в заплановані дати.

Відкладений візит британського монарха стане серйозним конфузом для президента Франції Еммануеля Макрона, який сподівався, що він стане символічним кроком у зусиллях двох країн перегорнути сторінку після років непростих відносин внаслідок Brexit, зауважує агентство.

Протести у Франції

Між тим кількість затриманих учасників протестів у Франції 23 березня сягнула 457 людей. Демонстрації у Парижі та Бордо супроводжувалися актами вандалізму. Так, у столиці Франції кілька сотень одягнених у чорне радикально налаштованих протестувальників розбивали вітрини банків, магазинів і точок громадського харчування, а також трощили вуличні меблі. У поліцейських кидали пляшки, петарди та каміння. Правоохоронці застосовували проти демонстрантів сльозогінний газ і атакували натовп кийками.

У Бордо, на півдні Франції, перед будівлею мерії розпалили багаття, внаслідок чого був пошкоджений вхід до колонади, повідомила речниця префектури. Загалом по країні внаслідок сутичок з демонстрантами 23 березня поранень зазнав 441 правоохоронець.

Суперечлива реформа

Раніше уряд Франції скористався статтею конституції, яка дозволяє провести пенсійну реформу без голосування в парламенті за умови, якщо він витримає вотум недовіри. Днями йому вдалося успішно уникнути вотуму недовіри під час голосувань в парламенті, хоча в одному з них перевага на користь уряду склала лише дев'ять голосів.

Пенсійна реформа була однією з головних передвиборних обіцянок Макрона. Вона передбачає поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, а також збільшення до 43 років мінімального терміну, впродовж якого необхідно сплачувати внески для отримання права на пенсію в повному обсязі. При цьому обсяг мінімальної пенсії зросте до 1200 євро на місяць.

Профспілки вважають пенсійну реформу несправедливою і невиправдано жорсткою і закликають провести референдум на цю тему. Згідно з даними опитувань, проти змін, запропонованих урядом, виступають дві третини французів.