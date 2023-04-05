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Найбагатший українець за рейтингом Forbes Рінат Ахметов
Найбагатший українець - Рінат Ахметов Фото: Sven Simon/IMAGO
ЕкономікаСвіт

У рейтинг найбагатших людей світу потрапили шість українців

Анастасія Шепелева
28 хв. тому

У новому рейтингу мільярдерів від Forbes - шість українців, але Ігор Коломойський зазначений як представник Ізраїлю. Найбагатшою людиною в світі визнали Бернара Арно - керівника групи брендів моди та косметики LVMH.

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До нового рейтингу мільярдерів від Forbes, оприлюдненого у вівторок, 4 квітня, потрапили шість українців, хоча Ігор Коломойський значиться у переліку як представник Ізраїлю.

Найвищу сходинку рейтингу - 445 - традиційно посів власник холдингу СКМ Рінат Ахметов. Його статки оцінюють в 5,7 мільярда доларів.

З великим відривом наступний у переліку - на 1434 місці - власник інвестиційної групи Interpipe Віктор Пінчук, активи якого оцінили в 2,1 мільярда доларів. Третій серед найбагатших українців - на 2020 позиції - власник "Смарт-Холдингу" Вадим Новинський зі статками в 1,4 мільярда.

На 2133 сходинці - власник групи компаній Ferrexpo Костянтин Жеваго з 1,3 мільярда доларів, на 2405 - Геннадій Боголюбов із 1,1 мільярда.

Його партнер у групі "Приват" Ігор Коломойський також є у списку - на 2540 місці з мільярдом доларів. Утім він цього року включений як представник Ізраїлю. За непідтвердженою інформацію, минулого року його позбавили українського громадянства.

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Рейтинг найбагатших людей світу очолив Бернар Арно

Найбагатшою людиною світу став Бернар Арно - французький підприємець, керівник групи LVMH, що об'єднує 75 брендів моди та косметики, включно з Louis Vuitton і Sephora. Статки Арно та його родини Forbes оцінив у 211 мільярдів доларів.

Бернар Арно
Бернар АрноФото: Vianney Le Caer/Invision/AP/picture alliance

На другому місці в цьому списку - засновник компаній SpaceX і Tesla, американський підприємець Ілон Маск зі 180 мільярдів доларів активів.

Третю сходинку посів глава компанії Amazon Джефф Безос зі 114 мільярдами доларів. 

Найбільше мільярдерів - у США

Загалом у 2023 році видання нарахувало 2640 людей в світі з мільярдним капіталом, порівняно з 2668 минулого року. Їхні сукупні статки зараз становлять 12,2 трильйона доларів, що на 500 мільярдів доларів менше, ніж у березні 2022 року. За даними Forbes, майже половина мільярдерів світу стали за рік біднішими. 

Найбільшою кількістю мільярдерів, як і раніше, можуть похвалитися Сполучені Штати: до рейтингу увійшли 735 представників країни, загальні статки яких оцінюються в 4,5 трильйона доларів. Китай, включно з Гонконгом і Макао, залишається на другому місці з 562 мільярдерами та загальними активами в два трильйони доларів. За ним слідує Індія зі 169 мільярдерами та 675 мільярдами доларів кпіталу.

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