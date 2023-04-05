У рейтинг найбагатших людей світу потрапили шість українців

У новому рейтингу мільярдерів від Forbes - шість українців, але Ігор Коломойський зазначений як представник Ізраїлю. Найбагатшою людиною в світі визнали Бернара Арно - керівника групи брендів моди та косметики LVMH.
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До нового рейтингу мільярдерів від Forbes, оприлюдненого у вівторок, 4 квітня, потрапили шість українців, хоча Ігор Коломойський значиться у переліку як представник Ізраїлю.
Найвищу сходинку рейтингу - 445 - традиційно посів власник холдингу СКМ Рінат Ахметов. Його статки оцінюють в 5,7 мільярда доларів.
З великим відривом наступний у переліку - на 1434 місці - власник інвестиційної групи Interpipe Віктор Пінчук, активи якого оцінили в 2,1 мільярда доларів. Третій серед найбагатших українців - на 2020 позиції - власник "Смарт-Холдингу" Вадим Новинський зі статками в 1,4 мільярда.
На 2133 сходинці - власник групи компаній Ferrexpo Костянтин Жеваго з 1,3 мільярда доларів, на 2405 - Геннадій Боголюбов із 1,1 мільярда.
Його партнер у групі "Приват" Ігор Коломойський також є у списку - на 2540 місці з мільярдом доларів. Утім він цього року включений як представник Ізраїлю. За непідтвердженою інформацію, минулого року його позбавили українського громадянства.
Рейтинг найбагатших людей світу очолив Бернар Арно
Найбагатшою людиною світу став Бернар Арно - французький підприємець, керівник групи LVMH, що об'єднує 75 брендів моди та косметики, включно з Louis Vuitton і Sephora. Статки Арно та його родини Forbes оцінив у 211 мільярдів доларів.
На другому місці в цьому списку - засновник компаній SpaceX і Tesla, американський підприємець Ілон Маск зі 180 мільярдів доларів активів.
Третю сходинку посів глава компанії Amazon Джефф Безос зі 114 мільярдами доларів.
Найбільше мільярдерів - у США
Загалом у 2023 році видання нарахувало 2640 людей в світі з мільярдним капіталом, порівняно з 2668 минулого року. Їхні сукупні статки зараз становлять 12,2 трильйона доларів, що на 500 мільярдів доларів менше, ніж у березні 2022 року. За даними Forbes, майже половина мільярдерів світу стали за рік біднішими.
Найбільшою кількістю мільярдерів, як і раніше, можуть похвалитися Сполучені Штати: до рейтингу увійшли 735 представників країни, загальні статки яких оцінюються в 4,5 трильйона доларів. Китай, включно з Гонконгом і Макао, залишається на другому місці з 562 мільярдерами та загальними активами в два трильйони доларів. За ним слідує Індія зі 169 мільярдерами та 675 мільярдами доларів кпіталу.
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