Forbes: Найбагатші українці втратили понад 20 млрд доларів

Найбільше за 10 місяців великої війни втратив Рінат Ахметов - 9,3 мільярда доларів. Однак він і далі є найбагатшим українцем за версією видання Forbes Україна.

Двадцять найбагатших українських бізнесменів з початку повномасштабної війни РФ проти України втратили понад 20 мільярдів доларів. Нині їхні статки оцінюють у 22,5 мільярда доларів, свідчить оприлюднений у вівторок, 27 грудня, "Рейтинг найбагатших воєнного часу", складений виданням "Forbes Україна ".

На першому місці в рейтингу найбагатших українців традиційно опинився бізнесмен Рінат Ахметов. Однак його статки у грудні 2022 порівняно з лютим цього ж року скоротилися з 13,7 мільярда до 4,4 мільярда доларів. Внаслідок бойових дій були суттєво пошкоджені його металургійні, енергетичні та аграрні активи.

У Маріуполі компанія Ахметова "Метінвест" втратила два головних підприємства – "Азовсталь" і ММК імені Ілліча. Решта заводів в Запорізькій та Дніпропетровській областях працюють не на повну потужність. Наразі теплові електростанції Ахметова, які входять до групи ДТЕК, регулярно опиняються під прицілом російських ракетних ударів. Медійний бізнес — "Медіа Групу Україна" — Ахметов закрив влітку сам, зазначає видання.

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Друге та третє місця рейтингу поділили співзасновники IT-компанії Grammarly Максим Литвин та Олексій Шевченко. Статки кожного скоротилися з чотирьох до 2,3 мільярда доларів.

Четверте місце рейтингу посідає власник компанії Interpipe Віктор Пінчук, активи якого скоротилися на 400 мільйонів доларів, - до 2,2 мільярда доларів. Замикає п'ятірку найзаможніших українців власник компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго. Його статки оцінено у 1,4 мільярда доларів, що на 700 мільйонів доларів менше ніж у лютому.

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До десятки найбагатших українців увійшли також власники мережі гіпермаркетів "Епіцентр" і "Нова Лінія" Олександр і Галина Гереги, чиї активи оцінено на рівні 1,2 мільярда доларів, співвласник фінтех стартапу Revolut Влад Яценко - 1,1 мільярда доларів, власник "Смарт-Холдингу" Вадим Новинський - один мільярд доларів. Замикають десятку підприємець Геннадій Боголюбов зі статками, які оцінюються у один мільярд доларів, та бізнесмен Сергій Тігіпко зі статками, що складають 870 мільйонів доларів.

Колишній президент України Петро Порошенко та президент групи DCH Олександр Ярославський, які зазвичай входили до десятки рейтингу, посіли 12 та 19 місця відповідно. Статки Порошенка знизилися з 1,6 мільярда доларів до 730 мільйонів доларів. Ярославський втратив 660 мільйонів доларів.

Держзрадники і без громадянства України - поза рейтингом

Водночас у рейтинг не включено, зокрема, Ігоря Коломойського, який торік посідав четверте місце, оскільки його позбавили громадянства України, уточнює "Forbes Україна". Також поза рейтингом Віктор Медведчук, якого підозрюють у держзраді. До війни Forbes оцінював статки Медведчука у 620 мільйонів доларів.