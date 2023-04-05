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DogecoinФото: STAR MAX/IP/picture alliance
ТехнологіїСвіт

Ціна криптовалюти Dogecoin зросла на тлі зміни лого Twitter

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Вартість криптовалюти Dogecoin підскочила на 25 відсотків після того, як власник соцмережі Twitter Ілон Маск замінив логотип синього птаха на зображення собаки-мема породи шиба-іну

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Ціна натхненної мемами з собакою породи шиба-іну криптовалюти Dogecoin зросла після зміни Ілоном Маском 3 квітня логотипу Twitter із зображенням синього птаха на пса, що асоціюється з цифровим токеном. У вівторок, 4 квітня, вона підскочила на 25 відсотків із менше восьми центів до понад 10 центів. Станом на ранок середи, 5 квітня, вона становить майже 10 центів - 0,097 долара.

Як зауважує AFP, Маск змінив логотип чи то назавжди, чи то як короткостроковий жарт, попри те, що проти нього вже подали до суду за попередні просування цього цифрового токена.

Глава Twitter має понад 133 мільйони підписників і вже давно використовує соціальну мережу для самореклами та гумору, час від часу також просуваючи "догекоїн" - криптовалюту, яку спочатку створили як жарт, пише агентство. Сам Маск, другий з найбагатших людей планети, є прихильником криптовалют, тож значна частина його статків зберігається в біткоїнах.

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Шиба-іну стала популярним мемом у 2013 році, коли на форумах Reddit і 4chan почали використовувати зображення цієї японської породи собак разом із повідомленнями, написаними ламаною англійською мовою. Пізніше того ж року запустили як жарт криптовалюту і протягом років вона залишалася практично без вартості.

Однак це змінилося у травні 2021 року, коли Маск припустив, що його автомобільна компанія Tesla може почати приймати "догекоїн" в якості оплати. Тоді вартість ненадовго підскочила до рекордних на той час 0,73 долара. Втім, згодом вона швидко впала, а інвестори звинуватили Маска в маніпулюванні вартістю токена з метою отримання швидкого прибутку.

Зміна логотипу Twitter спричинила безліч повідомлень із зображенням собаки-мема. Сам Маск опублікував у соцмережі торішню розмову з підписником, в якій пообіцяв купити Twitter і зробити шиба-іну його логотипом.

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