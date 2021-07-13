 Криптовалюта під контролем: чи вийдуть біткоїни в Україні з тіні? | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.09.2021

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Економіка

Криптовалюта під контролем: чи вийдуть біткоїни в Україні з тіні?

Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про віртуальні активи", який дозволяє легалізувати ринок криптовалют в Україні. Урядовці вже обіцяють крипторай для інвесторів, а бізнес не поспішає радіти нововведенням.

Логотипи різних криптовалют

Попри те що криптовалюти функціонують в світі більше десяти років, в Україні вони не були офіційно визнаними: ні чіткого визначення, що це таке, ні правил функціонування та обігу, ні регулювання цифрової валюти в країні до цього часу немає. Поки що все існує напівлегально, у сірій зоні, коли де-факто криптовалюта є і на ній українці непогано заробляють, але де-юре її немає - вона не заборонена, але й офіційно не дозволена в Україні. "Через неврегульований статус цифрової валюти зараз силовики просто приходять, частіш за все зі звинуваченнями власників криптовалюти у фінансуванні тероризму, забирають її без жодних документів про вилучення і все: доводити, що у тебе була твоя криптовалюта, немає як і кому", - каже президент Всеукраїнської асоціації криптовалют і блокчейн Артем Дубров.

В очікуванні інвестицій від легалізації криптобізнесу

У середу, 8 вересня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дасть змогу легалізувати ринок криптовалют в Україні. Закон визначає поняття "віртуальний актив" як "нематеріальне благо, що є об'єктом цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі". Окрім цього, документ врегульовує правовідносини, що виникають з обігом віртуальних активів, визначає права та обов'язки учасників ринку та засади державної політики щодо цього.

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Якщо президент підпише цей законопроєкт, криптовалюти отримають в Україні юридичний статус, а учасники ринку зможуть захищати права на віртуальні активи в суді. При цьому власники віртуальних активів зможуть легально обмінювати і декларувати їх, а міжнародні криптокомпанії - реєструвати блокчейн-бізнес в Україні. "Всі у виграші, що криптоіндустрія працюватиме у правовому полі. Для бізнесу це дасть можливість структурувати і легалізувати свою діяльність, можливість працювати з венчурними фондами, для фізосіб - легалізувати доходи, а для держави це перспективний напрямок економіки, інвестицій і поповнення бюджету",  - пояснює Максим Дем'янюк, радник міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

Регулятором ринку віртуальних активів в Україні стане міністерство цифрової трансформації на чолі з Михайлом Федоровим

Саме міністерство цифрової трансформації (мінцифра) України буде регулятором ринку віртуальних активів, а в окремих питаннях до цього підключатиметься Національний банк України та Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків.

Дем'янюк  наголошує, що мінцифра вже працює над тим, аби зробити привабливими умови інвестування в крипторинок, аби глобальні криптофонди та біржі реєстрували свій бізнес саме в Україні. "Зараз ми працюємо над змінами до податкового кодексу, аби податок на додану вартість (ПДВ) для цього бізнесу було скасовано, а податок на прибуток від цієї діяльності становив п'ять відсотків. Наше завдання - створити сприятливе середовище для цього бізнесу", - сказав DW радник міністра цифрової трансформації України. За його словами, світова капіталізація ринку криптовалют нині становить більш ніж два трильйони доларів, і завдяки прозорому регулюванню Україна розраховує стати частиною цього потенційно прибуткового бізнесу.

Легалізація криптобізнесу під тиском

Утім, легалізувати криптобізнес Україна взялася не з власної ініціативи, а під тиском Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Саме ця організація у своїх рекомендаціях просила Україну визначитися  щодо криптовалют: або заборонити їх, або запровадити в країні відповідне регулювання. Україна пішла шляхом легалізації.

Криптобізнес по-різному сприймає нововведення. "Все одно компанії отримують ліцензію на обіг грошей для проведення транзакцій та обміну криптовалют , чому б не отримувати цю ліцензію в Україні, а не на Віргінських островах раз, у нас будуть прогнозовані відносини. Разом з законом "Дія city", коли оподаткування сектору ІТ віддуватиметься за британською системою, це може бути вигідно для криптобізнесу", - вважає Артем Дубров. Він переконаний, що це дозволить криптобізнесу стати більш захищеним в Україні, оскільки з'являється можливість  через суди відстоювати свої права на криптовалюту.

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Водночас дехто побоюється, що криптовалюта втратить свою основну перевагу - анонімність. Утім, є в цьому і переваги, не виключає Дубров. "Через суди можна буде хоч доказувати, що СБУ незаконно вилучили у тебе криптовалюту і що вона у тебе дійсно була. Адже закон передбачає верифікацію особи, інформація зберігатиметься на носіях і підтвердити свою приналежність до цього стане легше", - каже президент Всеукраїнської асоціації криптовалют і блокчейн.

Починати потрібно було не з крипотовалюти?

Такого оптимізму не розділяє засновник першого публічного криптообмінника в Східній Європі, власник компанії Kuna Bitcoin Agency та голова громадської організації Bitcoin Foundation Ukraine Михайло Чобанян. Він переконаний, що в Україні починати потрібно було з реформування правоохоронної і судової системи та виконавчої служби. "Замовні справи проти бізнесу, рейдерські атаки. Спочатку потрібно наводити порядок в цьому, а не займатися криптою", - відзначає Чобанян. Він вважає, що регулювання ринку криптовалют "по-українськи" призведе до повного його згортання в країні. Він не впевнений, що легалізація криптовалюти призведе до притоку іноземних інвестицій в Україну. "А якщо буде, як у 2014 році, коли Нацбанк зобов'язав всіх подавати (валютну. - Ред.) виручку? Я, як криптовалютна біржа, тримаю баланси іноземних користувачів у валюті, а НБУ вимагає від мене конвертувати ці валютні баланси в гривню. Чи залишиться у мене після цього хоч один з іноземних клієнтів?" - розмірковує Михайло Чобанян.

Монета з символом біткоїна на долоні

Критики побоюються, що з новим законом криптовалюта втратить головну привабливість - анонімність

З теоретичних плюсів узаконення криптовалюти та віртуальних активів він називає те, що криптобізнес може відкривати банківські рахунки і обслуговувати клієнтів, які хочуть купувати криптовалюту з банківського рахунку. Натомість, за словами бізнесмена, більшість клієнтів, які хочуть купувати криптовалюту, не користуються банківськими рахунками для уникнення ідентифікації і виявлення походженням грошей. "Завдяки банківським рахунками, сподіваюся, ми зможемо отримати іноземних клієнтів, а от в Україні, проаналізувавши, наприклад, декларації топчиновників, можна побачити, що на рахунках гроші ніхто не зберігає, і сподіватися, що через банківські рахунки українці тепер купуватимуть крипту, не доводиться", - підсумовує Михайло Чобанян. Він перконаний, що криптобізнесу легалізація ринку в Україні нічого хорошого не принесе.

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Докладно

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