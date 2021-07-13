Верховна Рада легалізувала віртуальні активи

Верховна Рада України ухвалила на засіданні в середу, 8 вересня, законопроєкт №3637 про віртуальні активи в другому читанні. Цей нормативний акт підтримали 276 народних депутатів за мінімальної необхідної кількості 226 законодавців.

З тіні може вийти до мільярда гривень

За даними віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, нині щоденний обіг віртуальних активів в Україні становить один мільярд гривень, але цей ринок перебуває в тіні. Про це урядовець розповів у своєму Telegram-каналі.

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Через це міжнародні біржі не можуть заходити в Україну. З жодної операції з віртуальними активами не платяться податки, пояснив Федоров. "Завдяки (ухваленому - Ред.) закону це врегулюється. Буде створено вигідні умови, які дадуть змогу компаніям реєструватися в Україні, а не за кордоном. Бюджет отримуватиме податки, а підприємці відчуватимуть себе захищеними. Загалом кілька країн у світі легалізували криптоактиви - Німеччина, Люксембург, Сінгапур. Україна буде однією з них", - наголосив він.

Потрібні зміни до Цивільного й Податкового кодексів

Водночас голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголосив на необхідності подальшого внесення змін до українського законодавства через цей закон.

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"Тепер віртуальні активи стали об'єктом цивільних прав, об'єктом цивільного обігу. Однак попереду багато роботи. Протягом року ми маємо внести зміни до Цивільного кодексу і, звісно... до кодексу податкового, розробити підзаконні акти", - прокоментував Гетманцев, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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