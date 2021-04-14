 На хвилі біткоїн-буму: криптовалютний майданчик вперше вийшов на біржу | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.04.2021

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Економіка

На хвилі біткоїн-буму: криптовалютний майданчик вперше вийшов на біржу

Завдяки дедалі більшому попиту на криптовалюти на кшталт біткоїна платформа Coinbase демонструє дедалі більшу виручку. Тепер криптовалютна біржа сама вийшла на біржу, що може ознаменувати революцію на ринку.

Смартфон із логотипом Coinbase та монети з логотипами криптовалют біткоїн та етереум

Вихід на біржу онлайн-платформи торгівлі криптовалютами Coinbase у середу, 14 квітня, може стати найуспішнішим біржовим стартом цього року. Таким чином, компанія стала першою свого роду, акції якої котируються на біржі. Стартова ціна за акцію під тикером COIN перед початком торгів на американській біржі Nasdaq становила 250 доларів.

Надії на успішний біржовий старт підживлюються цифрами. Лише за перший квартал цього року заснована дев'ять років тому компанія здобула понад 13 мільйонів нових клієнтів. Не в останню чергу цьому посприяв попит на найстарішу криптовалюту світу біткоїн, який останнім часом неспинно зростає. Виручка Coinbase у першому кварталі 2021 року становила 1,8 мільярда доларів - це у понад дев'ятеро більше, ніж рік тому.

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Якщо справдяться прогнози експертів та вартість компанії за результатами торгів сягне 100 мільярдів доларів, це буде поки що найуспішнішим виходом компанії на біржу в цьому році. Послугами онлайн-платформи торгівлі криптовалютами користуються 56 мійльонів людей з понад 100 країн світу. Після китайських конкурентів Binance та Huobi, таким чином, Coinbase - третій за величиною подібний майданчик у світі.

Вихід на біржу як кредит довіри до криптовалют

Те, що Coinbase вийшла на біржу, може суттєво посилити довіру до криптовалют у суспільстві, каже експерт із криптовалют та технології блокчейн у Коледжі імені Баруха в Нью-Йорку Чарльз Хванг. Досі криптовалютній галузі важко завойовувати довіру з боку класичних інвесторів, органів фінансового контролю та громадськості. "Багато хто аргументує це тим, що, мовляв, неможливо визначити справжню, об'єктивну цінність криптовалют. Цей вихід на біржу може показати ринку, що криптовалютна галузь прийшла для того, аби залишитися", - каже Хванг.

Криптовалютному "хайпу" сприяє і дедалі більше визнання з боку банків та підприємств. Окрім платіжної системи PayPal, розплачуватися за допомогою криптовалют тепер дозволяють і карткові платіжні системи на кшталт Visa, і автовиробники на кшталт Tesla.

Засновник Coinbase Браян Армстронг

Засновник Coinbase Браян Армстронг

І це лише початок, переконаний засновник Coinbase Браян Армстронг. Він прогнозує, що число користувачів технології блокчейн, на якій базуються криптовалюти, збільшиться з 50 мільйонів до одного мільярда. "Коли я заснував Coinbase, більшість людей думали, що блокчейн - це безглуздя. Зараз у цю технологію інвестують уряди та інвестори старої гвардії", - каже він у розмові з журналом Forbes.

Coinbase працює як класичний брокер

Хоч офіс Coinbase розташований в американському Сан-Франциско, серед користувачів онлайн-платформи багато фанатів криптовалют із Європи. Загалом на майданчику торгують близько 50-ма різними кібервалютами, серед яких біткоїн, етереум та лайткоїн (латинкою Bitcoin, Ethereum та Litecoin відповідно). Придбати їх можна як за класичні, так звані фіатні, гроші, приміром, долари чи євро, так і за інші криптовалюти. З огляду на те що в світі зараз налічується понад 4000 різних криптовалют, вибір на Coinbase, таким чином, відносно невеликий. Принцип її роботи такий самий, як і на класичному ринку капіталу: все визначають попит і пропозиція.

Infografik Anteil Kryptowährungen UK

Після кожної купівлі-продажу криптовалюта розміщується у віртуальному гаманці, так званому wallet. За його допомогою потім теоретично можна і розплачуватися. Coinbase при цьому заробляє так само, як брокери на ринку капіталу - за кожну транзакцію компанія бере собі відповідну комісію.

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Великі коливання курсів криптовалют та проблеми з кібербезпекою

Утім, експерти не радять ставити торгівлю криптовалютами на один щабель із класичними капіталовкладеннями. Адже крім суттєвих коливань курсів, тут також існує проблема кібербезпеки. Час від часу з'являються повідомлення про спустошені цифрові гаманці та зламані акаунти. При цьому майданчики на кшталт Coinbase відповідальності за такі інциденти на себе зазвичай не беруть. У світі криптовалют рідко діють закони, які зобов'язують класичних брокерів та банки застосовувати суворі правила безпеки для захисту своїх клієнтів.

Додаток Coinbase на смартфоні

Платформа Coinbase неодноразово опинялася під шквалом критики

При цьому експерт Хванг сумнівається, що криптовалютній галузі варто побоюватися більш суворої регуляції та контролю з боку держав. Дослідження, за його словами, поки що не підтверджують побоювань щодо великої небезпеки використання криптовалют для відмивання грошей, на якому неодноразово наголошувала, зокрема, міністерка фінансів США Джанет Єллен.

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Утім, це не заважає платформі торгівлі криптовалютами Coinbase регулярно потрапляти під шквал критики. Приміром, як пише The New York Times, нещодавно десятки користувачів поскаржилися на проблеми в роботі служби клієнтської підтримки компанії. А в березні її звинуватили в поширенні повідомлень про багатомільйонну транзакцію, що вводили в оману. Органи контролю у США оштрафували Coinbase на 6,5 мільйона доларів. Причина - помилкові чи неточні звіти про транзакції з цифровими статками.

Та подібні проблеми хоч і є каменями спотикання на шляху компанії до суттєвого зростання, але вони навряд чи здатні його спинити. Уже зараз майданчик Coinbase коштує більше, ніж стара-добра Нью-Йоркська фондова біржа. Експерт Чарльз Хванг порівнює ситуацію з криптовалютами з розвитком інтернету наприкінці XX століття. "Ніхто на початку 1990-их років не міг подумати, який позитивний вплив інтернет матиме на наше життя. Зараз нам дуже важко обійтися без онлайн-шопінгу, інтернет-ігор, стрімінгових платформ та соціальних мереж", - каже він.

  • Біткоїн - провідна криптовалюта

    Що таке біткоїн та як він функціонує

    Біткоїн - провідна криптовалюта

    Біткоїн - це найпопулярніша в світі криптовалюта. Вона не має купюр, її неможливо взяти в руки, оскільки вона повністю базується на криптографічних методах.Її найважливіший принцип - повна децентралізація, у неї нема центрального адміністратора, вона непідвласна фінансовим регуляторам та банкам. Цим біткоїн радикально різниться від будь-якої платіжної одиниці в світі.

  • Містичний батько-засновник біткоїна

    Що таке біткоїн та як він функціонує

    Містичний "батько-засновник" біткоїна

    Уперше про біткоїн заговорили після того, як у жовтні 2008 року анонімний розробник (чи група розробників) під ім'ям Сатоші Накамото опублікував файл з описом протоколу й принципу роботи платіжної системи. В січні 2009 року були згенеровані перші в світі 50 біткоїнів.

  • Як отримати біткоїни?

    Що таке біткоїн та як він функціонує

    Як отримати біткоїни?

    Отримати біткоїни можна кількома шляхами. Найпростіший - купити криптовалюту на одній з інтернет-платформ за звичайні гроші, наприклад, євро. Можна прийняти біткоїн як оплату за надані послуги чи товари. Зрештою, можна навчитись процедури майнінгу й отримувати за це біткоїни.

  • Гаманець потрібен і для біткоїна

    Що таке біткоїн та як він функціонує

    Гаманець потрібен і для біткоїна

    Криптовалюти зберігаються в електронних гаманцях (Wallet). Точніше, там зберігаються електронні ключі, котрі є доказом того, що біткоїни справді належать їхньому власнику. Гаманці можуть розміщуватися на комп'ютерах, смартфонах, на USB-стіках, у хмарних сховищах (clouds) тощо. Головне - надійність зберігання, оскільки з втратою ключів втрачаєш і біткоїни.

  • Спочатку стілці, потім гроші (біткоїни)

    Що таке біткоїн та як він функціонує

    Спочатку стілці, потім гроші (біткоїни)

    Ось приклад транзакції з біткоїнами. Покупець (на картинці ліворуч) має намір придбати в продавця товар - наприклад, капелюха. Для проведення розрахунку обом потрібні відкритий та закритий ключі. Відкритий ключ можна порівняти з номером банківського рахунку, закритий - із засекреченим кодом підтвердження банківської транзакції.

  • До чого тут блокчейн

    Що таке біткоїн та як він функціонує

    До чого тут блокчейн

    Продавець пред'являє покупцю відкритий ключ. Той, своєю чергою, підтверджує оплату за допомогою свого закритого ключа, й таким чином розпочинається процес відправлення грошей. Комп'ютерна інформація про цю транзакцію разом із сотнями інших транзакцій формує спеціальну структуру - "блок", котрий приєднується до ланцюжка інших блоків, що містять дані інших транзакції, котрі проводилися раніше.

  • Що роблять майнери

    Що таке біткоїн та як він функціонує

    Що роблять майнери

    Цей новий блок з інформацією про оплату за капелюха незабаром опиняється на всіх комп'ютерах учасників системи криптовалюти. Їх також називають майнерами. Їхні комп'ютери перевіряють сформовані в блоки транзакції та підтверджують їх. Теоретично стати майнером може кожен, але в дійсності сьогодні цю роль виконують професійні майнери з потужним сервісним обладнанням.

  • Майнінг: змагання на швидкість

    Що таке біткоїн та як він функціонує

    Майнінг: змагання на швидкість

    Перед остаточним підтвердженням транзакції (наприклад, оплати за капелюха) майнери мають перевірити її, що вимагає великої обчислювальної потужності сервера та графічної карти. Фактично майнери беруть участь у такому собі змаганні на швидкість: хто першим верифікує блок з інформацією, той і отримає за це біткоїни.

  • Блокчейн: анонімний ланцюг блоків

    Що таке біткоїн та як він функціонує

    Блокчейн: анонімним ланцюг блоків

    Врешті-решт, блок із "запакованою" в нього і верифікованою інформацією про оплату за капелюха стає частиною довгого ланцюга блоків - блокчейна. У цьому ланцюгу містяться всі транзакції з біткоїнами, що колись проводилися. У цьому відкритому "ґроссбуху" можна знайти всі операції та гаманці всіх учасників - але при цьому всі учасники розрахунків залишаються анонімними.

  • Де мешкають майнери

    Що таке біткоїн та як він функціонує

    Де мешкають майнери

    Найбільші в світі потужності для майнінгу - та найбільше споживання електроенергії з цією метою - сьогодні в Китаї. Так стверджують дослідники з університету Кембриджа, автори індексу споживання струму для створення біткоїна (Bitcoin Electricity Consumption Index). Далі в списку - США, Росія, Казахстан, Іран та Малайзія. Майнінг найбільше вигідним є там, де низькі ціни на електроенергію.

  • Величезна витрата струму на майнінг

    Що таке біткоїн та як він функціонує

    Величезна витрата струму на майнінг

    Загальну витрату електроенергії на майнінг науковці Університету Кембриджу оцінюють у 120 терават-годин на рік. Це більше, ніж щороку споживає кожна з країн, що на карті позначені блакитним кольором.

    Автор: Ґудрун Гаупт


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Криптомайданчик вийшов на біржу на хвилі біткоїн-буму

Завдяки дедалі більшому попиту на криптовалюти на кшталт біткоїна біржа з її продажу Coinbase сама вийшла на біржу.  

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