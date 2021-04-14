На хвилі біткоїн-буму: криптовалютний майданчик вперше вийшов на біржу

Вихід на біржу онлайн-платформи торгівлі криптовалютами Coinbase у середу, 14 квітня, може стати найуспішнішим біржовим стартом цього року. Таким чином, компанія стала першою свого роду, акції якої котируються на біржі. Стартова ціна за акцію під тикером COIN перед початком торгів на американській біржі Nasdaq становила 250 доларів.

Надії на успішний біржовий старт підживлюються цифрами. Лише за перший квартал цього року заснована дев'ять років тому компанія здобула понад 13 мільйонів нових клієнтів. Не в останню чергу цьому посприяв попит на найстарішу криптовалюту світу біткоїн, який останнім часом неспинно зростає. Виручка Coinbase у першому кварталі 2021 року становила 1,8 мільярда доларів - це у понад дев'ятеро більше, ніж рік тому.

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Якщо справдяться прогнози експертів та вартість компанії за результатами торгів сягне 100 мільярдів доларів, це буде поки що найуспішнішим виходом компанії на біржу в цьому році. Послугами онлайн-платформи торгівлі криптовалютами користуються 56 мійльонів людей з понад 100 країн світу. Після китайських конкурентів Binance та Huobi, таким чином, Coinbase - третій за величиною подібний майданчик у світі.

Вихід на біржу як кредит довіри до криптовалют

Те, що Coinbase вийшла на біржу, може суттєво посилити довіру до криптовалют у суспільстві, каже експерт із криптовалют та технології блокчейн у Коледжі імені Баруха в Нью-Йорку Чарльз Хванг. Досі криптовалютній галузі важко завойовувати довіру з боку класичних інвесторів, органів фінансового контролю та громадськості. "Багато хто аргументує це тим, що, мовляв, неможливо визначити справжню, об'єктивну цінність криптовалют. Цей вихід на біржу може показати ринку, що криптовалютна галузь прийшла для того, аби залишитися", - каже Хванг.

Криптовалютному "хайпу" сприяє і дедалі більше визнання з боку банків та підприємств. Окрім платіжної системи PayPal, розплачуватися за допомогою криптовалют тепер дозволяють і карткові платіжні системи на кшталт Visa, і автовиробники на кшталт Tesla.

Засновник Coinbase Браян Армстронг

І це лише початок, переконаний засновник Coinbase Браян Армстронг. Він прогнозує, що число користувачів технології блокчейн, на якій базуються криптовалюти, збільшиться з 50 мільйонів до одного мільярда. "Коли я заснував Coinbase, більшість людей думали, що блокчейн - це безглуздя. Зараз у цю технологію інвестують уряди та інвестори старої гвардії", - каже він у розмові з журналом Forbes.

Coinbase працює як класичний брокер

Хоч офіс Coinbase розташований в американському Сан-Франциско, серед користувачів онлайн-платформи багато фанатів криптовалют із Європи. Загалом на майданчику торгують близько 50-ма різними кібервалютами, серед яких біткоїн, етереум та лайткоїн (латинкою Bitcoin, Ethereum та Litecoin відповідно). Придбати їх можна як за класичні, так звані фіатні, гроші, приміром, долари чи євро, так і за інші криптовалюти. З огляду на те що в світі зараз налічується понад 4000 різних криптовалют, вибір на Coinbase, таким чином, відносно невеликий. Принцип її роботи такий самий, як і на класичному ринку капіталу: все визначають попит і пропозиція.

Після кожної купівлі-продажу криптовалюта розміщується у віртуальному гаманці, так званому wallet. За його допомогою потім теоретично можна і розплачуватися. Coinbase при цьому заробляє так само, як брокери на ринку капіталу - за кожну транзакцію компанія бере собі відповідну комісію.

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Великі коливання курсів криптовалют та проблеми з кібербезпекою

Утім, експерти не радять ставити торгівлю криптовалютами на один щабель із класичними капіталовкладеннями. Адже крім суттєвих коливань курсів, тут також існує проблема кібербезпеки. Час від часу з'являються повідомлення про спустошені цифрові гаманці та зламані акаунти. При цьому майданчики на кшталт Coinbase відповідальності за такі інциденти на себе зазвичай не беруть. У світі криптовалют рідко діють закони, які зобов'язують класичних брокерів та банки застосовувати суворі правила безпеки для захисту своїх клієнтів.

Платформа Coinbase неодноразово опинялася під шквалом критики

При цьому експерт Хванг сумнівається, що криптовалютній галузі варто побоюватися більш суворої регуляції та контролю з боку держав. Дослідження, за його словами, поки що не підтверджують побоювань щодо великої небезпеки використання криптовалют для відмивання грошей, на якому неодноразово наголошувала, зокрема, міністерка фінансів США Джанет Єллен.

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Утім, це не заважає платформі торгівлі криптовалютами Coinbase регулярно потрапляти під шквал критики. Приміром, як пише The New York Times, нещодавно десятки користувачів поскаржилися на проблеми в роботі служби клієнтської підтримки компанії. А в березні її звинуватили в поширенні повідомлень про багатомільйонну транзакцію, що вводили в оману. Органи контролю у США оштрафували Coinbase на 6,5 мільйона доларів. Причина - помилкові чи неточні звіти про транзакції з цифровими статками.

Та подібні проблеми хоч і є каменями спотикання на шляху компанії до суттєвого зростання, але вони навряд чи здатні його спинити. Уже зараз майданчик Coinbase коштує більше, ніж стара-добра Нью-Йоркська фондова біржа. Експерт Чарльз Хванг порівнює ситуацію з криптовалютами з розвитком інтернету наприкінці XX століття. "Ніхто на початку 1990-их років не міг подумати, який позитивний вплив інтернет матиме на наше життя. Зараз нам дуже важко обійтися без онлайн-шопінгу, інтернет-ігор, стрімінгових платформ та соціальних мереж", - каже він.