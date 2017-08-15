Зростання курсу Bitcoin: чи лусне "криптовалютна бульбашка"

"Ні, тут у нас не крах", - каже Юліан Госп (Julian Hosp) у своєму новому відео на YouTube, заспокоюючи більше сотні тисяч своїх підписників щодо нещодавнього падіння курсу біткоїна. "Такі коливання є цілком нормальними і це, можливо, навіть заспокоїть увесь цей хайп", - додає самоназваний австрійський криптовалютний експерт, який нині розповідає зі Сінгапуру про світ криптовалют. Госп є колишнім професійним кайтсерфером і називає себе нині інвестором та консультантом. За його словами, він і сам є власником багатьох коїнів - так представники криптовалютного світу називають різні криптовалюти. Але його найбільшим проєктом є власна електронна валюта, за допомогою якої він хоче зробити кредитування, платежі та торгівлю акціями можливими без участі посередників.

Нещодавнє падіння курсу майже на 20 відсотків є для Госпа вже буденною справою, заявляє він у своєму відео. Але у підсумку 34-річний ексспортсмен, вірогідно, мав чималий зиск від ажіотажу довкола криптовалют. Так, передусім біткоїн збільшив свою вартість з березня 2020 року більш як ушестеро. Той, хто ще в грудні торік купував Bitcoin, зараз може тішитися через подвоєння його ціни. Подібна картина і з іншими електронними валютами. Найбільша вслід за біткоїном зветься Ethereum (ефір. - Ред.). Такі назви, як Ripple, Litecoin та Cadano також зараз на слуху, а перелік усіх криптовалют є досить довгим. Але найбільше грошей інвесторів все ще приваблює саме Bitcoin.

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Символ діджиталізації

Втім чому, окрім екстравагантних криптопроповідників на кшталт Госпа, дедалі більше людей вірять у блокчейн та вкладають власні гроші у повністю віртуальний продукт? Адже за електронними валютами почасти криється не більше ніж складний програмний код, який, як у випадку біткоїна, дозволяє швидко, анонімно та вигідно проводити транзакції.

Можна припустити, що весь цей хайп є лише наступним кроком діджиталізації суспільства, прискореної пандемією COVID-19. Колонка чисел стає для багатьох цілком конкретним ресурсом. Те, що довіра до віртуальних цінностей зростає, демонструють і біржові курси технологічних компаній, які під час і, можливо, завдяки пандемії зростають запаморочливими темпами.

Новий клас активів для сильних нервів

Для економіста та криптоаналітика німецького DZ Bank Серена Геттлера (Sören Hettler) причини цього явища полягають передусім у експансивній грошовій політиці міжнародних центробанків. Простою мовою - на ринку багато грошей, а відсоткових ставок з боку регуляторів у довгостроковій перспективі навряд чи варто чекати. "Інвестори зараз вимушені розглядати і нетрадиційні класи активів", - відповідає Геттлер на запит DW. Поки що Bitcoin залишається нетрадиційним способом інвестицій для більшості інвесторів. Так, вартість усіх біткоїнів на платформі coinmarketcap.com оцінюється у 640 мільярдів доларів. Це може видатися значною сумою, але станом на 13 січня це менше біржової вартості не менш хайпового виробника електроавтомобілів Tesla.

Але, окрім криптофриків, дедалі більшу увагу на біткоїни починають звертати і інституційні вкладники. Так вважає і Патрік Гансен (Patrick Hansen) зі спілки Bitkom, для якого зростання курсу криптовалюти пояснюється і тим, що "підприємства та інвестори переводять свої капітальні резерви у Bitcoin".

До них приєднуються такі солідні гравці, як страхувальники з MassMutual чи менеджери активів з компанії One River, яка нещодавно придбала Bitcoin на 600 мільйонів доларів. Найбільшу кількість біткоїнів у світі наразі має інша компанія з управління активами - Graytrust з Нью-Йорка зосередила майже три відсотки усіх доступних на ринку біткоїнів. У відео на своєму сайті Graytrust ілюструє переваги такої інвестиції: золоті злитки падають з неба, люди тягнуться за ними та починають битися за них одне з одним. Головний посил - криптовалюти набагато безпечніші за "матеріальне" золото.

Чому золото і Bitcoin часто порівнюють

Порівняння між найпопулярнішою криптовалютою та золотом звучить досить часто, аби пояснити феномен біткоїна. Обидва обмежені у своїй кількості як ресурс. Таким код Bitcoin зробив його винахідник Сатоші Накамото. Але золото вже давно розглядається інвесторами по всьому світу як "безпечна гавань". Bitcoin до такого визнання ще далеко - зокрема й через масштабні коливання курсу.

Екскаватори і шахтарі перекидають тонни каміння заради одного граму золота. Натомість біткоїн потребує великих обчислювальних потужностей та електроенергії для так званого "майнінгу". За рахунок цього, як і у випадку з золотом, створюється різновид мінімальної вартості, необхідної для покриття видатків, пояснює Серен Геттлер з DZ Bank. Але справді переконливої моделі, за допомогою якої можна розрахувати відповідну ціну, не існує, вважає аналітик: "Криптовалюти коштують стільки, скільки інші готові за них заплатити".

Ще однією причиною зростання інтересу стала доступність. Якщо раніше лише технічно "підкованим" людям була доступна можливість купувати криптовалюти, зараз все стало простіше. Найкращим прикладом є платіжна система PayPal, яка у жовтні оголосила, що її клієнти у США зможуть купувати і продавати Bitcoin та три інші криптовалюти. У всьому світі PayPal має понад 350 мільйонів клієнтів - багато з них незабаром зможуть вперше долучитися до світу криптовалют.

Паршиві вівці криптоджунглів

Але досі криптовалюти мали ще одну роль - азартної гри, яка декому принесла великий виграш, а декому - великий збиток. Як і на будь-якому ринку, що зростає, у світі криптовалют є чимало паршивих овець. Так, Bitcoin постійно критикують за те, що він дозволяє злочинцям робити транзакції за допомогою блокчейну. А те, що створювати криптовалюти можуть люди, яких цікавить лише примноження власного капіталу, демонструє приклад Ripple. Незадовго до Різдва американська влада подала позов проти двох засновників цієї валюти. Їм закидають сумнівні транзакції загальною сумою у 1,8 мільярда доларів. У лютому мають розпочатися судові слухання.

Економіст і криптоаналітик німецького DZ Bank Серен Геттлер

Гансен з Bitkom каже, що, на його думку, з тисяч криптовалют "більшість не має підстав для довгострокового існування". А найбільшим електронним валютам органи фінансового нагляду приділяють дуже прискіпливу увагу.

Репутацію криптопроповідника Юліана Госпа також важко назвати бездоганною. В інтернеті є повідомлення про оборудки, пов'язані із невдалим стартапом. Але Госп, у будь-якому разі, залишається прибічником криптовалют і не має страху перед крахом їхніх обмінних курсів. Стрімке падіння вартості Bitcoin він назвав "здоровим коригуванням вниз" та вдалою нагодою придбати більше біткоїнів. Зараз, за його словами, все вказує на те, "що він буде зростати і далі", каже Госп в одному зі своїх відео.

Геттлер з DZ Bank передусім очікує, що "відкритість людей до криптовалют та їхнє загальне прийняття з боку громадськості зростатиме". Втім, чи не йдеться у випадку стрімкого зростання Bitcoin про чергову бульбашку, "на цей момент сказати важко", - визнає експерт.