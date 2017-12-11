Чи є криптовалюти альтернативою традиційним грошам?

Долар США або євро - добре відомі по всьому світі традиційні валюти, в яких нерідко зберігають заощадження. Вартість традиційних грошей, надрукованих з санкції Федеральної резервної системи США або Європейського центробанку, залежить від показників економіки Сполучених Штатів та єврозони, а також від конкретних політичних рішень, які впливають на економіку. У випадку долара вартість визначає і глобальний вплив США. Зокрема, левова частка міжнародних розрахунків за сировинні ресурси - від нафти до золота - традиційно відбувається саме у доларах. Крім того, як долари США, так і євро - головні резервні валюти світу, в яких тримають свої золотовалютні резерви інші країни. Традиційні валюти нині поширені як у готівковій, так і в безготівковій формі. Але і в безготівковій формі - у вигляді, наприклад, виданих банкам позик - традиційні гроші залишаються під контролем центробанку.

Натомість криптовалюти є приватними і діють незалежно від урядів і без їхнього контролю. Біткоїн - найвідоміша криптовалюта світу - виникла 2009 року на тлі глобальної фінансової кризи, стрімкого зростання державного боргу в США і країнах єврозони і втрати довіри до традиційних фінансових ринків. Сьогодні існує вже близько п'яти тисяч криптовалют загальною вартістю, в еквіваленті, близько трильйона доларів США.

Транзакції у біткоїнах проходять цифрову верифікацію за допомогою технології блокчейн, яка не прив'язана до одного конкретного сервера, а працює завдяки верифікації в межах величезної мережі комп'ютерів. Це робить систему менш вразливою до цифрового шахрайства. В рамках блокчейну відбувається і "майнінг" (видобування) нових криптомонет. У випадку біткоїна загальна кількість монет, які можна буде "видобути", обмежена 21 мільйоном. Очікується, що ця кількість монет буде досягнута приблизно 2040 року.

Біткоїн виріс у ціні у сто разів вже у перші п'ять днів після запуску - з 0.0008 до 0.08 долара за монету. Рік за роком курс біткоїна стрімко зростав, сягнувши позначки у майже 60 тисяч доларів за монету. Аж поки минулого місяця курс раптом не обвалився на понад 40 відсотків.

Що таке біткоїн та як він функціонує Біткоїн - провідна криптовалюта Біткоїн - це найпопулярніша в світі криптовалюта. Вона не має купюр, її неможливо взяти в руки, оскільки вона повністю базується на криптографічних методах.Її найважливіший принцип - повна децентралізація, у неї нема центрального адміністратора, вона непідвласна фінансовим регуляторам та банкам. Цим біткоїн радикально різниться від будь-якої платіжної одиниці в світі.

Що таке біткоїн та як він функціонує Містичний "батько-засновник" біткоїна Уперше про біткоїн заговорили після того, як у жовтні 2008 року анонімний розробник (чи група розробників) під ім'ям Сатоші Накамото опублікував файл з описом протоколу й принципу роботи платіжної системи. В січні 2009 року були згенеровані перші в світі 50 біткоїнів.

Що таке біткоїн та як він функціонує Як отримати біткоїни? Отримати біткоїни можна кількома шляхами. Найпростіший - купити криптовалюту на одній з інтернет-платформ за звичайні гроші, наприклад, євро. Можна прийняти біткоїн як оплату за надані послуги чи товари. Зрештою, можна навчитись процедури майнінгу й отримувати за це біткоїни.

Що таке біткоїн та як він функціонує Гаманець потрібен і для біткоїна Криптовалюти зберігаються в електронних гаманцях (Wallet). Точніше, там зберігаються електронні ключі, котрі є доказом того, що біткоїни справді належать їхньому власнику. Гаманці можуть розміщуватися на комп'ютерах, смартфонах, на USB-стіках, у хмарних сховищах (clouds) тощо. Головне - надійність зберігання, оскільки з втратою ключів втрачаєш і біткоїни.

Що таке біткоїн та як він функціонує Спочатку стілці, потім гроші (біткоїни) Ось приклад транзакції з біткоїнами. Покупець (на картинці ліворуч) має намір придбати в продавця товар - наприклад, капелюха. Для проведення розрахунку обом потрібні відкритий та закритий ключі. Відкритий ключ можна порівняти з номером банківського рахунку, закритий - із засекреченим кодом підтвердження банківської транзакції.

Що таке біткоїн та як він функціонує До чого тут блокчейн Продавець пред'являє покупцю відкритий ключ. Той, своєю чергою, підтверджує оплату за допомогою свого закритого ключа, й таким чином розпочинається процес відправлення грошей. Комп'ютерна інформація про цю транзакцію разом із сотнями інших транзакцій формує спеціальну структуру - "блок", котрий приєднується до ланцюжка інших блоків, що містять дані інших транзакції, котрі проводилися раніше.

Що таке біткоїн та як він функціонує Що роблять майнери Цей новий блок з інформацією про оплату за капелюха незабаром опиняється на всіх комп'ютерах учасників системи криптовалюти. Їх також називають майнерами. Їхні комп'ютери перевіряють сформовані в блоки транзакції та підтверджують їх. Теоретично стати майнером може кожен, але в дійсності сьогодні цю роль виконують професійні майнери з потужним сервісним обладнанням.

Що таке біткоїн та як він функціонує Майнінг: змагання на швидкість Перед остаточним підтвердженням транзакції (наприклад, оплати за капелюха) майнери мають перевірити її, що вимагає великої обчислювальної потужності сервера та графічної карти. Фактично майнери беруть участь у такому собі змаганні на швидкість: хто першим верифікує блок з інформацією, той і отримає за це біткоїни.

Що таке біткоїн та як він функціонує Блокчейн: анонімним ланцюг блоків Врешті-решт, блок із "запакованою" в нього і верифікованою інформацією про оплату за капелюха стає частиною довгого ланцюга блоків - блокчейна. У цьому ланцюгу містяться всі транзакції з біткоїнами, що колись проводилися. У цьому відкритому "ґроссбуху" можна знайти всі операції та гаманці всіх учасників - але при цьому всі учасники розрахунків залишаються анонімними.

Що таке біткоїн та як він функціонує Де мешкають майнери Найбільші в світі потужності для майнінгу - та найбільше споживання електроенергії з цією метою - сьогодні в Китаї. Так стверджують дослідники з університету Кембриджа, автори індексу споживання струму для створення біткоїна (Bitcoin Electricity Consumption Index). Далі в списку - США, Росія, Казахстан, Іран та Малайзія. Майнінг найбільше вигідним є там, де низькі ціни на електроенергію.

Що таке біткоїн та як він функціонує Величезна витрата струму на майнінг Загальну витрату електроенергії на майнінг науковці Університету Кембриджу оцінюють у 120 терават-годин на рік. Це більше, ніж щороку споживає кожна з країн, що на карті позначені блакитним кольором. Автор: Ґудрун Гаупт



Стабільність традиційних валют

До середини минулого століття провідні валюти світу - такі як долари США або британські фунти стерлінгів - були забезпечені певною кількістю золота і срібла у національних резервах. Це додавало стабільності валютам і гарантувало, що центробанки не друкуватимуть нічим непідкріплену кількість грошей. Як це було, наприклад, у Німеччині у 20-их роках минулого століття, коли країна зіштовхнулася з гіперінфляцією. Під тиском міжнародних репарацій і з огляду на глибоку економічну кризу, уряд не знайшов нічого кращого за друк грошей. У листопаді 1923 року один долар коштував 4 210 500 000 000 марок.

1971 року президент США Річард Ніксон скасував прив'язку долара до золота. На той момент одна унція золота коштувала 35 доларів. Сьогодні - понад 1920.

Ентузіасти, які вірять у світле майбутнє криптовалют, вважають, що вони завдяки прозорості свого функціонування, є не менше надійними, ніж тверді валюти, які були прив'язані до дорогоцінних металів. Через обмежену загальну кількість біткоїнів у глобальному обігу оптимісти роблять сміливі прогнози, очікуючи зростання вартості одного біткоїна до понад півмільйона доларів.

Натомість криптоскептики вказують на шалену волатильність криптовалют, таких як біткоїн або ефіріум. Це робить їх дуже незручними для бізнесу, коли йдеться про розрахунки за товари і послуги. Зокрема, автовиробник Tesla, який належить відомому на весь світ прибічнику криптовалют Ілону Маску, спершу у березні оголосив, що прийматиме розрахунки за автомобілі і в біткоїнах. Однак лише двома місяцями пізніше концерн передумав.

Крипто-оптимісти прогнозують, що один біткоїн колись коштуватиме більше півмільйона доларів

Чи замінять криптовалюти традиційні грошові одиниці?

Китай наразі випробовує запуск власної цифрової валюти - цифрового ренмінбі. США і Євросоюз говорять про те, що перехід грошей у цифру, на якийсь аналог нинішніх криптовалют - лише питання часу. Деякі аналітики припускають, що технологія блокчейн відіграє ключову роль у запуску цифрових аналогів грошей, які нині випускають центробанки.

Прихильники біткоїна переконані, що лімітований обсяг приватних криптогрошей підвищуватиме довіру до них з боку інвесторів. Особливо на тлі того, як центробанки друкують гроші, аби стимулювати економіку, що пробуксовує через наслідки пандемії COVID-19. Якщо спершу більшість криптовалют купували лише поодинокі ентузіасти, а потім індивідульні інвестори, то тепер у ці цифрові гроші подекуди вкладаються й інституційні інвестори. Дедалі частіше криптовалюти приймають роздрібні торгівці, ними вже можна розраховуватися і на деяких платіжних платформах.

Водночас, ударом по іміджу криптовалют стали підозри у масивних зловживаннях з боку злочинців. Деякі платформи, на яких торгували криптовалютами, були закриті правоохоронними органами у зв'язку з розслідуваннями за підозрою у шахрайстві і відмиванні грошей. Цілеспрямовані удари по ринках криптовалют нещодавно здійснили уряди Китаю, Індії і Туреччини. Більш суворе державне регулювання цих ринків анонсують і уряди західних держав.

Ще однією перешкодою для прориву криптовалют є питання екології. Річ у тім, що майнінг криптовалют потребує масивних витрат електроенергії.