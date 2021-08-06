На протести проти COVID-заходів у Франції вийшло 140 тисяч людей

Уже восьмий тиждень поспіль у Франції щосуботи відбуваються протести проти коронавірусних обмежень. На вулиці французьких міст в суботу, 4 вересня, вийшли понад 140 тисяч осіб, повідомляє міністерство внутрішніх справ країни.

Загалом протестувальники збиралися в понад 200 французьких містах. У Парижі акцію підтримали близько 18 тисяч осіб, в Монпельє - 6 тисяч, в Авіньйоні - 4 тисячі. У липні і серпні загальна чисельність протестувальників була вище - до 200 тисяч осіб.



Основна причина невдоволення жителів Франції пов'язана з "паспортами здоров'я", а також з вимогою обов'язкової вакцинації окремих груп населення. При цьому, за даними соцопитування, опублікованого в газеті Le Figaro 3 вересня, 67 відсотків французів підтримують запровадження "паспортів здоров'я".

Повністю вакциновані від коронавірусу дві третини населення Франції, а 72,3 відсотка отримали принаймні першу дозу вакцини.