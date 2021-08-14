 У Франції тривають масові протести проти коронавірусних обмежень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2021

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Новини

У Франції тривають масові протести проти коронавірусних обмежень

Уже шосту суботу поспіль у Франції проходять масові протести проти коронавірусних обмежень. Очікується, що в них візьмуть участь до 220 тисяч осіб.

Протестувальники в Парижі

Протестувальники в Парижі

У Франції шосту суботу поспіль проходять протести проти нових коронавірусних правил. Перші акції вже відбулися в суботу, 21 серпня, в Парижі та місті По. Загалом же по всій країні у суботу заплановано понад 200 акцій.

Демонстранти в Ліллі

Демонстранти в Ліллі

Французька поліція очікує, що в протестах візьмуть участь від 170 тисяч до 220 тисяч людей. Великі демонстрації мають відбутися в Тулоні, Ніцці, Марселі, Монпельє та Перпіньяні.

Демонстрація противників коронавірусних обмежень у Перпіньяні

Демонстрація противників коронавірусних обмежень у Перпіньяні

У По на півдні Франції один з лідерів руху "жовтих жилетів" Жером Родрігес заявив: "Вакцинуйтеся, коли хочете, але ми проти перепусток до лікарень або крамниць, ми вимагаємо скасування закону". 

Значки противників санітарних перепусток

Значки противників "санітарних перепусток"

Нагадаємо, що протести у Франції почалися після того, як парламент країни схвалив закон про обов'язкову вакцинацію медпрацівників, пожежників та рятувальників. Також було вирішено розширити дію так званих "паспортів здоров'я" або ж "санітарних перепусток": з 9 серпня при вході в кафе чи ресторани, заклади охорони здоров'я, деякі торговельні центри та при дальніх поїздках у транспорті потрібно підтвердити вакцинацію від коронавірусу, одужання від хвороби або ж пред'явити актуальний негативний тест.

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