У Франції тривають масові протести проти коронавірусних обмежень

У Франції шосту суботу поспіль проходять протести проти нових коронавірусних правил. Перші акції вже відбулися в суботу, 21 серпня, в Парижі та місті По. Загалом же по всій країні у суботу заплановано понад 200 акцій.

Демонстранти в Ліллі

Французька поліція очікує, що в протестах візьмуть участь від 170 тисяч до 220 тисяч людей. Великі демонстрації мають відбутися в Тулоні, Ніцці, Марселі, Монпельє та Перпіньяні.

Демонстрація противників коронавірусних обмежень у Перпіньяні

У По на півдні Франції один з лідерів руху "жовтих жилетів" Жером Родрігес заявив: "Вакцинуйтеся, коли хочете, але ми проти перепусток до лікарень або крамниць, ми вимагаємо скасування закону".

Значки противників "санітарних перепусток"

Нагадаємо, що протести у Франції почалися після того, як парламент країни схвалив закон про обов'язкову вакцинацію медпрацівників, пожежників та рятувальників. Також було вирішено розширити дію так званих "паспортів здоров'я" або ж "санітарних перепусток": з 9 серпня при вході в кафе чи ресторани, заклади охорони здоров'я, деякі торговельні центри та при дальніх поїздках у транспорті потрібно підтвердити вакцинацію від коронавірусу, одужання від хвороби або ж пред'явити актуальний негативний тест.