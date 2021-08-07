У Франції знову протестують проти коронавірусних обмежень

У Франції у суботу, 14 серпня, на протести проти нових коронавірусних правил знову вийшли десятки тисяч людей. По всій країні було заплановано понад 200 мітингів. За оцінками поліції, участь у них мали взяти близьбко 250 тисяч людей, передає агенція AFP. За повідомленнями влади, демонстрації відбуваються мирно.

Протести проводять п'яті вихідні поспіль. Вони пройшли у Парижі, Марселі, Ніцці, Монпельє та інших містах. Учасники тримали плакати та скандували "Свобода, свобода".

Протести у Франції почалися після того, як парламент країни схвалив закон про обов'язкову вакцинацію медпрацівників, пожежників та рятувальників. Також було вирішено розширити дію так званих "паспортів здоров'я" або ж "санітарних перепусток": з 9 серпня при вході в кафе чи ресторани, заклади охорони здоров'я, деякі торговельні центри та при дальніх поїздках у транспорті потрібно підтвердити вакцинацію від коронавірусу, одужання від хвороби або ж пред'явити актуальний негативний тест.

Читайте також: Коронавірус: новий лямбда-варіант небезпечніший за дельта-мутацію

За вказівкою префектури Парижа, з 16 серпня "санітарні перепустки" будуть також потрібні для відвідування п'яти великих універмагів, таких як Galeries Lafayette, Printemps або Samaritaine, а також торговельних центрів площею понад 20 тисяч квадратних метрів. За даними AFP, це правило розповсюджуватиметься на 104 центри та універмаги.