У Греції протестували кілька тисяч противників вакцинації

Учасники акцій протесту в Афінах та інших містах відстоюють право не вакцинуватися від коронавірусу на тлі нових обмежень для невакцинованих, запроваджених урядом Греції.
Близько чотирьох тисяч людей протестували проти коронавірусних обмежень для невакцинованих перед парламентом у Афінах у середу, 14 липня. Сотні людей вийшли на акції протесту в Салоніках і Геракліоні (столиця острова Крит), вимагаючи залишити за ними право не вакцинуватися від коронавірусу. Це - наймасовіші демонстрації противників вакцинації від коронавірусу у Греції, передає інформагенція dpa з посиланням на грецькі ЗМІ.
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Консервативний уряд Греції оголосив 12 липня, що тільки щеплені від коронавірусу люди зможуть перебувати в закритих приміщеннях барів і ресторанів, а також відвідувати заклади культури. Уряд зробив обов'язковими щеплення від COVID-19 для медпрацівників і персоналу притулків для літніх людей. Щепитися від коронавірусу доведеться також усім військовозобов'язаним і професійним військовим. Окрім того, уряд планує дозволити щеплення для неповнолітніх від 15 років за згоди батьків, передає інформагенція AP.
Тим часом протягом останніх 10 днів у Греції різко побільшала кількість нових інфікувань коронавірусом. Експерти пояснюють це послабленням обмежень, активним нічним життям у країні та великою кількістю заражень серед молоді внаслідок цього. У зв'язку з цим від 15 липня у грецьких барах і ресторанах заборонено збиратися групами й танцювати. Дозволено тільки сидіти за столиками. Окрім того, барам і ресторанам заборонено заповнювати всі місця для гостей. На спортивні заходи на стадіонах вхід дозволений тільки щепленим від коронавірусу.
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