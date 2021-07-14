У Греції протестували кілька тисяч противників вакцинації

Близько чотирьох тисяч людей протестували проти коронавірусних обмежень для невакцинованих перед парламентом у Афінах у середу, 14 липня. Сотні людей вийшли на акції протесту в Салоніках і Геракліоні (столиця острова Крит), вимагаючи залишити за ними право не вакцинуватися від коронавірусу. Це - наймасовіші демонстрації противників вакцинації від коронавірусу у Греції, передає інформагенція dpa з посиланням на грецькі ЗМІ.

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Консервативний уряд Греції оголосив 12 липня, що тільки щеплені від коронавірусу люди зможуть перебувати в закритих приміщеннях барів і ресторанів, а також відвідувати заклади культури. Уряд зробив обов'язковими щеплення від COVID-19 для медпрацівників і персоналу притулків для літніх людей. Щепитися від коронавірусу доведеться також усім військовозобов'язаним і професійним військовим. Окрім того, уряд планує дозволити щеплення для неповнолітніх від 15 років за згоди батьків, передає інформагенція AP.

Тим часом протягом останніх 10 днів у Греції різко побільшала кількість нових інфікувань коронавірусом. Експерти пояснюють це послабленням обмежень, активним нічним життям у країні та великою кількістю заражень серед молоді внаслідок цього. У зв'язку з цим від 15 липня у грецьких барах і ресторанах заборонено збиратися групами й танцювати. Дозволено тільки сидіти за столиками. Окрім того, барам і ресторанам заборонено заповнювати всі місця для гостей. На спортивні заходи на стадіонах вхід дозволений тільки щепленим від коронавірусу.

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