У Берліні на човнах демонстрували проти COVID-обмежень у клубах

Учасники акції протесту, переважно молодь, пересувалися на човнах берлінським Ландвер-каналом, пропливши районами Кройцберг, Трептов та Нойкельн, в яких розташовано чимало закладів та які є популярними для проведення дозвілля у німецькій столиці.
Протестувальники вимагали більшої свободи для клубного життя й тримали транспаранти з гаслами "Уникнути шкоди культурі" та "Культуро, ти є жертвою". Акція супроводжувалася гучною музикою з апаратури, встановленої на човнах, повідомляє агенція dpa.
Пандемія - важкі часи для клубного життя
У Берліні досі заборонено проводити танцювальні заходи у закритих приміщеннях у зв'язку з пандемією коронавірусу. Але, починаючи з 18 червня, такі заходи дозволено проводити на відкритому повітрі, при цьому відвідувачам таких вечірок потрібно мати при собі негативний результат тест на коронавірус, а також бути у масці. Власники берлінських клубів скаржаться, що їхня діяльність регламентується суворіше у порівнянні з роботою барів та ресторанів, а також музичних заходів.
За даними берлінської поліції, в акції протесту взяли участь кілька сотень осіб, які дотримувалися протиемідемічних приписів влади. Торік у Берліні на початку літа відбулася аналогічна акція протесту, але набагато масштабніша: у ній взяли участь близько трьох тисяч осіб, й тоді демонстранти не виконували вимоги щодо носіння масок та дотримання дистанції.
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Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Очікування в Мюнхені
З 10 травня округи та міста Баварії зі стабільним семиденним рівнем захворюваності нижче ніж 100 або 50 осіб на 100 тисяч жителів зможуть дозволити так послаблення: роботу зовнішніх терас ресторанів до 22:00, а також відкриття театрів, концертних залів та кінотеатрів. А невдовзі справа може дійти і до виступів аматорських колективів.
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Культура з маскою в Римі
Італія взяла курс на поступове послаблення обмежень. Там, де рівень захворюваності на COVID-19 помірний, ресторани та бари можуть обслуговувати клієнтів на зовнішніх терасах, зокрема й увечері. У менш постраждалих регіонах країни знову відкрилися музеї та кінотеатри. У Ватикані з 3 травня знову відчинили свої двері музеї (на фото), але вхід лише з маскою.
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Кінофестивалі в Кракові
У Польщі з 4 травня знову працюють музеї. Починаючи з середини травня, просто неба можуть проводитися кінопокази та театральні вистави (але глядачі можуть займати лише половину місць), а з кінця травня фільми та вистави можна буде переглянути і в приміщеннях (але глядачі мають бути в масках). Деякі польські кінофестивалі також зможуть знову відбутися, зокрема в Кракові (архівне фото 2017 року).
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Насолода мистецтвом у Порту
Португалія також поступово відкривається. На початку березня знову відчинилися бібліотеки. На початку квітня запрацювали ринки, художні галереї та музеї (на фото - Порту). Кінотеатри, театри та культурні центри відчиняться в середині травня. З початку травня працюють ресторани, кав'ярні та кондитерські. Також знову дозволено проводити події з обмеженою кількістю учасників.
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Ранній старт в Цюриху
У Швейцарії на початку березня знову відкрилися музеї та бібліотеки - попри те, що на той час кількість заражень усе ще зростала. Зовнішні тераси ресторанів, кінотеатри та театри (на фото - Шаушпільгаус у Цюріху) працюють ще з 19 квітня. Також знову відбуваються концерти просто неба та футбольні матчі. При цьому чинні правила гігієни, як-от обмеження аудиторії або вимога носіння маски.
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Святковий настрій у Ліверпулі
Завдяки тривалому послідовному локдауну та масштабній кампанії вакцинації ситуація з коронавірусом у Великобританії покращилася. В Англії та Уельсі паби та ресторани знову можуть приймати клієнтів на зовнішніх терасах, а в Шотландії і в приміщенні. На початку травня в Ліверпулі відбувся пробний музичний фестиваль, який відвідали кілька тисяч людей. На фото можна побачити радість глядачів.