У Берліні на човнах демонстрували проти COVID-обмежень у клубах

Завсідники берлінських вечірок та нічних клубів у неділю, 20 червня, влаштували акцію протесту проти обмежень, які діють у зв'язку з пандемією коронавірусу й які, зокрема, стосуються й клубного життя.

Учасники акції протесту, переважно молодь, пересувалися на човнах берлінським Ландвер-каналом, пропливши районами Кройцберг, Трептов та Нойкельн, в яких розташовано чимало закладів та які є популярними для проведення дозвілля у німецькій столиці.

Протестувальники вимагали більшої свободи для клубного життя й тримали транспаранти з гаслами "Уникнути шкоди культурі" та "Культуро, ти є жертвою". Акція супроводжувалася гучною музикою з апаратури, встановленої на човнах, повідомляє агенція dpa.

Пандемія - важкі часи для клубного життя

У Берліні досі заборонено проводити танцювальні заходи у закритих приміщеннях у зв'язку з пандемією коронавірусу. Але, починаючи з 18 червня, такі заходи дозволено проводити на відкритому повітрі, при цьому відвідувачам таких вечірок потрібно мати при собі негативний результат тест на коронавірус, а також бути у масці. Власники берлінських клубів скаржаться, що їхня діяльність регламентується суворіше у порівнянні з роботою барів та ресторанів, а також музичних заходів.

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За даними берлінської поліції, в акції протесту взяли участь кілька сотень осіб, які дотримувалися протиемідемічних приписів влади. Торік у Берліні на початку літа відбулася аналогічна акція протесту, але набагато масштабніша: у ній взяли участь близько трьох тисяч осіб, й тоді демонстранти не виконували вимоги щодо носіння масок та дотримання дистанції.

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