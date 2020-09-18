 У Берліні на човнах демонстрували проти COVID-обмежень у клубах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2021

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Новини

У Берліні на човнах демонстрували проти COVID-обмежень у клубах

Кілька сотень осіб взяло участь в акції протесту у Берліні, вимагаючи більшої свободи для клубного життя німецької столиці.

Акція на Ландвер-каналі у Берліні, 20 червня 2021 року

Акція на Ландвер-каналі у Берліні, 20 червня 2021 року

Завсідники берлінських вечірок та нічних клубів у неділю, 20 червня, влаштували акцію протесту проти обмежень, які діють у зв'язку з пандемією коронавірусу й які, зокрема, стосуються й клубного життя.

Учасники акції протесту, переважно молодь, пересувалися на човнах берлінським Ландвер-каналом, пропливши районами Кройцберг, Трептов та Нойкельн, в яких розташовано чимало закладів та які є популярними для проведення дозвілля у німецькій столиці.

Протестувальники вимагали більшої свободи для клубного життя й тримали транспаранти з гаслами "Уникнути шкоди культурі" та "Культуро, ти є жертвою". Акція супроводжувалася гучною музикою з апаратури, встановленої на човнах, повідомляє агенція dpa.

Пандемія - важкі часи для клубного життя

У Берліні досі заборонено проводити танцювальні заходи у закритих приміщеннях у зв'язку з пандемією коронавірусу. Але, починаючи з 18 червня, такі заходи дозволено проводити на відкритому повітрі, при цьому відвідувачам таких вечірок потрібно мати при собі негативний результат тест на коронавірус, а також бути у масці. Власники берлінських клубів скаржаться, що їхня діяльність регламентується суворіше у порівнянні з роботою барів та ресторанів, а також музичних заходів.

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За даними берлінської поліції, в акції протесту взяли участь кілька сотень осіб, які дотримувалися протиемідемічних приписів влади. Торік у Берліні на початку літа відбулася аналогічна акція протесту, але набагато масштабніша: у ній взяли участь близько трьох тисяч осіб, й тоді демонстранти не виконували вимоги щодо носіння масок та дотримання дистанції.

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  • Ватикан

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  • Краків

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  • Порту

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    Насолода мистецтвом у Порту

    Португалія також поступово відкривається. На початку березня знову відчинилися бібліотеки. На початку квітня запрацювали ринки, художні галереї та музеї (на фото - Порту). Кінотеатри, театри та культурні центри відчиняться в середині травня. З початку травня працюють ресторани, кав'ярні та кондитерські. Також знову дозволено проводити події з обмеженою кількістю учасників.

  • Цюрих

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

    Ранній старт в Цюриху

    У Швейцарії на початку березня знову відкрилися музеї та бібліотеки - попри те, що на той час кількість заражень усе ще зростала. Зовнішні тераси ресторанів, кінотеатри та театри (на фото - Шаушпільгаус у Цюріху) працюють ще з 19 квітня. Також знову відбуваються концерти просто неба та футбольні матчі. При цьому чинні правила гігієни, як-от обмеження аудиторії або вимога носіння маски.

  • Ліверпуль

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

    Святковий настрій у Ліверпулі

    Завдяки тривалому послідовному локдауну та масштабній кампанії вакцинації ситуація з коронавірусом у Великобританії покращилася. В Англії та Уельсі паби та ресторани знову можуть приймати клієнтів на зовнішніх терасах, а в Шотландії і в приміщенні. На початку травня в Ліверпулі відбувся пробний музичний фестиваль, який відвідали кілька тисяч людей. На фото можна побачити радість глядачів.

    Автор: Філіпп Єдіке


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