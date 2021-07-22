 Коронавірус: у ФРН повністю вакцинована понад половина населення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус: у ФРН повністю вакцинована понад половина населення

У Німеччині повне щеплення від коронавірусу отримали 50,2 відсотка громадян, повідомив глава міністерства охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан.

Вакцинація від коронавірусу у Німеччині

Коронавірус: у ФРН повністю вакцинована понад половина населення

Понад половина населення Німеччини отримала повний курс щеплення від коронавірусу. "Вакцинованими є 50,2 відсотка громадян і громадянок", - повідомив у середу, 28 липня, міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn).

Читайте також: У Німеччині невакцинованим від COVID-19 можуть загрожувати нові обмеження

Це відповідає 41,8 мільйона населення Німеччини. Шпан додав, що одну дозу вакцини від коронавірусу в Німеччині отримали 50,85 мільйона людей - тобто 61,1 відсотка населення.

Водночас глава МОЗ ФРН закликав людей щепитися від коронавірусу. "Чим більше зараз провакцинуються, тим безпечнішими будуть осінь і зима", - пояснив Шпан з огляду на тенденцію збільшення заражень коронавірусом останнім часом.

Читайте також: Фактчек: Чи захищають вакцини від дельта-варіанту коронавірусу

Нагадаємо, останнім часом у Німеччині продовжує зростати кількість заражень коронавірусом. За даними Інституту Роберта Коха станом на 27 липня, показник рівня захворюваності за останні сім днів на 100 тисяч населення перебуває на позначці 15, а днем раніше був 14,5. Ще тиждень тому цей показник становив 11,4. Очільник міністерства охорони здоров'я передбачав, що восени цей показник може сягнути 800.

26 липня у Німеччині зафіксували 2768 нових заражень коронавірусом та 21 летальний випадок. Загалом в країні з початку пандемії COVID-19 підтвердили більше 3,7 мільйона заражень коронавірусом, від його наслідків померли 91 565 людей.

На цьому тлі прем'єр-міністри федеральних земель 10 серпня обговорять з канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel) подальші заходи задля стримування поширення коронавірусу в Німеччині.

Читайте також: В Італії 99 відсотків смертей від COVID - серед не повністю вакцинованих

Дивитись відео 07:39

Обов’язкова вакцинація: немає щеплення - немає зарплати? (15.07.2021)

Також за темою

Winden Themenbild - Coronavirus, Coronapandemie, Impfen, Silhouette einer Impfspritze, Coronaspritze und einer Hand mit einem Gummihandschuh, Impfstoff, Impfdose, Themenbild - Coronavirus, Coronapandemie, Impfen, Silhouette einer Impfspritze, Coronaspritze und einer Hand mit einem Gummihandschuh, Impfstoff, Impfdose, Coronavirus, Coronapandemie, Impfspritze, Coronaspritze, Nadel als Silhouette, Scherenschnittbild zum verabreichen, spritzen des Impfstoffes. Im Hintergrund Bilder von AstraZeneca, Union Jack, Nationalflagge von Grossbritanien, EU Flagge, Europäische Flagge, Euroland, Nationalflagge von Amerika, Europakarte, Europaland, USA, Israel, Amerika Impfen, Impfbuch, Impfbescheinigung, Impfpass, Spritze, Coronaspritze, Nadel, Imp Copyright: xFleigx/xEibner-Pressefotox EP_dfg

Коронавірус: у ЄС вакциновані вже більше половини дорослих 22.07.2021

У Євросоюзі повністю вакциновані від коронавірусу вже 200 мільйонів осіб - це майже 55 відсотків дорослих, повідомили в Єврокомісії.

17.05.2021, Impfen von Kindern, Symbolbild. Ein 13 Jähriges Schulmädchen bekommt eine Corona-Impfung. Model Release vorhanden 17.05.2021, Impfen Symbolbild 17.05.2021, Impfen Symbolbild *** 17 05 2021, vaccinating children, symbol image A 13 year old school girl gets a Corona vaccination Model Release available 17 05 2021, vaccinating symbol image 17 05 2021, vaccinating symbol image

Обов’язкова вакцинація: немає щеплення - немає зарплати? (15.07.2021) 15.07.2021

Обов'язкова вакцинація від коронавірусу може бути і в Україні. Рішення - за головним державним санлікарем залежно від ситуації з поширенням нових варіантів коронавірусу. Тим часом у Франції та Греції вже запровадили обов’язкову вакцинацію. Як ставляться до цього медики і чи порушує це права людини?

10.06.2021 Jens Spahn (CDU), Bundesminister für Gesundheit, verfolgt im Plenum die Debatte zur Fortführung der Epidemischen Lage nationaler Tragweite. +++ dpa-Bildfunk +++

У МОЗ ФРН застерігають від вибуху епідемії COVID-19 восени 21.07.2021

У Німеччині останнім часом стрімко зростає кількість нових інфікувань коронавірусом, зокрема дельта-варіантом. Якщо ситуація збережеться, то восени епідемія може знову вибухнути, вважає міністр охорони здоров'я Єнс Шпан.

Реклама

Докладно

Кандидати на посаду канцлера ФРН: Олаф Шольц (СДПН), Армін Лашет (ХДС/ХСС), Анналєна Бербок (Зелені)

Чого очікувати від можливого наступника Меркель

DW проаналізувала, які позиції з ключових питань досі відстоювали в Бундестазі головні кандидати на посаду канцлера ФРН.  

Ukraine Ufer von Kiew über den Fluss Dnipro und das Denkmal des Heiligen Wladimir

Забруднення Дніпра - загроза для нацбезпеки? (відео)

Екологічні проблеми Дніпра - головної водної артерії України - вже є загрозою для національної безпеки України.  