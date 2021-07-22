Коронавірус: у ФРН повністю вакцинована понад половина населення

Понад половина населення Німеччини отримала повний курс щеплення від коронавірусу. "Вакцинованими є 50,2 відсотка громадян і громадянок", - повідомив у середу, 28 липня, міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn).

Читайте також: У Німеччині невакцинованим від COVID-19 можуть загрожувати нові обмеження

Це відповідає 41,8 мільйона населення Німеччини. Шпан додав, що одну дозу вакцини від коронавірусу в Німеччині отримали 50,85 мільйона людей - тобто 61,1 відсотка населення.

Водночас глава МОЗ ФРН закликав людей щепитися від коронавірусу. "Чим більше зараз провакцинуються, тим безпечнішими будуть осінь і зима", - пояснив Шпан з огляду на тенденцію збільшення заражень коронавірусом останнім часом.

Читайте також: Фактчек: Чи захищають вакцини від дельта-варіанту коронавірусу

Нагадаємо, останнім часом у Німеччині продовжує зростати кількість заражень коронавірусом. За даними Інституту Роберта Коха станом на 27 липня, показник рівня захворюваності за останні сім днів на 100 тисяч населення перебуває на позначці 15, а днем раніше був 14,5. Ще тиждень тому цей показник становив 11,4. Очільник міністерства охорони здоров'я передбачав, що восени цей показник може сягнути 800.

26 липня у Німеччині зафіксували 2768 нових заражень коронавірусом та 21 летальний випадок. Загалом в країні з початку пандемії COVID-19 підтвердили більше 3,7 мільйона заражень коронавірусом, від його наслідків померли 91 565 людей.

На цьому тлі прем'єр-міністри федеральних земель 10 серпня обговорять з канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel) подальші заходи задля стримування поширення коронавірусу в Німеччині.

Читайте також: В Італії 99 відсотків смертей від COVID - серед не повністю вакцинованих