В Україні підтвердили 147 випадків зараження дельта-варіантом коронавірусу

В Україні станом на четвер, 5 серпня, офіційно підтверджено 147 випадків зараження дельта-варіантом коронавірусу, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Ситуація нині у всій країні поступово погіршується. Щодня ми бачимо плюс 10-15 нових випадків захворювання. Насправді, ця ситуація - досить ризикована, адже вона погіршується в кожній області країни і спалаху можна очікувати не тільки в окремих областях, а всюди", - сказав Кузін в інтерв'ю "Українському радіо".

Він наголосив, що дельта-варіант швидко поширюється Україною. "Щодо дельта-варіанту, то кілька тижнів тому ми говорили про 17 випадків. Наразі офіційно підтверджених 147 випадків на рівні країни. Тобто мутація перебуває на території України і поширюється", - пояснив він.

В Україні росте кількість заражень коронавірусом

Тим часом в Україні спостерігається тенденція до поступового збільшення кількості нових інфікувань коронавірусом. Минулої доби, за даними МОЗ, у країні виявили 1052 випадки зараження, госпіталізовано 532 пацієнти, померли 25 осіб. Найбільше заражень підтвердили у Києві (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.

Всього за весь період пандемії в Україні офіційно підтвердили понад 2,2 мільйона заражень коронавірусом. При цьому 53 049 осіб померли внаслідок ускладнень, викликаних COVID-19.

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