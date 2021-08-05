 В Україні почали діяти нові правила в′їзду для невакцинованих осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2021

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В Україні почали діяти нові правила в'їзду для невакцинованих осіб

З 5 серпня невакциновані особи повинні мати для в'їзду до України негативний ПЛР-тест. Крім того, особи, що прибули з Росії та Індії, зобов'язані піти на самоізоляцію.

Кордон України з Угорщиною

Україна оновила правила в'їзду для невакцинованих людей

В Україні з четверга, 5 серпня, знову діє вимога ПЛР-тестування для прибулих невакцинованих українців і іноземців, а також зобов'язала проходити самоізоляцію людей, які приїхали з Індії та Росії.

Відповідні зміни до постанови "Про встановлення карантину та введення обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострих респіраторних хвороб COVID-19" оприлюднені на сайті українського уряду.

Згідно з текстом документа, громадяни України, які виїхали за кордон до 4 серпня 2021 року, зможуть повернутися додому безперешкодно. Надалі українці зможуть безперешкодно перетинати кордон за наявності, принаймні, одного щеплення від COVID-19.

Іноземці при перетині кордону повинні мати повний курс вакцинації або негативний результат тесту, зробленого за 72 години до в'їзду, і страховий поліс.

У разі відсутності повного курсу вакцинації у іноземця і хоча б однієї дози щеплення у громадянина України при перетині кордону їм буде запропоновано встановити застосунок "Вдома", який почне контролювати самоізоляцію через 72 години, якщо за цей час людина не отримає негативний результат ПЛР- або експрес-тесту на території України. У разі позитивного результату людина відправляється на самоізоляцію або лікування.

Нові правила для прибулих з Росії та Індії

Особи, що приїхали до України з Росії і Індії, а також ті, хто перебував на території цих країн протягом семи днів за останні 14 днів, не зможуть достроково припинити самоізоляцію. Вони зобов'язані  пройти 14-денну самоізоляцію або обсервацію. Якщо особа відмовиться від активації програми "Вдома", їй відмовлять у перетині кордону.

Крім цього, самоізоляція передбачена і для громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, Автономної Республіки Крим та Севастополя.

Вона не торкнеться осіб, які не досягли 18 років; працівників представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, а також учасників зовнішнього незалежного оцінювання.

Обов'язкова самоізоляція не передбачена також для осіб, які мають намір вступити до закладів освіти, зокрема на курси (відділення) з підготовки до вступу в державні вищі навчальні заклади, розташовані на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі; здобувачів освіти, які навчаються в навчальних закладах, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі, а також одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, інших законних представників зазначених осіб.

В'їзд на підконтрольну уряду територію України без самоізоляції також дозволений громадянам України, який готові там вакцинуватися від COVID-19 за умови пред'явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором.

Інші умови - наявність документу, що підтверджує отримання повної вакцинації (міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19), а також виданий у встановленому МОЗ порядку документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини від COVID-19, включеної Всесвітньої організацією охорони здоров'я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

Читайте також: Коронавірус: Німеччина зробила жорсткішими умови в'їзду 

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