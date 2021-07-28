Дослідження в США: Вакциновані при зараженні дельта-варіантом можуть передавати вірус

Як свідчать результати проведеного в США дослідження, три чверті осіб, які заразилися коронавірусом у липні під час масових заходів у містечку Провінстаун у штаті Массачусетс, були повністю вакциновані від коронавірусу. Це вказує на високу заразність дельта-варіанту вірусу, йдеться в поширеному в п'ятницю, 30 липня, повідомленні Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC).

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Згідно з даними дослідження, вакциновані особи мали таке ж вірусне навантаження, як і невакциновані. А це означає, що заражені дельта-варіантом щеплені люди теж можуть бути носіями коронавірусу, чого не спостерігалося у випадку інших варіантів, зазначила керівниця CDC Рошель Валенскі.

Загалом з 3 по 26 липня під час спалаху в Провінстауні було зафіксовано 469 випадків зараження, і 74 відсотки інфікованих осіб були повністю вакциновані від коронавірусу. При детальнішому вивченні 133 випадків виявлено, що у 90 відсотках з них йдеться про дельта-варіант.

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Рошель Валенскі назвала це відкриття важливим та заявила, що саме воно змусило її установу рекомендувати вакцинованим носити маски в місцях скупчення людей. Це має убезпечити від передачі коронавірусу від повністю вакцинованих людей.