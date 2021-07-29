 Коронавірус: Байден пропонує платити по 100 доларів за вакцинацію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2021

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Новини

Коронавірус: Байден пропонує платити по 100 доларів за вакцинацію

Джо Байден закликав місцеву владу у США платити американцям по 100 доларів за щеплення від коронавірусу. Водночас в країні введуть обмеження для держслужбовців, які не вакцинувалися.

Жителям США платитимуть по 100 доларів за вакцинацію від коронавірусу

Жителям США платитимуть по 100 доларів за вакцинацію від коронавірусу

Президент США Джо Байден у четвер, 29 липня, закликав органи місцевого самоврядування платити людям за щеплення від COVID-19 на тлі сповільнення темпів вакцинації в країні. Кошти на це Байден пропонує брати з федеральних фондів допомоги від COVID-19, а не з місцевих бюджетів.

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"Я знаю, що платити людям за вакцинацію може звучати несправедливо стосовно громадян, які вже зробили щеплення. Але ось у чому річ: якщо стимули допомагають нам подолати вірус, я вважаю, що ми повинні їх використовувати", - сказав Байден, цитує інформагенція Reuters.

Адміністрація США також анонсувала нові правила для працівників федеральних установ, які не вакцинувалися. Їм доведеться на роботі носити маски та один раз або двічі на тиждень робити тест на коронавірус. Також для невакцинованих працівників діятимуть обмеження щодо відряджень.

Федеральний уряд є найбільшим роботодавцем у Сполучених Штатах. Окрім понад двох мільйонів держслужбовців, у 2017 році нарахували ще 3,7 мільйона співробітників, які працюють на уряд за контрактом. Для них теж діятимуть нові правила. Як зауважує Reuters, такий крок адміністрації Байдена може стати прикладом для приватного бізнесу та інших установ, які розглядають можливість повернення своїх співробітників до робочих місць в офісах.

Крім того, Білий дім  попросив Пентагон розглянути можливість запровадження обов'язкової вакцинації для військовослужбовців США. Міноборони США є роботодавцем для близько трьох мільйонів людей.

Ініціативи Байдена є спробою спонукати неохочих американців вакцинуватися через зростання кількості заражень на тлі поширення дельта-варіанту коронавірусу по всій країні, особливо - серед невакцинованих людей.

Сполучені Штати, попри активний початок вакцинальної кампанії, на даний час відстають від інших розвинених країн за рівнем вакцинації, незважаючи на наявну велику кількість вакцин. За останніми даними, у США повністю вакциновані 49 відсотків населення, яке становить приблизно 330 мільйонів людей.

Нагадаємо, напередодні керівництво інтернет-гігантів Google та Facebook оголосило, що їхні співробітники у США повинні бути щепленими від коронавірусу, щоб повернутися на свої робочі місця в офісах. 

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