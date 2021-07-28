В Україні виявлено 17 випадків зараження дельта-варіантом коронавірусу

В Україні станом на середу, 28 липня, загалом підтвердили 17 випадків інфікування дельта-варіантом коронавірусу, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Станом на сьогодні у нас виявили 17 випадків "дельта"-штаму. Велика частина з них підтверджена методом ПЛР-діагностики, а не секвенуванням. Учора один хворий помер, у нього були супутні захворювання", - сказав він. За словами Кузіна, випадки підтверджені в Києві, Закарпатській та Львівській областях. Більшість хворих подорожували до РФ або інших країн.

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Кузін зазначив, що дельта-варіант коронавірусу в Україні виявляють шляхом ПЛР-діагностики та секвенування. "ВООЗ у рамках гуманітарної допомоги передала Україні 2 тисячі тест-систем для ПЛР-діагностики цього штаму. Найближчим часом вони будуть розподілені до регіонів", - сказав заступник міністра.

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Кузін наголосив, що секвенування проводиться в Україні, а також щотижня відправляється приблизно 150-200 зразків до референс-лабораторії ВООЗ. Він додав, що зразки направлятимуть до лабораторії ВООЗ до кінця вересня, а потім секвенування проводитиметься на базі Центру громадського здоров'я, який зможе обробляти майже 400 зразків на тиждень.

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Крім цього, заступник міністра зазначив, що у хворих з варіантом "дельта" попередньо в 2,6 раза зростає потреба в інтенсивному медичному втручанні. Також є підвищений ризик повторного інфікування. Кузін додав, що вакцинація захищає від тяжкого перебігу хвороби. При цьому, за його словами, в Україні поки що немає тенденції для посилення карантинних обмежень.