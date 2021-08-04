У МОЗ України повідомили про новий рекорд щеплень від коронавірусу за добу

В Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу рекордну кількість людей, повідомило міністерство охорони здоров'я (МОЗ) у п'ятницю, 6 серпня.

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"Новий рекорд щеплень за добу! 167 383 людини вакциновано проти COVID-19 5 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 98 447 людей, повністю імунізовані - 68 936 людей", - йдеться у повідомленні МОЗ у соцмережі Facebook.

Від початку кампанії з вакцинації вже щеплено 3 953 542 людини, з них першу дозу отримали 3 953 540 людей, а повністю імунізовані та отримали дві дози - 2 284 166 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 237 706 щеплень.

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Кількість нових заражень

Тим часом в Україні спостерігається тенденція до поступового збільшення кількості нових інфікувань коронавірусом. За минулу добу в Україні офіційно виявили 1081 зараження коронавірусом, госпіталізовано 516 пацієнтів, 16 людей померли від ускладнень, викликаних вірусом. Найбільше заражень підтвердили у Києві (164), Херсонській (95), Одеській (92), Харківській (83) та Львівській (64) областях. Попередньої доби в Україні зафіксували 1052 випадки інфікування коронавірусом.

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