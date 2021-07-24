 В Україні посилюють контроль за дотриманням карантинних заходів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Україні посилюють контроль за дотриманням карантинних заходів

Ситуація з коронавірусом в Україні може погіршитися, тому громадяни мають носити маски, дотримуватися дистанції та в разі необхідності самоізолюватися, наголошують у МОЗ.

МОЗ нагадує про обов'язок носити маски у громадських будівлях і в транспорті

МОЗ нагадує про обов'язок носити маски у громадських будівлях і в транспорті

У всіх регіонах України посилять контроль за дотриманням протиепідемічних заходів з метою стримування поширення коронавірусу, повідомило міністерство охорони здоров'я (МОЗ).

Відповідний лист МОЗ у четвер, 19 серпня, направило головам обласних і Київської міської державних адміністрацій, керівникам обласних структурних підрозділів з питань охорони здоров'я, Національної поліції, Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

"Зараз ситуація з коронавірусною хворобою в Україні контрольована, але ми бачимо тенденцію до зростання і маємо розуміти, що не час розслаблятися. Перемогти епідемію можна, тільки докладаючи спільних зусиль", - наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, йдеться у повідомленні на сайті МОЗ.

У МОЗ нагадали, що громадяни мають дотримуватися протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року, а саме: носити маски в громадських будівлях і спорудах, у транспорті та під час масових заходів, дотримуватися дистанції, виконувати вимоги щодо кількості пасажирів у громадському транспорті, а також за необхідності дотримуватися режиму самоізоляції.

Читайте також: Без маски під час карантину: в Україні запровадили нові штрафи на період карантину

За даними МОЗ, за попередню добу в Україні зафіксовано 1560 нових підтверджених випадків коронавірусу. Загалом з початку пандемії зафіксували понад 2,2 мільйона випадків, померли 53368 людей, у яких підтвердили зараження.

Дивитись відео 07:58

Вакцинація від COVID-19 в дії: досвід щеплених (09.03.2021)

DW.COM

У МОЗ України повідомили про новий рекорд щеплень від коронавірусу за добу

В Україні за минулу добу щепили більше 167 тисяч людей від коронавірусу. Це рекордний показник для України, заявили в МОЗ.  

Також за темою

18.06.2006 Flusslandschaft, Vatnajoekull, der groesste Gletscher Islands im Hintergrund, Island, Skaftafell | river scenery, Vatnajoekull, largest glacier in island in background, Iceland, Skaftafell | Verwendung weltweit

Через нові випадки коронавірусу Ісландія повернула COVID-обмеження 24.07.2021

Через чотири тижні після скасування коронавірусних обмежень уряд Ісландії знову змушений їх повернути - в країні фіксують нові випадки інфікування.

24.06.2021, Borkwalde, Brandenburg, Auf verschiedenen Corona Modellen liegen griechische Buchstaben.

Коронавірус в Україні: дельта-тести в Києві і рекорд щеплених за добу 23.07.2021

У Києві з'явилися клінічні тести для виявлення дельта-варіанта коронавірусу. Тим часом в Україні від коронавірусу вже повністю щеплені понад 1,6 мільйона осіб.

A Ukrainian tourist walks in the arrival hall of the Internatioanal Boryspil airport outside Kiev after his plane landed from China on January 30, 2020. - The first out of four special flights will be held on January 30, 2020 in order to evacuate hundreds of Ukrainian tourists from China as a deadly coronavirus outbreak grows. With no regular flights between Ukraine and China, two Ukrainian airlines, SkyUp and Ukraine International Airlines, provide charter transportation for holidaymakers to the seaside resort of Sanya on the Hainan island, but they announced a suspension of transportation after the epidemic has killed more than 130 people and spread around the world. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP) (Photo by SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images)

МОЗ України пропонує самоізоляцію для невакцинованих, які в'їжджають в країну 19.07.2021

Люди, які в'їжджатимуть до України без щеплень від COVID-19, повинні відбути 14 днів самоізоляції, пропонують у МОЗ. Цей термін можна скоротити після негативного ПЛР-тесту. Українців до 18 років це не стосуватиметься.

Реклама

Докладно

Мешканці Жованки на Донеччині

ООН про загрозу гуманітарної кризи на Донбасі взимку

ООН закликає міжнародних донорів терміново надати кошти на фінансування гуманітарної допомоги Донбасу.  

У лютому 2018 року в Гераті почалася прокладка газопроводу ТАПІ, який таліби хочуть тепер добудувати

Бізнес з "Талібаном": чим цікавий Афганістан

Нова влада в Кабулі зароблятиме не тільки на опіумі. На чому ще?  