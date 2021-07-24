В Україні посилюють контроль за дотриманням карантинних заходів

У всіх регіонах України посилять контроль за дотриманням протиепідемічних заходів з метою стримування поширення коронавірусу, повідомило міністерство охорони здоров'я (МОЗ).

Відповідний лист МОЗ у четвер, 19 серпня, направило головам обласних і Київської міської державних адміністрацій, керівникам обласних структурних підрозділів з питань охорони здоров'я, Національної поліції, Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

"Зараз ситуація з коронавірусною хворобою в Україні контрольована, але ми бачимо тенденцію до зростання і маємо розуміти, що не час розслаблятися. Перемогти епідемію можна, тільки докладаючи спільних зусиль", - наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, йдеться у повідомленні на сайті МОЗ.

У МОЗ нагадали, що громадяни мають дотримуватися протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року, а саме: носити маски в громадських будівлях і спорудах, у транспорті та під час масових заходів, дотримуватися дистанції, виконувати вимоги щодо кількості пасажирів у громадському транспорті, а також за необхідності дотримуватися режиму самоізоляції.

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За даними МОЗ, за попередню добу в Україні зафіксовано 1560 нових підтверджених випадків коронавірусу. Загалом з початку пандемії зафіксували понад 2,2 мільйона випадків, померли 53368 людей, у яких підтвердили зараження.