Опитування: Більшість українців - проти обов'язкових COVID-щеплень

Понад 56 відсотків дорослого населення України не планує робити щеплення від коронавірусу в найближчій перспективі. Про це свідчать дані соціологічного дослідження, яке було проведене фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології. Опитування провели 14-24 серпня, його результати оприлюднили в понеділок, 13 вересня.

Згідно з даними опитування, 56,5 відсотка респондентів відповіли, що не вакциновані і скоріше чи взагалі не збираються цього робити, 25,1 відсотка - поки не вакцинувалися, але збираються це зробити, й решта 18,4 відсотка повідомили, що вже вакцинувалися від коронавірусу принаймні однією дозою вакцини.

Соціологи кажуть, що частка людей в Україні, які не бажають вакцинуватися, - одна з найвищих у світі та перевищує аналогічний показник у сусідніх державах, де наявні дані таких опитувань. Утім, схожий відсоток у Росії, де про небажання вакцинуватися від коронавірусу заявили 53 відсотки опитаних.

Обґрунтовуючи свою позицію, противники вакцинації найчастіше називають причиною відмови від щеплення недостатню перевіреність вакцин від COVID-19, занепокоєння щодо можливої побічної дії препаратів, а також нав'язування вакцинації державою та переконаність у тому, що вакцина не захистить від хвороби.

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Стосовно основних аргументів за вакцинацію, то серед тих людей, які отримали щеплення чи планують зробити це у короткостроковій перспективі, основними мотивами є бажання працювати у період посилення карантинних обмежень, впевненість у ефективності та безпечності вакцини.

Більшість респондентів також не підтримує запровадження обов'язкової вакцинації для всіх повнолітніх громадян. За таке рішення виступають трохи більш ніж 23 відсотки опитаних, проти - майже 52 відсотки. При цьому респонденти, які самі хворіли або ймовірно хворіли на COVID-19, частіше виступають за обов'язковість вакцинації.

Опитані також переважно скептичні в оцінці дій центральної влади у боротьбі з епідемією коронавірусу. Так, приблизно третина респондентів оцінює дії як ефективні, а майже половина - як малоефективні. Решта - вагаються з відповіддю.