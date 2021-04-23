Львівська область вийде в понеділок з "червоної зони" - Немчінов

Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов повідомив у неділю, 25 квітня, про перехід Львівської області з "червоної зони" в "жовту зону" за рівнем епідемічної небезпеки. Про це Немчінов написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За словами урядовця, рішення про виведення Львівщини з "червоної зони" було ухвалено на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Згідно з ухвалою, виведення цього регіону з переліку областей, що підпадають під "червону зону", відбудеться з "00 години 00 хвилин 26 квітня 2021 року".

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Як повідомлялося, раніше цього дня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсува найближчим часом вихід з "червоної зони" кількох областей, хоч і не став уточнювати, яких саме. Також Шмигаль запевнив, що уряд не змінюватиме модель адаптивного карантину на травневі свята з огляду на її дієвість.

Тим часом сайт міністерства охорони здоров'я України повідомив цього дня, що станом на 25 квітня в "червоній зоні" перебувають Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області. У "помаранчеву зону" потрапили дев'ять областей, а саме Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська. У "жовтій зоні" - п'ять областей: Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Херсонська та Чернівецька.

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Раніше цього дня очільник МОЗ України Максим Степанов повідомив про істотне зменшення кількості нових випадків зараження коронавірусом - 7930 за добу. Днем раніше було зафіксовано понад 12,7 тисячі нових випадків захворювання. Кількість інфікованих загалом з початку пандемії на ранок неділі перевищила 2,025 мільйона осіб, 42 323 пацієнти померли, а 1 572 528 людей одужали, додав Степанов.

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Також керівник МОЗ поінформував, що станом на 25 квітня в Україні одну дозу вакцини отримали майже 527 тисяч осіб, що становить 1,27 відсотка від загальної кількості населення. Дві дози вакцини отримали лише п'ятеро людей.

Дивитись відео 06:27 Поділитись Лікарка з "червоної" зони: Ковід - як лотерея. Буває, виграв та одужав, а буває, що ні (26.03.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3rEwZ Лікарка з "червоної" зони: Ковід - як лотерея. Буває, виграв та одужав, а буває, що ні (26.03.2021)