Степанов вважає, що Україна вже пройшла пік третьої хвилі пандемії

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов переконаний, що Україна вже пройшла пік третьої хвилі захворюваності на COVID-19. Про це він заявив на пресбрифінгу у вівторок, 20 квітня.

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"Ми можемо констатувати, що пройшов пік захворюваності. За минулий тиждень майже на 13,5 тисячі менше хворих, ніж попереднього тижня. Така сама ситуація і за кількістю госпіталізацій - ми отримали на 3,5 тисячі менше госпіталізованих", - сказав Степанов, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, в "червоному" рівні епіднебезпеки перебувають 12 регіонів. Найскладніша ситуація - у Києві (завантажено майже 75 відсотків ліжок із киснем), а також у Київській (70), Одеській (73), Сумській (69,5), Миколаївській та Харківській областях.

Близько 9 тисяч нових випадків за добу

Раніше цього дня Максим Степанов у соцмережі Facebook повідомив, що за останню добу в Україні зафіксували 8940 нових випадків інфікування коронавірусом, захворіли 414 дітей та 251 медпрацівник. Також за минулу добу померли 367 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом, госпіталізовано 2042 пацієнти з COVID-19.

За минулу добу зробили понад 77 тисяч тестувань на коронавірус. Найбільше нових випадків виявили у Києві (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.

Нагадаємо, від початку пандемії число померлих, у яких підтвердили зараження коронавірусом, в Україні перевищило вже 40 тисяч, число зафіксованих випадків наближається до двох мільйонів.