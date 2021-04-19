 Степанов вважає, що Україна вже пройшла пік третьої хвилі пандемії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2021

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Новини

Степанов вважає, що Україна вже пройшла пік третьої хвилі пандемії

За словами Максима Степанова, кількість зафіксованих нових випадків зараження коронавірусом та госпіталізацій минулого тижня порівняно з тижнем раніше скоротилася.

Максим Степанов запевняє, що Україна пройшла пік третьої хвилі пандемії

Максим Степанов запевняє, що Україна пройшла пік третьої хвилі пандемії

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов переконаний, що Україна вже пройшла пік третьої хвилі захворюваності на COVID-19. Про це він заявив на пресбрифінгу у вівторок, 20 квітня.

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"Ми можемо констатувати, що пройшов пік захворюваності. За минулий тиждень майже на 13,5 тисячі менше хворих, ніж попереднього тижня. Така сама ситуація і за кількістю госпіталізацій - ми отримали на 3,5 тисячі менше госпіталізованих", - сказав Степанов, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, в "червоному" рівні епіднебезпеки перебувають 12 регіонів. Найскладніша ситуація - у Києві (завантажено майже 75 відсотків ліжок із киснем), а також у Київській (70), Одеській (73), Сумській (69,5), Миколаївській та Харківській областях.

Близько 9 тисяч нових випадків за добу

Раніше цього дня Максим Степанов у соцмережі Facebook повідомив, що за останню добу в Україні зафіксували 8940 нових випадків інфікування коронавірусом, захворіли 414 дітей та 251 медпрацівник. Також за минулу добу померли 367 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом, госпіталізовано 2042 пацієнти з COVID-19.

За минулу добу зробили понад 77 тисяч тестувань на коронавірус. Найбільше нових випадків виявили у Києві (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.

Нагадаємо, від початку пандемії число померлих, у яких підтвердили зараження коронавірусом, в Україні перевищило вже 40 тисяч, число зафіксованих випадків наближається до двох мільйонів.

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Упродовж тижня в Україні спостерігалося скорочення кількості госпіталізацій COVID-хворих і викликів швидкої допомоги, тобто пік захворювань третьої хвилі пройдено, вважає Максим Степанов.

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