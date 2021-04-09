 Коронавірус: Київ та половина областей України - у ″червоній зоні″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус: Київ та половина областей України - у "червоній зоні"

Станом на 11 квітня рівно половина областей та столиця України перебувають у зоні найвищої епідеміологічної небезпеки у зв'язку з великою кількістю нових випадків інфікування COVID-19.

Контроль при в'їзді в червону зону (архівне фото)

Контроль при в'їзді в "червону зону" (архівне фото)

У Києві та в половині областей України - 12-ти з 24-х - зареєстровано  найвищий "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки, який передбачає найбільш жорсткі карантинні обмеження. Це випливає з таблиці індикаторних показників регіонів зі значним поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 станом на неділю, 11 квітня, опублікованій на сайті міністерства охорони здоров'я України.

Читайте також: Вакцинація від COVID-19: чи все в Україні відбувається за планом?

Згідно з даними МОЗ України, в "червоній зоні" - Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська області, а також місто Київ.

Водночас у "помаранчеву зону" потрапили 10 областей з 24-х: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Черкаська. В "жовтій зоні" - лише дві області: Івано-Франківська та Херсонська. Жовтий рівень епідеміологічної небезпеки - базовий на рівні всієї країни, нагадує агентство "Інтерфакс-Україна". На Івано-Франківщині "червоний" рівень діяв з 26 лютого, про його зняття урядова комісія вирішила лише кілька дні тому.

Заборони у "червоній зоні" 

У регіонах "червоної зони", зокрема, заборонена робота барів, ресторанів, кафе - їм дозволяється працювати лише на доставку та навинос. Також не працюють торгово-розважальні центри, спортзали, басейни, заборонені всі масові заходи, окрім заходів держорганів та офіційних спортивних заходів. Ринки, окрім продовольчих, також закриті, як і навчальні заклади. Заборонені також регулярні перевезення пасажирів автомобільним і залізничним транспортом.

Як повідомили у Раді національної безпеки і оборони України, протягом 10 квітня кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 в Україні збільшилася на 12112, померли 235 людей, у яких підтвердили інфікування коронавірусом.

Чи потрібен загальнонаціональний локдаун?

Міністерство охорони здоров'я України раніше заявляло, що має намір ініціювати запровадження локдауну в усій країні в разі, якщо понад 13 регіонів буде віднесено до "червоної зони".

Читайте також: Кличко просить Кабмін запровадити загальнонаціональний локдаун

Утім, 7 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що поки немає необхідності вводити локдаун по всій Україні. Кілька днів тому головний санітарний лікар України Віктор Ляшко також запевнив, що потреби у загальнонаціональному локдауні немає, оскільки адаптивний карантин сприяє стабілізації ситуації з COVID-19. За його словами, стабілізація ситуації на заході країни свідчить про те, що в середньому зростання захворюваності й вихід до показників "жовтого" рівня тривають три-чотири тижні.

Дивитись відео

Чому громадський транспорт у Німеччині жодного разу не зупиняли під час пандемії (06.04.2021)

Також за темою

Ukraine Kharkiv | Coronakrise: Krankenhauspersonal misst Temperatur

Коронавірус в Україні: Харківська область - у "червоній зоні" 09.04.2021

Держкомісія вирішила запровадити "червоний" рівень епіднебезпеки у Харківській області та водночас скасувала його на Прикарпатті.

Ukraine Corona l Krankenschwester Anna Helman im Einsatz

Коронавірус в Україні: Закарпаття вивели з "червоної" зони 10.04.2021

Починаючи з 11 квітня Закарпатська область переходить у "жовту" зону, повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

Ukraine Kolomyia | Arzt in Zentralkrankenhaus

Коронавірус в Україні: Переповнені лікарні, брак кисню й застарілі електромережі 09.04.2021

В українських лікарнях критична нестача ліжок з підведеним киснем для пацієнтів із COVID-19. Уряд у терміновому порядку схвалив застосування в лікарнях технічного кисню. Однак чи це допоможе?

Реклама

Докладно

Президент України Володимир Зеленський відвідав Донбас 8 квітня

Путін хоче змусити Україну капітулювати

Загостренням ситуації на Донбасі Кремль намагається змусити Зеленського підписати "новий мир", вважає Сергій Руденко.  

Brasilien Paraná | Wälder | Abholzung

Незаконна вирубка дерев у Києві: як перевірити? (відео)

Весняні зрізання та санітарні чистки дерев в Києві викликають занепокоєння небайдужих українців.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  