Коронавірус: Київ та половина областей України - у "червоній зоні"

У Києві та в половині областей України - 12-ти з 24-х - зареєстровано найвищий "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки, який передбачає найбільш жорсткі карантинні обмеження. Це випливає з таблиці індикаторних показників регіонів зі значним поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 станом на неділю, 11 квітня, опублікованій на сайті міністерства охорони здоров'я України.

Читайте також: Вакцинація від COVID-19: чи все в Україні відбувається за планом?

Згідно з даними МОЗ України, в "червоній зоні" - Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська області, а також місто Київ.

Водночас у "помаранчеву зону" потрапили 10 областей з 24-х: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Черкаська. В "жовтій зоні" - лише дві області: Івано-Франківська та Херсонська. Жовтий рівень епідеміологічної небезпеки - базовий на рівні всієї країни, нагадує агентство "Інтерфакс-Україна". На Івано-Франківщині "червоний" рівень діяв з 26 лютого, про його зняття урядова комісія вирішила лише кілька дні тому.

Заборони у "червоній зоні"

У регіонах "червоної зони", зокрема, заборонена робота барів, ресторанів, кафе - їм дозволяється працювати лише на доставку та навинос. Також не працюють торгово-розважальні центри, спортзали, басейни, заборонені всі масові заходи, окрім заходів держорганів та офіційних спортивних заходів. Ринки, окрім продовольчих, також закриті, як і навчальні заклади. Заборонені також регулярні перевезення пасажирів автомобільним і залізничним транспортом.

Як повідомили у Раді національної безпеки і оборони України, протягом 10 квітня кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 в Україні збільшилася на 12112, померли 235 людей, у яких підтвердили інфікування коронавірусом.

Чи потрібен загальнонаціональний локдаун?

Міністерство охорони здоров'я України раніше заявляло, що має намір ініціювати запровадження локдауну в усій країні в разі, якщо понад 13 регіонів буде віднесено до "червоної зони".

Читайте також: Кличко просить Кабмін запровадити загальнонаціональний локдаун

Утім, 7 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що поки немає необхідності вводити локдаун по всій Україні. Кілька днів тому головний санітарний лікар України Віктор Ляшко також запевнив, що потреби у загальнонаціональному локдауні немає, оскільки адаптивний карантин сприяє стабілізації ситуації з COVID-19. За його словами, стабілізація ситуації на заході країни свідчить про те, що в середньому зростання захворюваності й вихід до показників "жовтого" рівня тривають три-чотири тижні.