Кличко просить Кабмін запровадити загальнонаціональний локдаун

Мер Києва Віталій Кличко закликав Кабінет Міністрів України запровадити загальнонаціональний локдаун. Про це Кличко заявив у п'ятницю, 9 квітня, під час брифінгу.

"Я звертаюся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну. Справжнього локдауну. Пересування між регіонами країни має бути обмежено з контролем дотримання суворих правил", - сказав Кличко, якого цитує інформагенція "Українські новини".

За даними київського міського голови, українці нехтують протиепідемічними заходами.

"На країну чекає катастрофа"

Крім того, нині в Україні спостерігаються високі темпи поширення коронавірусу, переконаний Кличко. "Відбувається неконтрольоване поширення вірусу - його міграція по всій країні", - сказав він. Кличко підкреслив, що Україна входить до трійки європейських країн із найбільшою кількістю хворих на добу і за кількістю смертей від коронавірусу.

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"Тільки від початку цього місяця, з 1 квітня, у країні померло 3556 людей. У Києві померли 392 хворі. Це за дев'ять днів. Така страшна динаміка поширення вірусу. Скільки ще людей мають захворіти, скільки померти, щоб уряд, центральна влада зрозуміли, що потрібні негайні заходи на державному рівні? Інакше, ще й в умовах відсутності масового вакцинування, на країну чекає катастрофа", - застеріг він.

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На тлі цього Кличко наголосив, що краще потерпіти обмеження, але врятувати тисячі життів і не допустити катастрофи.

Міська влада хоче використовувати відомчі лікарні для COVID-хворих

Кличко також повідомив, що Київська міська рада звернулася до міністерства охорони здоров'я (МОЗ) та Кабміну з проханням дозволити міській владі використовувати всі відомчі лікарні Києва для розміщення пацієнтів із коронавірусом.

"Київрада звернулася до уряду та міністерства охорони здоров'я з проханням щодо використання медичної бази відомчих лікарень, які розташовані в нашому місті, (...), для прийому та лікування хворих на коронавірус. А це понад 10 тисяч ліжок, які місту дуже потрібні", - наголосив мер Києва, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

За інформацією низки керівників столичних лікарень, медикаментів та засобів захисту наразі всім вистачає, проте місця для пацієнтів у всіх медзакладах уже закінчуються, додав Кличко. "Там заповненість лікарень - 100 відсотків. У інших лікарнях - 110 відсотків. Десь закінчуються місця з киснем, лікарі всюди виснажені, тому що цілодобово працюють, ще й у меншому складі, оскільки багато лікарів теж хворіють. А пацієнтів все везуть і везуть. Але хто і де їх рятуватиме?" - зазначив київський мер.

Нагадаємо, у Києві з 5-го по 16 квітня посилили карантинні обмеження, запровадили проїзд у громадському транспорті за спеціальними перепустками й повністю закрили школи й дитсадки.