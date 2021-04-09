 Коронавірус в Україні: Харківська область - у ″червоній зоні″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2021

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Коронавірус в Україні: Харківська область - у "червоній зоні"

Держкомісія вирішила запровадити "червоний" рівень епіднебезпеки у Харківській області та водночас скасувала його на Прикарпатті.

Вимірювання температури в одній з лікарень Харкова

Вимірювання температури в одній з лікарень Харкова

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (Держкомісія ТЕБ та НС) на позачерговому засіданні у п'ятницю, 9 квітня, вирішила встановити з 11 квітня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Харківської області. Про відповідне рішення за підсумками засідання комісії у своєму Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов. На території Харківської області мають запровадити обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня, зазначив урядовець.

Водночас, за словами Немчінова, комісія вирішила скасувати "червоний" рівень на території Івано-Франківської області, де його було запроваджено з 26 лютого.

Нагадаємо, два дні тому Держкомісія ТЕБ та НС вирішила віднести з 9 квітня до "червоної зони" карантину ще дві області - Хмельницьку та Запорізьку. Ще раніше до цієї зони було віднесено Київ, Київську, Львівську, Сумську, Одеську, Житомирську, Закарпатську, Миколаївську, Чернівецьку, Чернігівську області.

Чи потрібен загальнонаціональний локдаун?

Міністерство охорони здоров'я України раніше заявляло, що має намір ініціювати запровадження локдауну в усій країні в разі, якщо понад 13 областей буде віднесено до "червоної" зони епідемічної небезпеки.

Утім, 7 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що поки немає необхідності вводити локдаун по всій Україні. Напередодні головний санітарний лікар України Віктор Ляшко також запевнив, що потреби у загальнонаціональному локдауні немає, оскільки адаптивний карантин сприяє стабілізації ситуації з COVID-19. За його словами, стабілізація ситуації на заході країни свідчить про те, що в середньому зростання захворюваності й вихід до показників "жовтого" рівня тривають три-чотири тижні.

9 квітня мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду із закликом негайно запровадити загальнонаціональний "справжній" локдаун. "Пересування між регіонами країни має бути обмежено з контролем дотримання суворих правил", - сказав Кличко. За даними київського міського голови, українці нехтують протиепідемічними заходами.

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У відповідь прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував Віталію Кличку звернутися до президента з пропозицією про призначення нового голови Київської міської державної адміністрації (КМДА), якщо йому недостатньо повноважень міського голови й голови КМДА для боротьби з COVID-19.

Обмеження у "червоній зоні"

У регіонах "червоної зони", зокрема, заборонена робота барів, ресторанів, кафе - їм дозволяється працювати лише на доставку та навинос. Також не працюють торгово-розважальні центри, спортзали, басейни, заборонені всі масові заходи, окрім заходів держорганів та офіційних спортивних заходів. Ринки, окрім продовольчих, також закриті, як і навчальні заклади. Заборонені також регулярні перевезення пасажирів автомобільним і залізничним транспортом. 

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