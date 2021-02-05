 В Україні запровадили адаптивний карантин до 30 квітня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.02.2021

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Новини

В Україні запровадили адаптивний карантин до 30 квітня

Дія адаптивного карантину розпочнеться 24 лютого і триватиме щонайменше до 30 квітня. З початку його дії на всій території України буде "жовтий" рівень епіднебезпеки.

В Україні запровадили адаптивний карантин до 30 квітня

В Україні запровадили адаптивний карантин до 30 квітня

Кабінет міністрів України ухвалив рішення повернути адаптивний карантин. Його дія розпочнеться 24 лютого і триватиме щонайменше до 30 квітня. Уряд встановив, що з 24 лютого на всій території України буде "жовтий" рівень епіднебезпеки. Відповідну постанову Кабмін затвердив на засіданні в середу, 17 лютого, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

"Ми пропонуємо продовжити на території України термін дії карантину до 30 квітня 2021 року і встановити адаптивний карантин із впровадженням рівнів епіднебезпеки. Пропонуємо поділ на чотири рівні - "зелений", "жовтий", "помаранчевий" і "червоний", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час засідання уряду.

За його словами, "жовтий" рівень епіднебезпеки - це ті обмеження, які діють нині в країні з деякими послабленнями. "Жовтий" рівень - буде базовим для всієї країни, доки ми не досягнемо "зеленого" або "червоного" рівня. Це ті обмеження, які діють на сьогодні з деякими послабленнями", - уточнив він.

Рівні карантину в Україні

Рівні епідемічної небезпеки визначатимуться на підставі щоденної оцінки низки показників, серед яких захворюваність на грип і ГРВІ, заповненість ліжок, відведених для госпіталізації хворих COVID-19, динаміка госпіталізації, показники, що характеризують тестування осіб з підозрою на COVID-19.

В області встановлюється "помаранчевий рівень" епіднебезпеки, якщо перевищено хоча б один показник. Водночас цей рівень не передбачає введення додаткових обмежень, а сигналізує про наближення до "червоної зони", хоча місцева влада може ухвалити рішення про такі заходи самостійно. "Червона зона" характеризується перевищенням мінімум двох показників протягом трьох днів поспіль і передбачає запровадження суворих обмежень, які діяли з 8 по 24 січня. Зокрема, буде заборонено роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, розважальних закладів, шкіл, непродовольчих ринків і магазинів, басейнів і фітнес-залів.

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