 Уряд України продовжив режим надзвичайної ситуації до 30 червня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2021

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Новини

Уряд України продовжив режим надзвичайної ситуації до 30 червня

Кабінет Міністрів продовжив дію режиму надзвичайної ситуації до 30 червня. При цьому прем'єр-міністр закликає українців до обережності під час святкування Великодня.

Карета швидкої допомоги у Києві під час дезінфекції медичним співробітником у захисному костюмі

Режим надзвичайної ситуації діє в Україні з кінця березня 2020 року

Рішенням українського уряду режим надзвичайної ситуації, запроваджений у країні через поширення коронавірусної інфекції,  продовжено до 30 червня. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у середу, 21 квітня, у Telegram-каналі.

"Надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії", - йдеться у повідомленні.

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Шмигаль закликає до обережності на Великдень

При цьому прем'єр-міністр додав, що обачними і обережними мають залишатися усі українці. "Адже від цього залежить здоров’я та життя наших близьких", - зазначив він.

Особливо важливою така обачність і свідоме ставлення, за його словами, є важливими у період травневих і великодніх свят. "У ці дні ми закликаємо людей залишатися вдома", - йдеться у повідомленні.

Режим надзвичайної ситуації в Україні триває понад рік

Вперше режим надзвичайної ситуації на території України через пандемію COVID-19 Кабінет Міністрів запровадив ще 25 березня 2020 року. Після цього його неодноразово продовжували. Він, за словами урядовців, передбачає посилену роботу всіх служб, залучених до запобігання поширенню захворювання.

Нагадаємо, що водночас на території України діє карантин, який 4 лютого уряд продовжив щонайменше до 30 квітня. За словами Шмигаля, це вірогідна не кінцева дата дії протиепідемічних обмежень "Швидше за все він (карантин. - Ред.) продовжуватиметься в тій чи іншій формі, можливо, з пом'якшеннями, можливо, він буде адаптивним", - сказав Шмигаль.

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