Коронавірус в Україні: знову понад 400 померлих за добу

Протягом минулої доби в Україні зафіксували 12162 нових випадки інфікування коронавірусом. Про це у середу, 21 квітня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Напередодні в країні померли 429 людей, в яких підтвердили зараження коронавірусом, було госпіталізовано 4411 пацієнтів з COVID-19. За минулу добу в Україні провели 109007 тестувань на коронавірус.

Нагадаємо, про рекордні показники смертності та госпіталізації за добу в Україні повідомляли 7 квітня: 481 людина з коронавірусом померла, а госпіталізували 5587 пацієнтів.

Найбільше нових випадків зараження коронавірусом за минулу добу підтвердили у Києві (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях.

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Степанов каже про проходження піку епідемії COVID-19

Напередодні Максим Степанов заявив, що Україна вже пройшла пік третьої хвилі захворюваності на COVID-19. "Ми можемо констатувати, що пройшов пік захворюваності. За минулий тиждень майже на 13,5 тисячі менше хворих, ніж попереднього тижня. Така сама ситуація і за кількістю госпіталізацій - ми отримали на 3,5 тисячі менше госпіталізованих", - сказав Степанов.

Загалом від початку пандемії COVID-19 в Україні коронавірус було діагностовано у майже двох мільйонів людей. За офіційними даними, померли 40796 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом.

Кількість щеплень за добу в Україні

20 квітня в Україні від коронавірусу щеплено близько 15 тисяч людей, а всього від початку кампанії з вакцинації - майже 478 тисяч. Дві дози вакцини отримали лише п'ятеро людей, що пов'язано зі збільшенням інтервалу між щепленнями. Станом на 18 квітня до листа очікування на вакцинацію від коронавірусу записалися понад 478 тисяч людей.