COVID-19: Німеччина віднесла Україну до країн з високим рівнем ризику

Через велику кількість нових випадків інфікування коронавірусом Інститут імені Роберта Коха (RKI) відніс Україну до групи країн і регіонів з високим рівнем ризику зараження. Про це йдеться у повідомленні на сайті профільного у Німеччині інституту, оприлюдненому у п'ятницю, 9 квітня.

Читайте також: В'їзд до Німеччини під час пандемії COVID-19: питання і відповіді

Також до цієї групи країн RKI відніс цього дня Туреччину, Хорватію та Вірменію. Нова класифікація для країн почне діяти з неділі, 11 квітня.

Різні правила при в'їзді до Німеччини

Віднесення країни до певної групи має головно вплив на мандрівників, які прибувають до Німеччини з цієї держави. RKI спільно з МВС та МОЗ Німеччини постійно оновлює списки країн та регіонів, розділяючи їх на наступні групи:

- з високим рівнем ризику зараження - там, де тижневий показник нових випадків становить понад 200 на 100 тисяч людей;

- країни, де фіксують нові варіанти коронавірусу;

- країни й регіони групи ризику - там, де фіксують понад 50 нових інфекцій на сто тисяч населення протягом тижня.

Раніше Україна належала до останнього категорії. До першої ж, в якій з 11 квітня опинилася Україна, належать і сусідки Німеччини - Франція, Польща, Нідерланди та Чехія.

Дане рішення матиме передусім вплив на мандрівників з України, які прибувають до Німеччини суходолом - вони повинні мати при собі актуальний (до 48 годин) негативний тест на коронавірус. Для усіх мандрівників авіатранспортом це правило діє з 29 березня незалежно від того, з якої країни вони прибувають. Утім, подорожі з туристичною метою до Німеччини чи інших країн ЄС зараз заборонені - для поїздки мають бути вагомі причини.

RKI цього дня вилучив зі списку країн з високим рівнем ризику зараження Словаччину, Латвію та Мальту, а Ізраїль - взагалі з країн групи ризику.

Мандрівники з країн ризику в разі відсутності негативного тесту після в'їзду до Німеччині мають відбути, як правило, 10-денний карантин, перервати який можна негативним тестом після п'яти днів.