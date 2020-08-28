В'їзд до Німеччини під час пандемії COVID-19: питання і відповіді

Усередині Євросоюзу, з певними обмеженнями, наразі дозволено подорожувати з однієї країни Шенгенської зони до іншої. Також дозволений в'їзд до ЄС жителів низки третіх країн, де ситуація із коронавірусом є помірною і контрольованою.

Утім, усім, хто збирається у подорож, наполегливо рекомендується перевірити останню інформацію, яка стосується можливих обмежень на поїздки, що можуть виникнути на конкретному маршруті. Наприклад, не все, що стосується загальноєвропейських правил пересування у часи пандемії COVID-19, буде обов'язково актуальним для Німеччини. Правила того ж карантину відрізняються не лише у різних країнах ЄС, вони можуть бути різними й у самій Німеччині - залежно від регіону. Тому людям складно розібратися у такому різноманітті правил та винятків.

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DW підготувала відповіді на запитання, які найчастіше виникають у читачів щодо нинішніх правил в'їзду до Німеччини.

Список країн, із яких дозволено в'їзд до Німеччини, постійно змінюється. Де можна знайти останню інформацію?

Загалом правила в'їзду до ФРН визначає міністерство внутрішніх справ країни. На сайті відомства можна отримати всю актуальну інформацію про це, зокрема, і англійською мовою. Також інформацією щодо правил в'їзду можна знайти на сайті міністерства закордонних справ ФРН. Узагальнену інформацію щодо правил подорожування в ЄС можна знайти на сайті проєкту Re-open Europe.

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Найважливіша інформація - це список країн групи ризику, який формує і постійно оновлює Інститут Роберта Коха у співпраці з МЗС і МОЗ Німеччини. До цього списку входять майже усі треті країни, що не є членами ЄС. Також до списку входять і окремі регіони чи навіть країни ЄС, де спостерігається висока інтенсивність зараження коронавірусом - понад 50 нових інфекцій на сто тисяч населення протягом останніх семи днів. Усі, хто прибуває до Німеччини із країн групи ризику, повинні після в'їзду зробити тест на коронавірус та перебувати на карантині, допоки стануть відомими результати аналізу.

Дивитись відео 06:28 Поділитись Нові правила польотів: до яких несподіванок готуватися українцям (12.06.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3dgLN Нові правила польотів: до яких несподіванок готуватися українцям (12.06.2020)

На яких умовах я можу в'їхати до Німеччини із країни, щодо якої діє заборона на в'їзд? Чи є якісь винятки, і якщо так, то які?

Список винятків у забороні на в'їзд до ФРН є довгим. Перелік підстав, за яких в'їзд дозволяється, можна знайти на сайті МВС Німеччини. Для прикладу, батькам із третіх країн дозволяється відвідати дітей, які постійно проживають у ФРН, лише за "вагомих сімейних обставин", до яких належать народження, весілля, смерть чи похорон, серйозна хвороба та інші "особливі виняткові випадки".

Як дізнатися, чи змушений я перебувати на карантині після в'їзду з території третьої країни? Де необхідно проходити карантин у Німеччині? Чи можна уникнути карантину в Німеччині з негативним результатом тестування на коронавірус?

На карантині зобов'язані перебувати особи, що в'їхали до ФРН із країн групи ризику, список яких наводиться на сайті Інституту Роберта Коха. Усі, хто протягом 14 днів до в'їзду в Німеччину перебував на території країни з "червоної" зони, має пройти самоізоляцію тривалістю 14 днів. Список цих країн постійно змінюється. Тож якщо ви плануєте поїздку до Німеччини, необхідно перевірити, чи країна вашого походження внесена до цього списку. Це також стосується подорожніх, які повертаються до ФРН з-за кордону. Конкретно умови проходження карантину визначаються владою кожної федеральної землі окремо. Дізнатися, які умови діють у різних федеральних землях, можна за цим посиланням.

Дивитись відео 02:16 Поділитись Захисні маски проти коронавірусу: зняти чи носити далі? (07.07.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3euHR Захисні маски проти коронавірусу: зняти чи носити далі? (07.07.2020)

Уникнути 14-денного карантину можна на підставі негативного результату тестування на коронавірус, зробленого протягом останніх 48 годин. А з 1 жовтня особи, що прибули до ФРН із країн з високим ризиком зараження, матимуть змогу достроково вийти з карантину в разі підтвердження негативного результату тесту, зробленого не раніше ніж на п'ятий день після повернення до Німеччини. Наразі в аеропортах Німеччини особи, які повертаються з-за кордону, мають змогу безкоштовно пройти тест на коронавірус. Особи, які прибувають із країн "червоної" зони, з 8 серпня будуть зобов'язані проходити тест після прибуття до ФРН.

Якщо тест на коронавірус виявиться позитивним і я змушений буду перебувати на карантині, де я маю протягом цього часу залишатися і хто за це платитиме?

Результат тестування, яке здійснюється в аеропорту, відправляється на смартфон особи протягом кількох годин. Якщо результат вашого тесту є позитивним, інформація про це автоматично надходить до відомств, які відповідають за охорону здоров'я, а ви зобов'язані перебувати на карантині упродовж 14 днів. Відповідні відомства нададуть вам конкретні інструкції та всю необхідну інформацію. Дотримання умов карантину контролюється представниками місцевої влади. За їх порушення в окремих федеральних землях можуть стягуватись штраф до 10 тисяч євро.

Крім того, ті особи, які прибули із країн групи ризику та не пройшли тестування, повинні у будь-якому випадку одразу піти на карантин, якщо це буде можливим, у їхньому власному або у будь-якому іншому житлі, що підходить для цього. У випадку карантину місцеві відомства, що відповідають за охорону здоров'я, вирішують, яким має бути житло, де слід проходити самоізоляцію. Загальних правил стосовно того, яким конкретно воно має бути, не існує ані на земельному, ані на федеральному рівнях.

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Якщо виникнуть додаткові витрати, пов'язані, наприклад, із проживанням у готелі або з візитами до лікаря, вони не покриватимуться німецьким урядом. Однак ці витрати можуть бути відшкодовані туристичним оператором або через поліс міжнародного медичного страхування, якщо ці ризики покриваються відповідними договорами. Іноземним громадянам також рекомендується поінформувати посольства своїх країн про проходження ними карантину.

Дивитись відео 01:03 Поділитись Тест на COVID-19 у німецькому аеропорту (01.07.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ediD Тест на COVID-19 у німецькому аеропорту (01.07.2020)

У випадку, коли я хочу в'їхати до Німеччини, яке значення має моє громадянство і країна, де я проживаю?

У цьому випадку питання того, чи маєте ви право в'їзду до ФРН, залежить від наявності у вас дійсного права на проживання в Німеччині чи країні Шенгенської зони або чинної візи. У такому випадку місце проживання має пріоритет над національністю. Для прикладу: громадянин Австралії, який проживає у Нігерії, хоче в'їхати до Німеччини. Австралія входить до переліку країн, громадянам якої дозволений в'їзд до ФРН. Однак, оскільки цей австралієць проживає у Нігерії, він не має права в'їзду без нагальної потреби. З іншого боку, українець, який проживає в Австрії, має право в'їхати до ФРН. До речі, видача шенгенських віз наразі тимчасово зупинена - за винятком, коли в'їзд становить нагальну потребу.

Що трапиться, якщо я приїду до Німеччини з країни, відносно якої діє попередження щодо подорожей, - наприклад, з України? Мене не пропустять на прикордонному контролі в аеропорту?

Якщо ви маєте намір в'їхати до Німеччини з України, не маючи права на проживання у ФРН чи іншій країні Шенгенської зони, вам необхідно буде повідомити вагому підставу для в'їзду (див. вище). Ці підстави перевіряються співробітниками авіакомпанії, літаком якої ви летітимете, ще до вильоту. Лише після здійснення такої перевірки вам дозволять сісти в літак. Однак існує імовірність, що вас не пропустять в аеропорту в Німеччині, якщо відповідні посадовці вирішать, що вказані вами причини для подорожі не є вагомими або якщо незадовго до цього відбулися зміни у правилах в'їзду і набули чинності нові обмеження. У такому випадку доведеться летіти назад. Але оскільки кошти, пов'язані з таким поверненням, має відшкодовувати авіакомпанія, вона зазвичай перевіряє, чи дозволений в'їзд до Німеччини.

COVID-19: карантин очима британських фотографів Коли світ навколо зупиняється Лауреат різноманітних нагород фотограф Вей Джиан Чан закарбував на своїх світлинах сюрреалістичну атмосферу в майже спорожнілому Лондоні. Більшість його робіт - це колажі, в яких виринають контрастуючі графіті на кшталт "Надія" чи "Омана". На цій роботі зображені два велосипедисти, які проїжджають повз плакати митця Марка Тітчнера. Меседж: "Будь ласка, повірте, ці дні минуть".

COVID-19: карантин очима британських фотографів На них тримається вся система "Не всі супергерої носять плащі", - таким є меседж фотографа Джорджа Коппока. На своїх портретах він зобразив "системнозначущих" жителів Лідса, які підтримували функціонування міста під час карантину: медичний персонал, а також лікарі, селяни, працівники супермаркетів, поліцейські та волонтери. На фото: медсестра одного з пологових будинків.

COVID-19: карантин очима британських фотографів Розірваний зв'язок Серія світлин Флори Луна ґрунтується на ідеї, що вже до карантину між людьми та світом навколо існував фільтр, який тепер лише посилився. "Пандемія не лише встановила більше фізичних меж для наших контактів з іншими, такі як монітори комп'ютерів, маски та перегородки з прозорого пластику, але й посилила межі, які існували в реальному світі".

COVID-19: карантин очима британських фотографів Затиснені у власні домівки Багатьом родинам довелося виконувати свою роботу та продовжувати шкільне навчання з дому, не знаючи, чим це скінчиться: просто жах. Відчуття власної неспроможності Клер Ермітейдж посилювали повідомлення батьків-ентузіастів у соціальних мережах, які описували "чудові проєкти" зі своїми дітьми. Фотографиня вирішила зайняти гумористичну перспективу, аби закарбувати власне становище під час карантину.

COVID-19: карантин очима британських фотографів Під тиском Коли почалася пандемія, ландшафтний фотограф Скотт Стівенс мусив тимчасово припинити свою роботу. Він вирішив опрацьовувати свої світлини за домашнім робочим столом та дати таким чином свою візуальну "заряджену емоціями відповідь на нинішню кризу". Його серія "Під тиском" демонструє настінний барометр поряд із фотографією неба з вікна кімнати фотографа.

COVID-19: карантин очима британських фотографів Фейкова вулична сцена Зазвичай Кріс Сілк фотографує вуличні сцени. Під час карантину він експериментував із власними фотографіями міста: він брав фігури з модельної залізниці свого батька чи інші предмети домашнього вжитку та вмонтовував їх у ту чи іншу сцену з природним доступом світла. "Немає нудних місць для фотографій", - прокоментував він особливі робочі умови.

COVID-19: карантин очима британських фотографів Тваринний світ під час карантину Володар різних нагород фотограф Іан Вейд зазвичай фотографує диких тварин на вулицях міста. Тепер же він узявся експериментувати з пластиковими фігурками тварин його дворічної доньки, аби вони виглядали природно. Він відчував на собі багато дивних поглядів, коли лежав на животі в струмку, аби сфотографувати цього пластикового бенгальського тигра.

COVID-19: карантин очима британських фотографів Прогулянка під час карантину Документальна фотографиня Джастін Дезмонд під час ізоляції познайомилася з абсолютно невідомими їй людьми. "Одного сонячного дня я вийшла зі своєю камерою та запитувала в небагатьох людей, яких зустрічала на своєму шляху, чи можна їх сфотографувати та як вони переживають карантин". Результат - серія фотографій, зроблена на відстані двох метрів від об'єктів.

COVID-19: карантин очима британських фотографів Листи дорогим серцю людям "Через страх, який ми відчуваємо перед тим, що нам іще доведеться пережити через вірус, ми сумуємо за іншими більше ніж зазвичай", - переконана фотографиня Акіко Дюпон. Це надихнуло її попросити своїх сусідів на півдні Лондона написати листа людині, про яку вони часто думають під час карантину. Семирічна Софія (на фото) написала своїй бабусі в Канаді.

COVID-19: карантин очима британських фотографів Карантинний балет 11-річний син фотографині Гемми Гріффітс танцює балет. Тренувань під час карантину не було, тож він займався вдома, через що "його надзвичайно довге волосся літало по квартирі". Вона закарбувала його заняття на фото, "аби згадувати про ці дивні часи та закарбувати варту подиву красу його рухів у абсолютно звичайній оселі".

COVID-19: карантин очима британських фотографів Проєкт "Надія": танцювальники під час карантину Фотографиня Сенем Піс так само отримала натхнення від балету. Вона сфотографувала одразу кількох танцівниць і танцівників. "Усі ми раптом опинилися в ситуації, якої ми не могли собі до цього уявити", - написала вона. Для неї танцівники стали водночас символом життєствердного меседжу: "Завжди є надія. Завжди є радість у житті". Автор: Елізабет Ґренір



Окремі країни ЄС мають власні правила в'їзду із третіх країн. Чи можу я цим скористатися? Наприклад, чи можу я в'їхати спочатку до Греції, а вже звідти - до ФРН?

Не завжди. Кожна держава ЄС і Шенгенської зони - попри відносно уніфіковані рішення на рівні ЄС - має право запроваджувати власні обмеження на свій розсуд. Якщо вам вдалося успішно в'їхати до Греції, це не означає, що ви автоматично зможете вільно потрапити до Німеччини. Для цього вам потрібно проживати у країні Шенгену або мати чинну візу. Тому, перш ніж планувати свою поїздку, вам слід дізнатися, якими є поточні умови для в'їзду до Німеччини. Якщо у вас виникають будь-які запитання, будь ласка, зверніться до посольства вашої країни у Німеччині.

Я перебуваю в Німеччині, і у мене проявляються симптоми COVID-19. Що робити?

У такому випадку слід негайно повідомити про це відповідні органи охорони здоров'я. У разі серйозних симптомів зверніться до лікаря або на телефонну "гарячу лінію" за номером 116 117. Якщо у вас справді серйозні симптоми, їдьте до лікарні або викличте швидку допомогу. Перед тим, як вирушати в поїздку, знайдіть та збережіть контакти посольства вашої країни у ФРН, щоб за необхідності зв'язатися з ним у випадку серйозної хвороби.

Дивитись відео 01:56 Поділитись Українські заробітчани на карантині у Баварії (27.07.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3fyds Українські заробітчани на карантині у Баварії (27.07.2020)

Що робити, якщо правила зміняться під час мого перебування в Німеччині? Для прикладу, якщо моє повернення стане неможливим через закриття кордону Німеччиною чи країною, де я живу?

У такому разі слід якомога швидше зв'язатися з посольством вашої країни у ФРН. У принципі, можливість залишити Німеччину та повернутися додому повинна бути - за винятком, якщо ви не перебуваєте на карантині чи не інфіковані вірусом. Яким чином ви залишите країну і хто відшкодує кошти, залежить від умов вашого бронювання (за його наявності). Поцікавтеся у туроператора чи авіакомпанії, чи можливе таке відшкодування і за яких умов. Про всяк випадок краще мати з собою необхідну суму грошей, якщо є ймовірність виникнення додаткових витрат. Оскільки у тому разі, якщо будівля, місто чи регіон, де ви зупинилися в Німеччині, будуть поміщені на карантин, вам доведеться залишатися там, допоки місцева влада не дозволить вам покинути цю територію.

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У федеральних землях Німеччини діють різні правила щодо протидії поширенню коронавірусу. Яким чином краще отримати вичерпну інформацію про них, якщо я хочу поїхати до ФРН?

Правила, що діють в окремих землях, можна знайти за цим посиланням. Особливо важливо пам'ятати про різні карантинні правила, які діють у різних землях для осіб, що прибули з країн "червоної" зони. Також слідкуйте за новинами з Німеччини та вашої країни, які стосуються коронавірусу і обмежень на пересування. Може статися, що певні міста, райони чи регіони можуть бути закриті на карантин через високі показники зараження. Це може вплинути на вашу подорож Німеччиною чи на повернення додому. Якщо ви матимете будь-які запитання, варто звернутися до місцевої влади чи до посольства вашої країни у ФРН.