Іноземним студентам із онлайн-навчанням відмовляють у візах до Німеччини

Станом на початок квітня 2020 року понад 80 тисяч іноземних студентів залишили Німеччину, коли університети та бібліотеки були зачинені через коронавірусний локдаун. Після того як обмеження на пересування та правила на місцях були послаблені, багато хто сподівався, що після літа все повернеться на свої місця. Але нещодавня заява німецького уряду дає іноземним студентам у Німеччині підстави сумніватися в шансах отримати необхідну для проживання в країні візу.

Аби подати заяву на візу, студентам з-поза меж Євросоюзу тепер необхідно пред'явити "довідку про очне навчання", видану німецьким університетом. Через пандемію деякі навчальні курси тепер відбуватимуться виключно онлайн.

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"Іноземні студенти, які можуть довести, що їхнє навчання не може повністю відбуватися з-за кордону, приміром, через обов'язкову присутність, можуть в'їхати до країни для початку навчання", - ідеться у заяві федеральної міністерки освіти Німеччини Ані Карлічек (Anja Karliczek). "Але в'їзд тим студентам, котрі навчатимуться онлайн чи заочно, дозволений не буде", - ідеться в документі.

Заява була поширена за близько два місяці до початку зимового семестру в німецьких університетах.

Відлуння Трампа

Заява нагадала нещодавні плани президента США Дональда Трампа щодо закордонних студентів, які вчаться онлайн у США. Після того як такі плани наштовхнулися на широкий опір, уряд країни від них відмовився.

Аби приїхати до Німеччини, студенту не з ЄС потрібно показати "довідку про очне навчання"

Німецька міністерка Карлічек тоді тепло привітала рішення Вашингтона: "Освіта та наука виживають завдяки обміну, особливо іноземним обмінам. У часи пандемії в цьому нічого не змінюється", - сказала вона в липні.

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Критики закидають Карлічек, що вона тепер позбавляє студентів-іноземців у Німеччині можливості обміну. "Якщо ви допущені до навчання в Німеччині, вони мають видати вам візу", - каже Кумар Ашиш з Федеральної спілки міжнародних студентів у Німеччині. За його словами, отримання візи має бути можливим навіть за наявних обмежень через коронавірус.

"Бюрократична перепона"

"Це - ще одна бюрократична перепона (для закордонних студентів. - Ред.)", - каже депутат Бундестагу від фракції Зелених Кай Ґерінґ (Kai Gehring), за чиїм запитом уряд надав зазначену інформацію. "Не було враховано, що студентський обмін - це більше, ніж відвідування лекцій та семінарів, - каже Ґерінґ. - Це також саме студентське життя та знайомство з німецькими культурою та суспільством".

Янн Вернер Прелль (Yann Werner Prell), який працює зі студентами з Південної Кореї, звернув увагу на критичні пункти рішення. "Через велику різницю в часі відвідувати онлайн-занять з-за кордону важко, так само як і працювати разом з іншими студентами, - написав він у соцмережі Twitter. - Студенти також працюють з літературою з бібліотек, які не можуть видавати книжки за кордон".

Німецьку візу видаватимуть не всім іноземним студентам через пандемію COVID-19

Труднощі переживають і викладачі. Маха Ель Хіссі, викладачка німецької як іноземної мови в університеті Мюнхена, написала в Twitter: "Коли закордонні студенти приїжджають до Німеччині, йдеться також про безпосередній обмін та двобічний діалог. Яка ганьба, Німеччино, що твої двері залишаються зачиненими".

Немає причини для тривоги

Число людей, яких торкнуться нові правила, поки що не зрозуміле, частково через невідомий розвиток пандемії. Але станом на сьогодні кількість курсів, які відбуватимуть виключно онлайн, дуже маленька, каже Міхаель Флаке (Michael Flacke) з Німецької служби академічних обмінів.

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"На зимовий семестр німецькі університети планують суміш з онлайн- та очних занять, і аби взяти участь у цій "суміші", іноземні студенти з-за меж ЄС мають право приїхати до Німеччини", - пояснив Флаке.

Більшість курсів не планують повністю переводити в онлайн-режим, каже він. А відвідувачі тих курсів, які завжди повністю відбувалися онлайн, з-поза меж Євросоюзу ніколи не мали права на отримання студентської візи, пояснює Флаке.

Громадянам країн ЄС віза для в'їзду та проживання в Німеччині не потрібна

"Звісно, ви вже можете навчатися в німецькому університеті чи вищій школі онлайн з-за кордону - це дуже добре працює в Німеччині. Для повністю заочних курсів, зазвичай, не видається віза", - підкреслив експерт.

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Тим же студентам, на яких зараз чекає мікс із очних та заочних занять, Флаке радить якомога швидше отримати "довідку про очне навчання". Але з огляду на реальну загрозу нових локдаунів та обмежень на подорожі, на думку Флаке, іноземним студентам, які планують розпочати навчання в Німеччині в жовтні, варто добре все зважити перш, ніж вирушати в дорогу.