В'їзд до Німеччини під час пандемії COVID-19: питання і відповіді

Нинішня пандемія COVID-19 драматичним чином ускладнила можливість мандрувати. Особливо непроста ситуація для тих, хто хоче потрапити з третійх країн, скажімо, з України, до країн ЄС, адже тут, крім загальноєвропейських правил, можуть бути ще й специфічні вимоги кожної окремої країни, або навіть окремих регіонів цієї країни. Приміром, правила щодо карантину відрізняються не лише у різних країнах ЄС - скажімо, у Німеччині ці правила можуть відрізнятися залежно від того, звідки прибувають приїжджі, а також від тієї федеральної землі, куди вони приїздять.

Словом, усім, хто збирається у подорож, необхідно ретельно проглянути актуальну інформацію, що стосується можливих обмежень на поїздки на конкретному маршруті. Зазвичай людям складно розібратися у такому різноманітті правил та винятків, тож DW підготувала перелік відповідей на запитання, які найчастіше виникають у читачів щодо нинішніх правил в'їзду до Німеччини.

У Німеччині з 16 грудня 2020 року діє жорсткий локдаун, який уже не раз подовжували, востаннє - до 18 квітня 2021 року. В залежності від темпів поширення інфекції, протиепідемічні заходи можуть або посилювати, або послаблювати навіть на земельному, регіональному, районному чи міському рівні. Однак, попри локдаун і обмеження, кордон Німеччини відкритий. Утім, не для туристів - туристичних віз нині німецькі візові центри не видають. Приїхати сюди можна лише за вагомих підстав, скажімо, в разі нагального відрядження. Крім того, згідно з ухваленими в рамках локдауну нормами, готелі не мають права надавати можливості ночівлі для туристів.

Список країн, із яких дозволено в'їзд до Німеччини, постійно змінюється. Де можна знайти останню інформацію?

Загалом правила в'їзду до ФРН визначає міністерство внутрішніх справ країни. На сайті відомства можна отримати всю актуальну інформацію про це, зокрема, і англійською мовою. Також інформацію щодо правил в'їзду можна знайти на сайті міністерства закордонних справ ФРН. Додатковими джерелами корисної інформації можуть стати сайт Федеральної поліції та сайт МОЗ ФРН. Узагальнену інформацію щодо правил подорожування в ЄС можна знайти на сайті проєкту Re-open Europe.

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Найважливіша інформація - це списки країн і регіонів, з яких дозволено в'їзд до ФРН, а також ті, що згруповані за ступенем ризику, які складає і постійно оновлює Інститут Роберта Коха у співпраці з МЗС і МОЗ Німеччини. Дотепер країн і регіонів, з яких дозволявся в'їзд до Німеччини, було відносно небагато.

Натомість більшість країн і регіонів поділено на три групи:

з високим рівнем ризику зараження - там, де тижневий показник зараження становить понад 200 на 100 тисяч людей;

країни, де фіксуються нові варіанти коронавірусу;

країни й регіони групи ризику - там, де фіксують понад 50 нових інфекцій на сто тисяч населення протягом тижня. До цієї категорії станом на 26 березня належить й Україна.

Утім, самі укладачі цього списку беруть до уваги не лише офіційну статистику щодо кількості заражень, а й інші фактори, скажімо рівень розвитку місцевої медицини, надійність офіційних даних тощо.

На яких умовах я можу в'їхати до Німеччини із країни, щодо якої діє заборона на в'їзд? Чи є якісь винятки, і якщо так, то які?

Список винятків у забороні на в'їзд до ФРН є досить довгим. Перелік підстав, за яких в'їзд дозволяється, можна знайти на сайті МВС Німеччини. Загалом в'їзд із країн групи ризику або тих країн і регіонів, де фіксують нові варіанти коронавірусу, дозволяється лише за "нагальних гуманітарних причин", приміром, народження, смерть чи похорон, серйозна хвороба й потреба медичного лікування найближчих родичів та інші особливі виняткові випадки.

Кому треба пройти тест на коронавірус?

Починаючи з 29 березня всім, хто прибуває до Німеччини літаком, навіть з тих "зелених" країн та регіонів, потрібно пройти тест на коронавірус ще до прибуття в Німеччину - і їхати лише за його негативного результату. До цього тест необхідно було робити при прибутті з країн з високим рівнем ризику зараження та в яких поширені варіанти коронавірусу.

Приймаються такі види тестів: ПЛР-тести, тест за допомогою петльової ізотермальної ампліфікації (LAMP), ТМА-тест, а також експрес-тести на антигени. Тести на антитіла натомість не приймаються. Результати тесту можна надавати в паперовій формі або в електронній.

Аналіз для тесту треба здати щонайпізніше за 48 годин до прибуття й пред'явити в аеропорту ще до посадки. Для тих осіб, хто в'їжджає до Німеччину з "зон ризику", вимога мати при собі негативний тест на коронавірус поширюється і на інші види транспорту.

Тест на коронавірус доведеться відбути всім, хто хоче приїхати до ФРН

Кого стосується норма щодо карантину?

Навіть за наявності зробленого ще до прибуття негативного тесту на коронавірус, такі особи мають все одно відбути 10-денний обов'язковий карантин. Крім обов'язкового карантину та негативного тесту, особи, що їдуть до Німеччини, мають ще перед прибуттям до ФРН заповнити спеціальну онлайн-анкету й продемонструвати доказ своєї реєстрації на цьому сайті під час в'їзду.

Існує однак спосіб дещо скоротити термін перебування на карантині, якщо як мінімум на п'ятий день після прибуття Ви здаєте тест на коронавірус і він виявляється негативним. Але це стосується лише тих, хто прибуває з країн, котрі належать до групи ризику. Утім, щодо цього ще є земельні особливості, з якими можна ознайомитися ось тут.

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Значно більше клопоту очікує на тих, хто прибуває після 10-денного перебування з країн і регіонів, де фіксують особливо високі темпи поширення, або звідти, де є нові варіанти коронавірусу. У Німеччині з 30 січня діє заборона на в'їзд з цих країн для всіх осіб, які не є громадянами ФРН або ж не мають дозволу на постійне проживання чи дозволу на перебування в Німеччині. Винятки зроблено тільки для тих подорожніх, хто проїздить транзитом, і це стосується лише окремих категорій, зокрема, працівників транспортних підприємств або медиків. Але й для транзиту подорожнім все одно доведеться надати негативний тест на коронавірус.

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Тих осіб, хто подорожує через Німеччину транзитом, норма про обов'язковий карантин не стосується. Такі люди просто мають ще до прибуття в ФРН мати при собі негативний тест на коронавірус. Тоді їм дозволяється ненадовго перебувати на території ФРН, однак за умови, що вони якнайшвидше виїдуть. Винятки передбачено для окремих категорій працівників, приміром, лікарів або ж осіб, котрі регулярно мають приїздити в Німеччину на роботу чи ненадовго відвідують близьких родичів.

Де необхідно проходити карантин у Німеччині? Чи можна уникнути карантину в Німеччині з негативним результатом тестування на коронавірус?

Конкретно умови проходження самоізоляції визначаються владою кожної федеральної землі окремо. Дізнатися, які умови діють у різних федеральних землях, можна ось тут.

Пасажири в аеропорту Дюссельдорфа

Відбувати самоізоляцію потрібно у власному або у будь-якому іншому житлі, що підходить для цього. У разі карантину місцеві відомства, що відповідають за охорону здоров'я, вирішують, яким має бути житло, де слід проходити самоізоляцію. Загальних правил стосовно того, яким конкретно воно має бути, не існує ані на земельному, ані на федеральному рівнях.

Негативний тест на коронавірус допоможе уникнути карантину тільки в тому разі, якщо Ви прибуваєте з країни, з якої дозволено в'їзд до Німеччини. Так само негативний тест на коронавірус уможливить скорочення 10-денної обов'язкової самоізоляції для тих, хто прибуває з країн групи ризику, але такий тест можна здати не раніше, ніж на 5-й день після прибуття.

Хто покриває додаткові витрати?

Якщо виникнуть додаткові витрати, пов'язані, наприклад, із візитами до лікаря, вони не покриватимуться німецьким урядом. Однак ці витрати можуть бути відшкодовані туристичним оператором або через поліс міжнародного медичного страхування, якщо ці ризики покриваються відповідними договорами. Іноземним громадянам також рекомендується поінформувати посольства своїх країн про проходження ними карантину.

Що трапиться, якщо я приїду до Німеччини з країни, стосовно якої діє попередження щодо подорожей, - наприклад, з України? Мене не пропустять на прикордонному контролі в аеропорту?

Якщо Ви маєте намір в'їхати до Німеччини з України, не маючи права на проживання у ФРН чи іншій країні Шенгенської зони, вам необхідно буде повідомити вагому підставу для в'їзду. Ці підстави перевіряються співробітниками авіакомпанії, літаком якої Ви летітимете, ще до вильоту. Лише після здійснення такої перевірки Вам дозволять сісти в літак. Однак існує імовірність, що Вас не пропустять в аеропорту в Німеччині, якщо відповідні посадовці вирішать, що вказані Вами причини для подорожі не є вагомими або якщо незадовго до цього відбулися зміни у правилах в'їзду і набули чинності нові обмеження. У такому разі доведеться летіти назад. Але оскільки кошти, пов'язані з таким поверненням, має відшкодовувати авіакомпанія, вона зазвичай перевіряє, чи дозволений в'їзд до Німеччини.

В аеропорту Вам можуть і відмовити у в'їзді в ФРН, якщо названі причини не будуть вагомими

Якщо ж названу Вами підставу для прибуття вважатимуть вагомою і Вам дозволять в'їзд у Німеччину, для Вас все одно лишатиметься обов'язковою норма про 10-денний карантин.

Якщо я громадянин ЄС, з якими обмеженнями мені рахуватися в Німеччині?

Громадянам ЄС і країн Шенгенської зони в'їзд до Німеччини дозволяється. Однак, якщо німецькі органи влади визнали Вашу країну чи регіон Вашого проживання зоною ризику, то Вам так само доведеться відбувати 10-денну самоізоляцію. Завершити її можна буде щонайраніше на 5-й день у разі наявності негативного тесту на коронавірус. Одразу після прибуття потрібно повідомити місцеву службу охорони здоров'я, зателефонувавши за номером 116-117. За порушення норм щодо карантину передбачені значні грошові штрафи.

Не виключено, що протягом 10 днів служба охорони здоров'я рекомендуватиме Вам пройти тест на коронавірус. Пов'язані з цим видатки Вам доведеться покривати самотужки.

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