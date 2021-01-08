У 2020 році в ЄС різко зменшилася кількість заяв на притулок

Протягом 2020 року в країнах Європейського Союзу було подано 461 300 заяв про надання притулку, що є найнижчим показником з 2013 року. У порівнянні з попереднім, 2019 роком, кількість клопотань про надання притулку знизилася майже на третину - тоді було подано 671 200 заяв. Як пояснили у Європейському агентстві з підтримки надання притулку (EASO), таке різке зменшення кількості заяв про притулок пов'язане з обмеженнями внаслідок пандемії коронавірусу.

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При цьому, як зазначають у EASO, національні органи надання притулку намагалися продовжувати виконувати свою роботу попри пандемічні обмеження, що призвело до зменшення кількості нерозглянутих заявок.

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Найбільше заявок на притулок подали громадяни Сирії (64 540 заяв, що на 9 відсотків менше порівняно з 2019 роком) - 14 відсотків від усіх заявок. На другому місці громадяни Афганістану (48 578 заяв, мінус 16 відсотків), громадяни Венесуели (30 643 заяв, мінус 32 відсотки), Колумбії (29 438 заяв мінус 9 відсотка) та Іраку (18 167 заяв мінус 40 відсотків). Разом вони подали понад 40 відсотків від усієї кількості заяв про надання притулку в ЄС. При цьому найбільше зменшилася кількість заявок від вихідців з Нігерії (мінус 44 відсотки) та Туреччини (мінус 38 відсотків). При цьому чотири відсотки від усіх заявок подали неповнолітні без супроводу дорослих - це на один відсоток більше порівняно з попереднім роком.

Водночас частка позитивних рішень про надання притулку залишилась приблизно на тому ж рівні, що й у попередні роки - на рівні 32 відсотків. Найбільше дозволів на проживання в ЄС отримали громадяни Сирії (84 відсотки), Еритреї (80 відсотків) та Ємену (75 відсотки). Водночас вихідці з Колумбії (2 відсотки) та Венесуели (3 відсотки), навпаки, отримали найменше цих дозволів.

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