 Німеччина вимагатиме тест на COVID-19 від всіх авіапасажирів з-за кордону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2021

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Німеччина вимагатиме тест на COVID-19 від всіх авіапасажирів з-за кордону

Поки що здавати тест на COVID-19 повинні були лише ті особи, які перебували у так званих "зонах ризику". Тепер це чекає на всіх авіапасажирів, які прямують до Німеччини.

Німеччина з 28 березня вимагатиме тест на COVID-19 від всіх авіапасажирів

Німеччина з 28 березня вимагатиме тест на COVID-19 від всіх авіапасажирів

Влада Німеччини запроваджує від неділі, 28 березня, правило, згідно з яким всі, хто прибуває в країну літаком, повинні мати при собі негативний тест COVID-19, зроблений не пізніше ніж за 48 годин, але ще до вильоту.

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Тест проходити необхідно незалежно від того, вилітає подорожуючий із зони ризику, чи ні, повідомляє у четвер, 25 березня, агентство dpa з посиланням на повідомлення федерального міністерства охорони здоров'я під керівництвом Єнса Шпана (Jens Spahn), направленого у Відомство федеральної канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) та інші відомства.

Очікується, що в наступні кілька днів до нових правил підготуються ті, хто здійснює в даний момент поїздку, а також авіакомпанії.

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До цього часу здавати тест на COVID-19 після прибуття до Німеччини повинні були лише ті особи, які перебували у так званих "зонах ризику". Але з 28 березня це правило поширюватиметься на всіх без винятку. У тому числі і тих, хто повертається з Майорки, яка є популярним напрямком для німецьких туристів і нещодавно була виключена з переліку зон ризику. Виняток становлять лиже екіпажі літаків.

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Як йдеться у повідомленні, заплановано, що ці правила діятимуть до середини травня. Для тих осіб, хто в'їжджає до Німеччину з "зон ризику", вимога мати при собі негативний тест на коронавірус поширюється і на інші види транспорту.

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