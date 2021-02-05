Туризм-2021: де відпочиватимуть німці та куди вони не поїдуть

Кожен досвідчений турист знає: куди б він не приїхав, особливо в Європі, він майже напевно зустріне там чимало відпочивальників з Німеччини. Німці довго входили до переліку народів, які подорожують найбільше. Але у 2020 році через коронавірус усе змінилося: майже дві третини з них не зробили жодної турпоїздки тривалістю більше п'яти днів, хоча карантинні обмеження та закриття кордонів діяли далеко не весь час. Іншими словами, в умовах пандемії подорожували лише трохи більше третини жителів ФРН - тільки 37 відсотків.

Але чого туристичній індустрії варто чекати від німців в 2021 році? Де вони збираються відпочивати? Або, якщо подивитися на це з іншої точки зору, - на які напрямки попит з Німеччини буде в майбутньому літньому сезоні особливо низьким? Адже це, ймовірно, сприятиме зростанню пропозиції у цих місцях і, можливо, навіть зниженню цін заради залучення гостей з інших країн.

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У пандемію у відпустку не літають, а їдуть на своїй машині

Досвід 2020 року показав, що через пандемію жителі Німеччини радикально скоротили поїздки до туристичних цілей, що передбачають авіаційні перельоти, особливо далекі. В підсумку частка німецьких виїзних туристів, які вирушили, наприклад, на відпочинок у Єгипет або Туніс, скоротилася в порівнянні з 2019 роком на 80 відсотків. До мінімуму впав попит як на Південно-Східну Азію, так і на Центральну Америку і Карибське море.

Популярний серед німецьких туристів вид літнтього відпочинку в Австрії - піші прогулянки в Альпах

Відповідно, на європейських напрямках (а переважна більшість німецьких виїзних туристів зазвичай подорожує все ж у межах або поблизу рідного континенту) різко впав попит на Іспанію, включно із Балеарськими і Канарськими островами, і особливо - на Туреччину. Натомість дуже помітно зросла частка відпочивальників, які відпочивали в Австрії, що стала вперше за півстоліття найпопулярнішим напрямком виїзного туризму у ФРН, уБельгії, Нідерландах, Польщі, Данії та інших скандинавських країнах. Коротко кажучи, там, куди можна було протягом дня дістатися з Німеччини на власному автомобілі.

Однак більше половини (56 відсотків) усіх туристичних поїздок німці зробили в 2020 році у межах самої Німеччині, чого у ФРН не було з 1970-их років, коли виїзний туризм був ще досить слабко розвинений. При цьому середня тривалість основної поїздки торік помітно скоротилася і склала трохи менше 10 днів.

Головні цілі туризму у Німеччині

Викликана коронавірусом переорієнтація на внутрішній туризм привела до того, що, наприклад, відпочивати в Саксонію, яка зовсім не входить до переліку провідних туристичних регіонів країни (ними є Баварія з Альпами і Нижня Саксонія з Північним морем), поїхали вдвічі більше опитаних, ніж до Туреччини, а Гамбург відвідали приблизно стільки ж німецьких туристів, скільки усю Францію.

У липні 2020 року пляжі на острові Узедом, як і на всьому балтійському узбережжі Німеччини, були переповнені

Такими є результати опитування, проведеного в грудні минулого та січні нинішнього року серед трьох тисяч жителів Німеччини старше 18 років. Отримані дані лягли в основу 37-го за рахунком дослідження туризму в Німеччині (Deutsche Tourismusanalyse), опублікованого 10 лютого. Його підготував гамбурзький Фонд BAT з питань майбутнього розвитку (BAT-Stiftung für Zukunftsfragen), створений з ініціативи компанії British American Tobacco.

Коментуючи висновки дослідження, науковий керівник фонду, професор Ульріх Райнгард (Ulrich Reinhard) зазначив, що жителі Німеччини "сподіваються на повернення до нормального життя. Вони мріють про безтурботну відпустку на пляжі або в горах і хочуть нарешті знову подорожувати".

Німецькі туристи в 2021 році: плани, побоювання, переваги

Згідно з опитуванням, 24 відсотки жителів ФРН мають намір у 2021 році один раз з'їздити у відпустку, 15 відсотків налаштувалися на дві туристичні поїздки, а 6 відсотків - на три і більше. Таким чином, подорожувати збирається майже половина опитаних - 45 відсотків. Водночас 33 відсотки перебувають поки що в нерішучості. Для порівняння: в 2019 році ці показники становили відповідно 65 відсотків і 21 відсоток. Іншими словами, готовність до подорожей різко знизилася, а число тих, хто сумнівається, помітно зросло.

"Поки є страх заразитися, захворіти і вже тим більше виявитися в ситуації, коли у відпустці буде потрібна медична допомога, багато громадян Німеччини будуть відчувати дискомфорт під час подорожей чи просто вважатимуть за краще залишитися вдома", - пояснив Райнгард.

Науковий керівник фонду BAT з питань майбутнього розвитку, професор Ульріх Райнгард

На запитання, яким їм бачиться туризм під час і після пандемії, 78 відсотків опитаних відповіли, що "почуття невпевненості поки що ще залишиться", 77 відсотків вказали, що "поїздки у відпустку стануть дорожчими", 66 відсотків підтвердили, що "надають перевагу поїздкам на короткі відстані, а не далеким подорожам" (у цьому опитуванні можна було вибрати кілька варіантів відповідей).

Далекі країни німецьких туристів зараз не приваблюють

Тому не дивно, що серед тих опитаних, які в найближчі 12 місяців твердо мають намір зробити туристичну поїздку, відсоток тих, хто залишиться в Німеччині, в порівнянні з 2020 роком виріс, тоді як частки бажаючих помандрувати по Європі і тим більше по далеких країнах істотно скоротилися.

Вулиця Каосан у столиці Таїланду Бангкоку - до пандемії тут вдень і вночі вирувало життя

При цьому знизився інтерес практично до всіх традиційних для німецьких туристів європейських напрямків. Особливо сильно - до Іспанії та Італії, які, тим не менш, продовжують очолювати список пріоритетних країн для відпочинку. Потім ідуть держави Скандинавії, Греція, Австрія, Хорватія, Туреччина та Франція.

У 2021 році німецьких туристів буде незвично мало в Таїланді, Єгипті, Домініканській республіці та істотно менше, ніж раніше, в Іспанії, Італії, Туреччині. Водночас зростання попиту на внутрішній туризм призведе до подорожчання туристичних послуг у Німеччині. Такі висновки випливають з дослідження BAT.

Туристичний концерн TUI підняв ціни на 20 відсотків

На значне зниження числа німецьких туристів на найважливіших світових курортах вказують і дані німецького туристичного концерну TUI, який є світовим лідером галузі. 9 лютого він повідомив, що наразі продав на майбутній літній сезон 2,8 мільйона турів, що трохи більше половини обсягу продажів, який було зафіксовано в цей же самий час у докризовому 2019 році.

У аеропорту Ганновера один з літаків TUI законсервовано до кращих часів

Щоправда, левова частка цих турів, 1,5 мільйона, куплена британцями, де TUI почав пропонувати їх ще в кінці минулого року, тоді як у Німеччині вдалося продати лише 0,5 мільйона поїздок. Тож поки що на пляжах Середземномор'я і в деяких інших туристичних центрах цього літа намічається переважання британців, а не німців.

А втім, до початку сезону ще багато що може змінитися. Величезну роль, зокрема, зіграє хід вакцинації в Німеччині та інших європейських країнах. У будь-якому випадку, ухвалювати рішення про основну річну поїздку дуже багато туристів будуть у цьому році набагато пізніше, ніж зазвичай.

Дані TUI підтверджують і припущення учасників опитування Фонду BAT про подорожчання туристичних поїздок. Концерн повідомив, що вже заброньовані тури (незважаючи на падіння попиту або саме тому) коштують у порівнянні з 2019 роком на 20 відсотків більше.