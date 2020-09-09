 Коронавірус: тисячі німців всупереч закликам влади поїхали в гори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2021

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Новини

Коронавірус: тисячі німців всупереч закликам влади поїхали в гори

Попри заклики влади і поліції тисячі німців вирушили в гори помилуватися зимовою погодою на тлі локдауну в країні у зв'язку з пандемією COVID. Влада реагує посиленням контролю і новими заборонами.

Вінтерберг

Відпочивальники в Вінтерберзі

У перші дні нового року в гірських регіонах Німеччини запанувала зимова погода, і десятки тисяч німців, попри численні застереження та заклики влади і поліції залишатися вдома з огляду поширення коронавірусу в країні, вирушили в гори, щоб помилуватися першим снігом, покататися на лижах і санчатах. Через запроваджений з 16 грудня в Німеччині локдаун лижні курорти закриті, не працюють ліфти і рятувальні служби, а лижні траси не підготовлені до використання. Кафе і ресторани, а також готелі для туристів були закриті ще з 2 листопада.

Щоб зробити перебування відпочивальників максимально дискомфортним і цим відлякати їх від поїздки в гори, місцева влада обмежила число місць на парковках, закрила громадські туалети, заборонила продаж їжі й гарячих напоїв навинос, хоч це не заборонено в містах. Однак все це не вплинуло на бажання німців провести дозвілля на свіжому повітрі в снігу.

Багатокілометрові пробки і переповнені парковки

У перші три дні нового року утворювалися багатокілометрові затори на під'їздах до відомих зимових курортів, серед яких Зауерланд на заході Німеччини, Баварські Альпи на півдні, гори Таунус в Гессені та регіон Гарц у Тюрингії. У Вінтерберзі в Зауерланді парковки були заповнені вщерть, сотні дорослих і дітей каталися по схилах на санчатах, на лісових стежках було так само жваво, як в окремі дні в центрі великого міста.

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Тільки 2 січня в Вінтерберзі поліція оштрафувала понад 270 осіб за порушення коронавірусних обмежень (недотримання дистанції, відсутність захисних масок), а також за непокору і образи в бік поліцейських. Увечері 2 січня місцева влада Вінтерберга оголосила про заборону відвідування містечка, проте це не вплинуло на ситуацію, внаслідок чого 3 січня поліція перекрила кілька доріг, що ведуть до нього. Міська влада запевняє, що потік відпочивальників через ці обмеження припинено, передає інформагенція dpa.

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Бургомістр містечка Шлірзе в Баварських Альпах Франц Шнітценбаумер (Franz Schnitzenbaumer) також констатував величезний наплив відпочивальників, у тому числі сотні саночників і лижників навіть на найменших схилах, сотні людей на ковзанах, що катаються замерзлим озером. За його словами, помітно, що цього року через пандемію ніхто не поїхав у відпустку - в розташованому неподалік Мюнхені та його передмісті мешкає близько трьох мільйонів осіб.

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