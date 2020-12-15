 У Німеччині почав діяти ″жорсткий″ локдаун | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.12.2020

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Новини

У Німеччині почав діяти "жорсткий" локдаун

У країні закрили більшість магазинів, школи та дитсадки, не працюватимуть перукарні і салони краси. Обмеження діятимуть щонайменше до 10 січня.

У Німеччині з 16 грудня знову діють жорсткі карантинні обмеження

У Німеччині з 16 грудня знову діють жорсткі карантинні обмеження

У Німеччині з середи, 16 грудня, вдруге за рік набув чинності "жорсткий" локдаун. Його мета - стримати поширення коронавірусної інфекції в країні.

У період локдауну будуть закриті більшість магазинів, за винятком продовольчих та тих, які продають товари щоденного попиту. Також залишаться відкритими аптеки і банки, АЗС. Не працюватимуть під час локдауну перукарні, салони краси та інші схожі підприємства сфери послуг. Театри, музеї, фітнес-клуби та басейни були закриті з 2 листопада, коли запровадили "м'який" локдаун. 

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Діти дошкілького та шкільного віку за можливості повинні залишатися вдома. Аби уможливити догляд за дітьми, підприємствам радять пропонувати співробітникам працювати з дому. Також уряд рекомендував компаніям за можливості оголосити канікули на час локдауну. Водночас уряд вирішив розширити фінансову допомогу підприємствам.

Зустрічатися під час локдауну можна максимально п'ятьом людям із двох домогосподарств. Це обмеження дещо послаблять на час святкування Різдва - з 24-го по 26 грудня, однак лише для кола найближчих родичів. Богослужіння у храмах дозволять, але без співів та з дотриманням гігієнічних заходів, а також за умови попереднього запису.

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Крім того, буде заборонено вживання алкогольних напоїв у громадських місцях. За порушення цієї заборони передбачені штрафи. Також заборонять продаж піротехніки. Таким чином, Новий рік німці зустрічатимуть без традиційних феєрверків.

Нагадаємо, 13 грудня федеральний уряд Німеччини та уряди земель під час екстреної наради вирішили запровадити ці нові обмеження. Вони діятимуть щонайменше до 10 січня. Рішення щодо подальших кроків після цієї дати мають ухвалити на нараді 5 січня. Окремі представники уряду припускають, що певні карантинні обмеження можуть діяти до Великодня.

З 2 листопада у країні діяв "м'який" локдаун, який, утім, не дав бажаного ефекту - у країні минулого тижня повідомляли про близько 30 тисяч інфікувань за добу.

Сподівання на вакцинацію

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) висловив надію, що наступного тижня у країні може розпочатися вакцинація від коронавірусу. Вже створено центри для проведення щеплення. На першому етапі, після схвалення вакцини, "може бути доставлено близько 400 тисяч доз", сказав міністр.

Оскільки одна людина потребує дві дози, тому на першому етапі у Німеччині зможуть вакцинувати 200 тисяч людей. Населення ФРН становить близько 83 мільйони людей.

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