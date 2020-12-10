Коронавірус у Німеччині: рекордна кількість заражень і смертей за добу

У Німеччині за добу підтвердили зараження коронавірусом SARS-CoV-2 ще у 29875 осіб. Про це свідчать дані, оприлюднені Інститутом імені Роберта Коха (RKI) у п'ятницю, 11 грудня.

Це - рекордний показник від початку пандемії COVID-19. При цьому кількість нових заражень порівняно з попереднім днем стрибкоподібно зросла на більш ніж 6 тисяч випадків. Днем раніше повідомляли про 23679 нових заражень, що також було рекордним показником.

Таким чином, загальна кількість виявлених у Німеччині випадків інфікування коронавірусом сягнула 1272078.

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Рекорд за добовою кількістю смертей від коронавірусу

За даними RKI, за добу в Німеччині від COVID-19 чи пов'язаних із ним ускладнень хронічних хвороб померли 598 людей. Це - найбільша добова кількістю летальних випадків внаслідок хвороби від початку пандемії у країні.

Про попередній рекордний показник за добу повідомляли два дні тому - 590 смертей.

Таким чином, загальна кількість жертв COVID-19 у Німеччині становить 20970 людей. При цьому позначку в 20 тисяч померлих від коронавірусу країна перетнула лише вчора, а в 10 тисяч - 24 жовтня. Тобто кількість смертей від коронавірусу подвоїлася у Німеччині менше ніж за сім тижнів.

Одужали від початку вже 942 100 людей.

Меркель закликає до "жорсткого" локдауну

Раніше канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) виступила за посилення так званого "м'якого" локдауну в країні. Під час виступу в Бундестазі 9 грудня вона закликала значно посилити протиепідемічні обмеження з 24 грудня до 10 січня.

Деякі федеральні землі Німеччини готові запровадити комендантську годину

Серед запропонованих Меркель заходів: закриття магазинів та шкіл, а також більш ранній початок шкільних канікул. Пропозиція канцлерки базується на рекомендаціях вчених Німецької академії наук "Леопольдіна", які вони оприлюднили днем раніше.

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Окремі землі Німеччини посилюють обмеження

При цьому низка федеральних земель вже почала посилювати протиепідемічні обмеження. Так, баварський уряд оголосив режим надзвичайної ситуації з 9 грудня - у цій федеральній землі заборонено залишати домівку без поважних причин, а у особливо уражених епідемією районах запроваджено комендантську годину.

У Саксонії з 14 грудня буде закрита більшість магазинів, а школи переведуть на дистанційне навчання. У Нижній Саксонії з 14 грудня тимчасово скасовують загальний шкільний обов'язок - до початку різдвяних канікул батьки можуть вирішувати, чи відвідувати їхнім дітям заняття у школі.

Також, за даними інформаційного агентства dpa, у Баден-Вюртемберзі планують оголосити жорсткий локдаун. Влада федеральної землі планує запровадити комендантську годину в нічний час доби та обмеження на вихід на вулицю вдень.