Коронавірус у Німеччині: рекордна кількість заражень і смертей за добу
У Німеччині зафіксували нові рекорди за кількістю виявлених випадків COVID-19 і жертв коронавірусу за добу. Кількість нових заражень порівняно з днем раніше зросла на 6 тисяч.
Плакат на залізничному вокзалі з закликом надягати маски для зупинки поширення коронавірусу
У Німеччині за добу підтвердили зараження коронавірусом SARS-CoV-2 ще у 29875 осіб. Про це свідчать дані, оприлюднені Інститутом імені Роберта Коха (RKI) у п'ятницю, 11 грудня.
Це - рекордний показник від початку пандемії COVID-19. При цьому кількість нових заражень порівняно з попереднім днем стрибкоподібно зросла на більш ніж 6 тисяч випадків. Днем раніше повідомляли про 23679 нових заражень, що також було рекордним показником.
Рекорд за добовою кількістю смертей від коронавірусу
За даними RKI, за добу в Німеччині від COVID-19 чи пов'язаних із ним ускладнень хронічних хвороб померли 598 людей. Це - найбільша добова кількістю летальних випадків внаслідок хвороби від початку пандемії у країні.
Про попередній рекордний показник за добу повідомляли два дні тому - 590 смертей.
Таким чином, загальна кількість жертв COVID-19 у Німеччині становить 20970 людей. При цьому позначку в 20 тисяч померлих від коронавірусу країна перетнула лише вчора, а в 10 тисяч - 24 жовтня. Тобто кількість смертей від коронавірусу подвоїлася у Німеччині менше ніж за сім тижнів.
Одужали від початку вже 942 100 людей.
Меркель закликає до "жорсткого" локдауну
Раніше канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) виступила за посилення так званого "м'якого" локдауну в країні. Під час виступу в Бундестазі 9 грудня вона закликала значно посилити протиепідемічні обмеження з 24 грудня до 10 січня.
Деякі федеральні землі Німеччини готові запровадити комендантську годину
Серед запропонованих Меркель заходів: закриття магазинів та шкіл, а також більш ранній початок шкільних канікул. Пропозиція канцлерки базується на рекомендаціях вчених Німецької академії наук "Леопольдіна", які вони оприлюднили днем раніше.
При цьому низка федеральних земель вже почала посилювати протиепідемічні обмеження. Так, баварський уряд оголосив режим надзвичайної ситуації з 9 грудня - у цій федеральній землі заборонено залишати домівку без поважних причин, а у особливо уражених епідемією районах запроваджено комендантську годину.
У Саксонії з 14 грудня буде закрита більшість магазинів, а школи переведуть на дистанційне навчання. У Нижній Саксонії з 14 грудня тимчасово скасовують загальний шкільний обов'язок - до початку різдвяних канікул батьки можуть вирішувати, чи відвідувати їхнім дітям заняття у школі.
Також, за даними інформаційного агентства dpa, у Баден-Вюртемберзі планують оголосити жорсткий локдаун. Влада федеральної землі планує запровадити комендантську годину в нічний час доби та обмеження на вихід на вулицю вдень.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Любек
Гольстинські ворота - цей символ Любека не можна уявити собі без святкового блиску на Різдво. Незважаючи на те, що різдвяний ярмарок скасували, поруч із брамою встановили ялинки та прикрасили їх яскравими гірляндами.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Гамбург
Центри німецьких містах перед Різдвом традиційно постають у святковому вбранні, як, наприклад, Юнгфернштіг - одна із центральних вулиць Гамбурга. Різдвяних ярмарків не буде й тут, але натомість по всьому місту встановили окремі ятки, де можна купити, наприклад, різдвяні ласощі або прикраси, виготовлені народними майстрами.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Люнебург
Різдвяні ярмарки скасовані й у Люнебурзі, що в Нижній Саксонії. Заради збереження різдвяного настрою в часи пандемії COVID-19 у місті вирішили не обмежуватися лише яскравими гірляндами, але ще й освітили цілі будівлі.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Берлін
Німецька столиця відома своїми різдвяними ярмарками, які тут, як правило, відбуваються майже в кожному районі міста. Але нинішній коронавірусний рік є винятком із цього правила. Однак по-різдвяному освітлені бульвари у берлінців не змогла відібрати навіть пандемія. На фото: Тауенцінтштраcсе, що в західній частині Берліна, яка вважається одним із найдорожчих у Німеччині місць.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Мюнстер
Інколи вистачає однієї скромної ялинки, аби нагадати про Різдво. Ретельно і з любов'ю відреставрований середньовічний центр вестфальського міста Мюнстер з його й без того святково таємничою атмосферою більшого й не потребує.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Бохум
Також західнонімецький Бохум засяяв святковими вогнями. У центрі міста чимало порожніх приміщень, де колись були крамниці. Деякі з них вирішили здати в оренду власникам різдвяних яток.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Лейпциг
Порожні просторі площі з поодинокими ялинками замість веселої тисняви на галасливих різдвяних ярмарках - типова картина для німецьких міст у передріздвяний час 2020 року. Агустусплац - найбільша площа Лейпцига - не є винятком. Єдина втіха, якщо, звичайно, це ще можна назвати втіхою: заздалегідь підготовлені для цьогорічного різдвяного ярмарку чашки можна придбати онлайн.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Ерфурт
Скасували також різдвяний ярмарок в Ерфурті. Цього року він мав стати ювілейним - 170-м. Зате тепер можна безперешкодно насолоджуватися різдвяною ялинкою та традиційною різдвяною пірамідою, встановленими на площі перед собором.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Франкфурт
Одинока ялинка на центральній площі Франкфурта-на-Майні Ремерберзі нагадує, що й тут різдвяний ярмарок став жертвою коронавірусу. До речі, ялинку заввишки 21 метр до банківської метрополії цього року привезли з Австрії. Там її довелось зрубати через роботи, пов'язані з розчищенням русла одного зі струмків.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Майнц
У Майнці - столиці федеральної землі Рейнланд-Пфальц - вирішили заповнити незвичну порожнечу на площі перед кафедральним собором, що має тисячолітню історію, різдвяними гірляндами, аби хоч якось врятувати передріздвяну атмосферу.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Нюнберг
Крісткіндлесмаркт ("ринок Малюка-Ісуса") у Нюрнберзі - найстаріший у Німеччини. І 2020-го з балкону церкви Фрауенкірхе (на фото) його мав відкрити Малюк-Ісус. На цю роль раз на два роки обирають дівчат віком від 17 до 19 років. Після скасування ярмарку дівчина, яка грає Малюка-Ісуса, сказала: "Не віддавайте цю радість. Є так багато всього, що нам приносить радість, щастя й тепло".
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Штутгарт
Замість різдвяного ярмарку в центрі Штутгарта можна побачити величезні світлові скульптури, серед них - і здибленого коня, зображення якого містить герб міста. 33 ятки, які мали стояти скупчено на ярмарку, встановили в різних куточках центральної частини Штутгарта.