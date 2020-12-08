 Коронавірус: у Нижній Саксонії скасовують загальний шкільний обов′язок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2020

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Новини

Коронавірус: у Нижній Саксонії скасовують загальний шкільний обов'язок

Задля стримання поширення коронавірусу у німецькій федеральній землі Нижня Саксонія вирішили надати учням можливість тимчасово відвідувати школу добровільно.

У Нижній Саксонії дітям можуть дозволити навчатися з дому

У Нижній Саксонії дітям можуть дозволити навчатися з дому

Федеральна земля Нижня Саксонія з 14 грудня тимчасово скасовує загальний шкільний обов'язок. Як повідомив міністр освіти землі Ґрант Тонне (Grant Tonne) у четвер, 10 грудня, до початку різдвяних канікул батьки можуть вирішувати, чи відвідувати їхнім дітям заняття у школі. Міністр назвав це рішення "запровадженням добровільного домашнього навчання" і пояснив, що школярі за бажанням можуть відвідувати школи, які і далі працюватимуть. 

Рішення про скасування загального шкільного обов'язку в землі ухвалене на тлі пандемії COVID-19. Раніше у землі Саксонія вирішили запровадити жорсткий докдаун з 14 грудня, під час якого школи переведуть на дистанційне навчання. Крім того, у Берліні після католицького Різдва планують запровадити жорсткий локдаун, про що заявив мер міста Міхаель Мюллер (Michael Müller). Сенат Берліна 15 грудня має проголосувати щодо запровадження обмежень, серед яких і закриття шкіл.

Зважаючи на це, 10 грудня міністри освіти 16-ти федеральних земель обговорили ситуацію з роботою шкіл найближчим часом. Більшість з них дотримуєтсья думки, що школи мають працювати, однак перехід на дистанційне навчання можливий в регіонах з підвищеною кількістю заражень коронавірусом.

Ситуація серйозна - RKI

Глава Інституту Роберта Коха (RKI) Лотар Вілер (Lothar Wieler) 10 грудня заявив, що підтримує ідею запровадження по всій Німеччині жорсткого локдауну. Заходи, що вживаються від початку листопада, він вважає недостатніми для стримання поширення коронавірусу в країні. "Контакти населення мають скоротитись щонайменше на 60 відсотків. Наявне скорочення на 40 відсотків є недостатнім", - пояснив Вілер.

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За його словами, послаблення обмежень на різдвяні свята не будуть виправданими. "Головне - не допустити послаблень на Різдво, адже вони нададуть процесу заражень динаміку, яку буде складно контролювати", - сказав Вілер і додав, що ситуація, як і раніше, серйозна, і погіршилась у порівнянні з минулим тижнем. 

Як повідомлялось, станом на 10 грудня кількість померлих з діагнозом COVID-19 у Німеччині перевищила 20 тисяч. 

Меркель вимагає жорсткішого локдауну у ФРН

На тлі загострення епідемічної ситуації канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) виступила за посилення так званого "м'якого локдауну" у країні. Під час виступу у Бундестазі 9 грудня вона закликала значно посилити протиепідемічні обмеження з 24 грудня і до 10 січня.

Серед запропонованих нею заходів: закриття магазинів та шкіл та більш ранній початок шкільних канікул. Пропозиція Меркель базується на рекомендаціях вчених Німецької академії наук "Леопольдіна", які вони оприлюднили напередодні.

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