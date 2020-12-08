COVID-19 у Німеччині: Меркель виступила за жорсткий локдаун
Канцлерка ФРН закликала посилити "м'який" локдаун у ФРН: закрити школи і магазини з 24 грудня до 10 січня і розглянути можливість раніше розпочати шкільні канікули.
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель під час виступу у Бундестазі
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) виступила за посилення протиепідемічних заходів у країні з кінця грудня. Про це вона заявила під час виступу в Бундестазі в середу, 9 грудня.
Через складну епідемічну ситуацію вона закликала з серйозністю поставитися до опублікованих напередодні рекомендацій Національної академії наук "Леопольдіна". У своїй заяві вчені виступили за запровадження жорсткого локдауну з 24 грудня щонайменше до 10 січня.
Меркель закликала закрити магазини і школи на кілька тижнів
За словами Меркель, вона підтримує рекомендації учених закрити на цей час магазини і школи. Вона також пропонує перенести початок різдвяних шкільних канікул на більш ранній термін - 16 грудня.
Метою цих заходів є зменшення показника нових інфікувань коронавірусом до 50 нових заражень за сім днів із розрахунку на 100 тисяч жителів або ще нижче, підкреслила Меркель. "В іншому випадку ми будемо знову і знову втрачати контроль над пандемією", - вказала вона.
Уряд сподівається на зниження смертності завдяки вакцині
Водночас канцлерка закликала не сподіватися на швидкий ефект від початку вакцинації проти коронавірусу. Вакцинація груп підвищеного ризику почнеться вже на початку наступного року, але в перші місяці не вдасться прищепити настільки велике число людей, щоб це значно змінило епідеміологічну ситуацію, підкреслила вона. Разом з тим, за словами Меркель, швидка вакцинація людей похилого віку, доглядальниць і медперсоналу дає надію на досягнення ефекту там, де зараз спостерігається найвища кількість смертей від COVID-19.
9 грудня о Німеччині зафіксований максимальна кількість пов'язаних із коронавірусом летальних випадків - 590 осіб. Загальна кількість жертв хвороби зросла до 19 932, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI). Загальна кількість заражень в Німеччині від початку пандемії зросла до майже 1,2 мільйона осіб - на 20 815 більше, ніж днем раніше.
Меркель виступила проти яток з глінтвейном
Також під час виступу канцлерка окремо зазначила, що вважає неправильним дозвіл місцевої влади відкривати на вулицях кіоски з глінтвейном і випічкою, які в цьому році замінили різдвяні ринки. Це суперечить домовленості дозволити закладам громадського харчування продавати їжу лише на винос, вказала вона. Ціною недостатнього зниження контактів є показник летальних випадків від COVID-19, що перевищує 500 осіб за добу, підкреслила Меркель.
При цьому вона висловила впевненість, що більшість жителів Німеччини і далі будуть виконувати правила, спрямовані на стримування пандемії. За її словами, головним інструментом боротьби з коронавірусом не є заборони, закриття та контроль. "Основним ключем до успішної боротьби з вірусом у нас є відповідальна поведінка кожної людини і готовність до спільних зусиль", - вказала Меркель.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Любек
Гольстинські ворота - цей символ Любека не можна уявити собі без святкового блиску на Різдво. Незважаючи на те, що різдвяний ярмарок скасували, поруч із брамою встановили ялинки та прикрасили їх яскравими гірляндами.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Гамбург
Центри німецьких містах перед Різдвом традиційно постають у святковому вбранні, як, наприклад, Юнгфернштіг - одна із центральних вулиць Гамбурга. Різдвяних ярмарків не буде й тут, але натомість по всьому місту встановили окремі ятки, де можна купити, наприклад, різдвяні ласощі або прикраси, виготовлені народними майстрами.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Люнебург
Різдвяні ярмарки скасовані й у Люнебурзі, що в Нижній Саксонії. Заради збереження різдвяного настрою в часи пандемії COVID-19 у місті вирішили не обмежуватися лише яскравими гірляндами, але ще й освітили цілі будівлі.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Берлін
Німецька столиця відома своїми різдвяними ярмарками, які тут, як правило, відбуваються майже в кожному районі міста. Але нинішній коронавірусний рік є винятком із цього правила. Однак по-різдвяному освітлені бульвари у берлінців не змогла відібрати навіть пандемія. На фото: Тауенцінтштраcсе, що в західній частині Берліна, яка вважається одним із найдорожчих у Німеччині місць.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Мюнстер
Інколи вистачає однієї скромної ялинки, аби нагадати про Різдво. Ретельно і з любов'ю відреставрований середньовічний центр вестфальського міста Мюнстер з його й без того святково таємничою атмосферою більшого й не потребує.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Бохум
Також західнонімецький Бохум засяяв святковими вогнями. У центрі міста чимало порожніх приміщень, де колись були крамниці. Деякі з них вирішили здати в оренду власникам різдвяних яток.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Лейпциг
Порожні просторі площі з поодинокими ялинками замість веселої тисняви на галасливих різдвяних ярмарках - типова картина для німецьких міст у передріздвяний час 2020 року. Агустусплац - найбільша площа Лейпцига - не є винятком. Єдина втіха, якщо, звичайно, це ще можна назвати втіхою: заздалегідь підготовлені для цьогорічного різдвяного ярмарку чашки можна придбати онлайн.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Ерфурт
Скасували також різдвяний ярмарок в Ерфурті. Цього року він мав стати ювілейним - 170-м. Зате тепер можна безперешкодно насолоджуватися різдвяною ялинкою та традиційною різдвяною пірамідою, встановленими на площі перед собором.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Франкфурт
Одинока ялинка на центральній площі Франкфурта-на-Майні Ремерберзі нагадує, що й тут різдвяний ярмарок став жертвою коронавірусу. До речі, ялинку заввишки 21 метр до банківської метрополії цього року привезли з Австрії. Там її довелось зрубати через роботи, пов'язані з розчищенням русла одного зі струмків.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Майнц
У Майнці - столиці федеральної землі Рейнланд-Пфальц - вирішили заповнити незвичну порожнечу на площі перед кафедральним собором, що має тисячолітню історію, різдвяними гірляндами, аби хоч якось врятувати передріздвяну атмосферу.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Нюнберг
Крісткіндлесмаркт ("ринок Малюка-Ісуса") у Нюрнберзі - найстаріший у Німеччини. І 2020-го з балкону церкви Фрауенкірхе (на фото) його мав відкрити Малюк-Ісус. На цю роль раз на два роки обирають дівчат віком від 17 до 19 років. Після скасування ярмарку дівчина, яка грає Малюка-Ісуса, сказала: "Не віддавайте цю радість. Є так багато всього, що нам приносить радість, щастя й тепло".
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Штутгарт
Замість різдвяного ярмарку в центрі Штутгарта можна побачити величезні світлові скульптури, серед них - і здибленого коня, зображення якого містить герб міста. 33 ятки, які мали стояти скупчено на ярмарку, встановили в різних куточках центральної частини Штутгарта.