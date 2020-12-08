COVID-19 у Німеччині: Меркель виступила за жорсткий локдаун

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) виступила за посилення протиепідемічних заходів у країні з кінця грудня. Про це вона заявила під час виступу в Бундестазі в середу, 9 грудня.

Через складну епідемічну ситуацію вона закликала з серйозністю поставитися до опублікованих напередодні рекомендацій Національної академії наук "Леопольдіна". У своїй заяві вчені виступили за запровадження жорсткого локдауну з 24 грудня щонайменше до 10 січня.

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Меркель закликала закрити магазини і школи на кілька тижнів

За словами Меркель, вона підтримує рекомендації учених закрити на цей час магазини і школи. Вона також пропонує перенести початок різдвяних шкільних канікул на більш ранній термін - 16 грудня.

Метою цих заходів є зменшення показника нових інфікувань коронавірусом до 50 нових заражень за сім днів із розрахунку на 100 тисяч жителів або ще нижче, підкреслила Меркель. "В іншому випадку ми будемо знову і знову втрачати контроль над пандемією", - вказала вона.

Уряд сподівається на зниження смертності завдяки вакцині

Водночас канцлерка закликала не сподіватися на швидкий ефект від початку вакцинації проти коронавірусу. Вакцинація груп підвищеного ризику почнеться вже на початку наступного року, але в перші місяці не вдасться прищепити настільки велике число людей, щоб це значно змінило епідеміологічну ситуацію, підкреслила вона. Разом з тим, за словами Меркель, швидка вакцинація людей похилого віку, доглядальниць і медперсоналу дає надію на досягнення ефекту там, де зараз спостерігається найвища кількість смертей від COVID-19.

9 грудня о Німеччині зафіксований максимальна кількість пов'язаних із коронавірусом летальних випадків - 590 осіб. Загальна кількість жертв хвороби зросла до 19 932, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI). Загальна кількість заражень в Німеччині від початку пандемії зросла до майже 1,2 мільйона осіб - на 20 815 більше, ніж днем ​​раніше.

Меркель виступила проти яток з глінтвейном

Також під час виступу канцлерка окремо зазначила, що вважає неправильним дозвіл місцевої влади відкривати на вулицях кіоски з глінтвейном і випічкою, які в цьому році замінили різдвяні ринки. Це суперечить домовленості дозволити закладам громадського харчування продавати їжу лише на винос, вказала вона. Ціною недостатнього зниження контактів є показник летальних випадків від COVID-19, що перевищує 500 осіб за добу, підкреслила Меркель.

При цьому вона висловила впевненість, що більшість жителів Німеччини і далі будуть виконувати правила, спрямовані на стримування пандемії. За її словами, головним інструментом боротьби з коронавірусом не є заборони, закриття та контроль. "Основним ключем до успішної боротьби з вірусом у нас є відповідальна поведінка кожної людини і готовність до спільних зусиль", - вказала Меркель.