Німецькі науковці вимагають жорсткого локдауну на Різдво
Вчені вимагають запровадити жорсткі обмеження суспільного життя, на час різдвяних свят, - контакти між мешканцями Німеччини мають бути зведені до абсолютного мінімуму.
Будівля національної академії наук Німеччини "Леопольдіна"
Національна академія наук "Леопольдіна" вимагає від уряду Німеччини запровадити жорсткі обмеження контактів від Різдва. З такою заявою вчені виступили у понеділок, 8 грудня.
"З 24 грудня (Святвечір у Німеччині. - Ред.) 2020 року щонайменше до 10 січня 2021 року має бути чинним жорсткий локдаун - суспільне життя у всій Німеччині повинно здебільшого зупинитися", - йдеться в заяві науковців, які є радниками уряду щодо питань подолання епідемії COVID-19.
На додачу до заходів, які почнуть діяти з 24 грудня, вчені вимагають закрити усі магазини, окрім тих, що задовольняють щоденні потреби мешканців країни.
Також у "Леопольдіні" пропонують раніше розпочати різдвяні канікули у закладах освіти. "Шкільний обов'язок необхідно скасувати у всіх федеральних землях ще до початку різдвяних свят", - зазначається у заяві.
Вчені просять підприємства максимально перевести роботу своїх співробітників на віддалений режим роботи. Це, на їхню думку, дозволить батькам не відправляти дітей до школи.
Вчені посилаються на досвід ЄС
Причиною для запровадження таких жорстких заходів у академії наук називають те, що кількість випадків коронавірусу, які виявляють щодня, все ще залишається високою. Через це контакти серед населення мають бути зведені до "абсолютного мінімуму", наполягають вчені.
При цьому у "Леопольдіні" посилаються на досвід інших країн ЄС, зокрема Ірландії. "Швидко запроваджені суворі заходи протягом короткого проміжку часу призводять до значного зменшення кількості нових інфікувань", - пояснюють науковці.
Станом на ранок вівторка, 8 грудня, у Німеччині за добу було зафіксовано 14054 нових випадки інфікування коронавірусом, а також 423 нових випадки смерті внаслідок COVID-19.
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Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Любек
Гольстинські ворота - цей символ Любека не можна уявити собі без святкового блиску на Різдво. Незважаючи на те, що різдвяний ярмарок скасували, поруч із брамою встановили ялинки та прикрасили їх яскравими гірляндами.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Гамбург
Центри німецьких містах перед Різдвом традиційно постають у святковому вбранні, як, наприклад, Юнгфернштіг - одна із центральних вулиць Гамбурга. Різдвяних ярмарків не буде й тут, але натомість по всьому місту встановили окремі ятки, де можна купити, наприклад, різдвяні ласощі або прикраси, виготовлені народними майстрами.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Люнебург
Різдвяні ярмарки скасовані й у Люнебурзі, що в Нижній Саксонії. Заради збереження різдвяного настрою в часи пандемії COVID-19 у місті вирішили не обмежуватися лише яскравими гірляндами, але ще й освітили цілі будівлі.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Берлін
Німецька столиця відома своїми різдвяними ярмарками, які тут, як правило, відбуваються майже в кожному районі міста. Але нинішній коронавірусний рік є винятком із цього правила. Однак по-різдвяному освітлені бульвари у берлінців не змогла відібрати навіть пандемія. На фото: Тауенцінтштраcсе, що в західній частині Берліна, яка вважається одним із найдорожчих у Німеччині місць.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Мюнстер
Інколи вистачає однієї скромної ялинки, аби нагадати про Різдво. Ретельно і з любов'ю відреставрований середньовічний центр вестфальського міста Мюнстер з його й без того святково таємничою атмосферою більшого й не потребує.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Бохум
Також західнонімецький Бохум засяяв святковими вогнями. У центрі міста чимало порожніх приміщень, де колись були крамниці. Деякі з них вирішили здати в оренду власникам різдвяних яток.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Лейпциг
Порожні просторі площі з поодинокими ялинками замість веселої тисняви на галасливих різдвяних ярмарках - типова картина для німецьких міст у передріздвяний час 2020 року. Агустусплац - найбільша площа Лейпцига - не є винятком. Єдина втіха, якщо, звичайно, це ще можна назвати втіхою: заздалегідь підготовлені для цьогорічного різдвяного ярмарку чашки можна придбати онлайн.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Ерфурт
Скасували також різдвяний ярмарок в Ерфурті. Цього року він мав стати ювілейним - 170-м. Зате тепер можна безперешкодно насолоджуватися різдвяною ялинкою та традиційною різдвяною пірамідою, встановленими на площі перед собором.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Франкфурт
Одинока ялинка на центральній площі Франкфурта-на-Майні Ремерберзі нагадує, що й тут різдвяний ярмарок став жертвою коронавірусу. До речі, ялинку заввишки 21 метр до банківської метрополії цього року привезли з Австрії. Там її довелось зрубати через роботи, пов'язані з розчищенням русла одного зі струмків.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Майнц
У Майнці - столиці федеральної землі Рейнланд-Пфальц - вирішили заповнити незвичну порожнечу на площі перед кафедральним собором, що має тисячолітню історію, різдвяними гірляндами, аби хоч якось врятувати передріздвяну атмосферу.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Нюнберг
Крісткіндлесмаркт ("ринок Малюка-Ісуса") у Нюрнберзі - найстаріший у Німеччини. І 2020-го з балкону церкви Фрауенкірхе (на фото) його мав відкрити Малюк-Ісус. На цю роль раз на два роки обирають дівчат віком від 17 до 19 років. Після скасування ярмарку дівчина, яка грає Малюка-Ісуса, сказала: "Не віддавайте цю радість. Є так багато всього, що нам приносить радість, щастя й тепло".
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Штутгарт
Замість різдвяного ярмарку в центрі Штутгарта можна побачити величезні світлові скульптури, серед них - і здибленого коня, зображення якого містить герб міста. 33 ятки, які мали стояти скупчено на ярмарку, встановили в різних куточках центральної частини Штутгарта.