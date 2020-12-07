Німецькі науковці вимагають жорсткого локдауну на Різдво

Національна академія наук "Леопольдіна" вимагає від уряду Німеччини запровадити жорсткі обмеження контактів від Різдва. З такою заявою вчені виступили у понеділок, 8 грудня.

"З 24 грудня (Святвечір у Німеччині. - Ред.) 2020 року щонайменше до 10 січня 2021 року має бути чинним жорсткий локдаун - суспільне життя у всій Німеччині повинно здебільшого зупинитися", - йдеться в заяві науковців, які є радниками уряду щодо питань подолання епідемії COVID-19.

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Подовження канікул через коронавірус

На додачу до заходів, які почнуть діяти з 24 грудня, вчені вимагають закрити усі магазини, окрім тих, що задовольняють щоденні потреби мешканців країни.

Також у "Леопольдіні" пропонують раніше розпочати різдвяні канікули у закладах освіти. "Шкільний обов'язок необхідно скасувати у всіх федеральних землях ще до початку різдвяних свят", - зазначається у заяві.

Вчені просять підприємства максимально перевести роботу своїх співробітників на віддалений режим роботи. Це, на їхню думку, дозволить батькам не відправляти дітей до школи.

Вчені посилаються на досвід ЄС

Причиною для запровадження таких жорстких заходів у академії наук називають те, що кількість випадків коронавірусу, які виявляють щодня, все ще залишається високою. Через це контакти серед населення мають бути зведені до "абсолютного мінімуму", наполягають вчені.

При цьому у "Леопольдіні" посилаються на досвід інших країн ЄС, зокрема Ірландії. "Швидко запроваджені суворі заходи протягом короткого проміжку часу призводять до значного зменшення кількості нових інфікувань", - пояснюють науковці.

Станом на ранок вівторка, 8 грудня, у Німеччині за добу було зафіксовано 14054 нових випадки інфікування коронавірусом, а також 423 нових випадки смерті внаслідок COVID-19.

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