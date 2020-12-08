Саксонія першою у Німеччині запроваджує жорсткий локдаун

Федеральна земля Саксонія, що на сході Німеччини, від понеділка, 14 грудня, посилить обмежувальні заходи у зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусу. Зокрема, у цій землі школи будуть переведені на дистанційне навчання, а більшість магазинів закриється.

Як заявив у вівторок, 8 грудня, прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer), таке посилення локдауну є необхідним кроком через високі показники зараження коронавірусом. "Ми повинні приборкати ситуацію у землі (мається на увазі федеральна земля Саксонія. - Ред.), а це означає зменшити контакти", - зауважив Кречмер, який є членом Християнсько-демократичного союзу. За його словами, так званий "м'який локдаун", який діє по всій Німеччині з початку листопада, виявився неефективним.

Складна ситуація з коронавірусом у Саксонії

Кречмер обґрунтував таке рішення уряду землі тим, що лікарні у Саксонії є надто перевантажені значною кількістю COVID-пацієнтів, інформує агенція Reuters. У Саксонії нині спостерігаються найвищі показники зараження на COVID-19 серед усіх німецьких федеральних земель.

Саксонія є першою серед німецьких земель, яка вдається до жорсткого локдауну. Серед іншого, під час локдауну у Саксонії буде обмежено малий прикордонний рух з Чехією, яка має спільний кордон з цією землею. Дозволятиметься робота продуктових магазинів та магазинів з побутовими товарами, а також поштових відділень та перукарень. Доступ до будинків для догляду за людьми похилого віку буде можливий лише після отримання негативного результату тесту на коронавірус. Передбачається, що жорсткий локдаун діятиме у землі до 10 січня.

Читайте також: Німецькі науковці вимагають жорсткого локдауну на Різдво

Нагадаємо, 6 грудня уряд Баварії з 9 грудня оголосив режим надзвичайної ситуації через високі показники зараження на COVID-19. Так, своє помешкання жителям Баварії можна залишати лише з поважної причини, зокрема, для здійснення покупок, відвідання лікаря, занять спортом, дорогою на роботу чи до школи. В особливо уражених коронавірусною інфекцією районах, де показник нових випадків за сім днів перевищує 200 на 100 тисяч жителів, запроваджується нічна комендантська година з 21-ї вечора до 5-ї ранку. Стануть жортскішими і обмеження контактів у Баварії - зустрічатися дозволено лише до п'яти людей з двох домогосподарств.