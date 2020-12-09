COVID-19 у Німеччині: кількість жертв перевищила 20 тисяч

Станом на четвер, 10 грудня, кількість померлих з діагнозом COVID-19 у Німеччині склала 20 372 особи. Про це свідчать оновлені дані Інститут імені Роберта Коха (RKI).

При цьому напередодні у країні було зафіксовано рекордну кількість жертв коронавірусу протягом доби. Так, станом на ранок середи, 9 грудня, повідомлялося, що за добу у ФРН від COVID-19 чи спричинених ним ускладнень інших хвороб померли 590 людей.

Це означає, що кількість летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, подвоїлась у Німеччині менше, ніж за сім тижнів. Позначка у 10 тисяч жертв хвороби була подолана у ФРН лише 24 жовтня.

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Новий рекорд за кількістю інфікувань коронавірусом

Також за добу, що минула, у ФРН виявили рекордну кількість нових випадків COVID-19. За середу, 9 грудня, хворобу діагностували у 23 679 людей. Це на 1 633 випадки більше, ніж тиждень тому.

Попередній рекорд у 23 648 випадків було зафіксовано 20 листопада.

Таким чином загальна кількість людей, які отримали діагноз COVID-19 з початку пандемії у Німеччині, склала 1 242 203 людини. При цьому 922 100 осіб вже одужали від цієї недуги.

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Меркель вимагає жорсткішого локдауну у ФРН

На тлі загострення епідемічної ситуації канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) виступила за посилення так званого "м'якого локдауну" у країні. Під час виступу у Бундестазі у середу, 9 грудня, вона закликала значно посилити протиепідемічні обмеження з 24 грудня і до 10 січня.

Серед запропонованих нею заходів: закриття магазинів та шкіл та більш ранній початок шкільних канікул. Пропозиція Меркель базується на рекомендаціях вчених Німецької академії наук "Леопольдіна", які вони оприлюднили напередодні.