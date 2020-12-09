 COVID-19 у Німеччині: кількість жертв перевищила 20 тисяч | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2020

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Новини

COVID-19 у Німеччині: кількість жертв перевищила 20 тисяч

З початку пандемії COVID-19 у Німеччині від цієї хвороби померли більше 20 тисяч людей. У четвер у ФРН зафіксовано новий рекорд за кількістю інфікувань коронавірусом.

Лікарі та медичний персонал у реанімаційному відділенні університетської клініки Лейпцига

Лікарі та медичний персонал у реанімаційному відділенні університетської клініки Лейпцига

Станом на четвер, 10 грудня, кількість померлих з діагнозом COVID-19 у Німеччині склала 20 372 особи. Про це свідчать оновлені дані Інститут імені Роберта Коха (RKI).

При цьому напередодні у країні було зафіксовано рекордну кількість жертв коронавірусу протягом доби. Так, станом на ранок середи, 9 грудня, повідомлялося, що за добу у ФРН від COVID-19 чи спричинених ним ускладнень інших хвороб померли 590 людей.

Це означає, що кількість летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, подвоїлась у Німеччині менше, ніж за сім тижнів. Позначка у 10 тисяч жертв хвороби була подолана у ФРН лише 24 жовтня.

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Новий рекорд за кількістю інфікувань коронавірусом

Також за добу, що минула, у ФРН виявили рекордну кількість нових випадків COVID-19. За середу, 9 грудня, хворобу діагностували у 23 679 людей. Це на 1 633 випадки більше, ніж тиждень тому.

Попередній рекорд у 23 648 випадків було зафіксовано 20 листопада.

Таким чином загальна кількість людей, які отримали діагноз COVID-19 з початку пандемії у Німеччині, склала 1 242 203 людини. При цьому 922 100 осіб вже одужали від цієї недуги.

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Меркель вимагає жорсткішого локдауну у ФРН

На тлі загострення епідемічної ситуації канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) виступила за посилення так званого "м'якого локдауну" у країні. Під час виступу у Бундестазі у середу, 9 грудня, вона закликала значно посилити протиепідемічні обмеження з 24 грудня і до 10 січня.

Серед запропонованих нею заходів: закриття магазинів та шкіл та більш ранній початок шкільних канікул. Пропозиція Меркель базується на рекомендаціях вчених Німецької академії наук "Леопольдіна", які вони оприлюднили напередодні.

  • Гольстинські ворота - символ Любека

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Любек

    Гольстинські ворота - цей символ Любека не можна уявити собі без святкового блиску на Різдво. Незважаючи на те, що різдвяний ярмарок скасували, поруч із брамою встановили ялинки та прикрасили їх яскравими гірляндами.

  • Юнгфернштіг - одна з центральних вулиць Гамбурга

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Гамбург

    Центри німецьких містах перед Різдвом традиційно постають у святковому вбранні, як, наприклад, Юнгфернштіг - одна із центральних вулиць Гамбурга. Різдвяних ярмарків не буде й тут, але натомість по всьому місту встановили окремі ятки, де можна купити, наприклад, різдвяні ласощі або прикраси, виготовлені народними майстрами.

  • Люнебург у Нижній Саксонії

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Люнебург

    Різдвяні ярмарки скасовані й у Люнебурзі, що в Нижній Саксонії. Заради збереження різдвяного настрою в часи пандемії COVID-19 у місті вирішили не обмежуватися лише яскравими гірляндами, але ще й освітили цілі будівлі.

  • Тауенцінтштраcсе в Берліні

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Берлін

    Німецька столиця відома своїми різдвяними ярмарками, які тут, як правило, відбуваються майже в кожному районі міста. Але нинішній коронавірусний рік є винятком із цього правила. Однак по-різдвяному освітлені бульвари у берлінців не змогла відібрати навіть пандемія. На фото: Тауенцінтштраcсе, що в західній частині Берліна, яка вважається одним із найдорожчих у Німеччині місць.

  • Центр Мюнстера

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Мюнстер

    Інколи вистачає однієї скромної ялинки, аби нагадати про Різдво. Ретельно і з любов'ю відреставрований середньовічний центр вестфальського міста Мюнстер з його й без того святково таємничою атмосферою більшого й не потребує.

  • Центр Бохума - міста на Заході Німеччини

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Бохум

    Також західнонімецький Бохум засяяв святковими вогнями. У центрі міста чимало порожніх приміщень, де колись були крамниці. Деякі з них вирішили здати в оренду власникам різдвяних яток.

  • Агустусплац - найбільша площа Лейпцига

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Лейпциг

    Порожні просторі площі з поодинокими ялинками замість веселої тисняви на галасливих різдвяних ярмарках - типова картина для німецьких міст у передріздвяний час 2020 року. Агустусплац - найбільша площа Лейпцига - не є винятком. Єдина втіха, якщо, звичайно, це ще можна назвати втіхою: заздалегідь підготовлені для цьогорічного різдвяного ярмарку чашки можна придбати онлайн.

  • Історичний центр Ерфурта

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Ерфурт

    Скасували також різдвяний ярмарок в Ерфурті. Цього року він мав стати ювілейним - 170-м. Зате тепер можна безперешкодно насолоджуватися різдвяною ялинкою та традиційною різдвяною пірамідою, встановленими на площі перед собором.

  • Центральна площа Франкфурта-на-Майні - Ремерберг

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Франкфурт

    Одинока ялинка на центральній площі Франкфурта-на-Майні Ремерберзі нагадує, що й тут різдвяний ярмарок став жертвою коронавірусу. До речі, ялинку заввишки 21 метр до банківської метрополії цього року привезли з Австрії. Там її довелось зрубати через роботи, пов'язані з розчищенням русла одного зі струмків.

  • Майнц - столиця федеральної землі Рейнланд-Пфальц

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Майнц

    У Майнці - столиці федеральної землі Рейнланд-Пфальц - вирішили заповнити незвичну порожнечу на площі перед кафедральним собором, що має тисячолітню історію, різдвяними гірляндами, аби хоч якось врятувати передріздвяну атмосферу.

  • Крісткіндлесмаркт (ринок Малюка-Ісуса) у Нюрнберзі - найстаріший у Німеччини

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Нюнберг

    Крісткіндлесмаркт ("ринок Малюка-Ісуса") у Нюрнберзі - найстаріший у Німеччини. І 2020-го з балкону церкви Фрауенкірхе (на фото) його мав відкрити Малюк-Ісус. На цю роль раз на два роки обирають дівчат віком від 17 до 19 років. Після скасування ярмарку дівчина, яка грає Малюка-Ісуса, сказала: "Не віддавайте цю радість. Є так багато всього, що нам приносить радість, щастя й тепло".

  • Центр Штутгарта

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Штутгарт

    Замість різдвяного ярмарку в центрі Штутгарта можна побачити величезні світлові скульптури, серед них - і здибленого коня, зображення якого містить герб міста. 33 ятки, які мали стояти скупчено на ярмарку, встановили в різних куточках центральної частини Штутгарта.

    Автор: Андреас Кірхгофф


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