Коментар: Новий локдаун у Німеччині - рівняння з багатьма невідомими

Свого часу канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) недооцінила небезпеку нинішньої пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. Наприкінці вересня ЗМІ завзято розтиражували в своїх повідомленнях її пересторогу, виголошену під час заходу консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), де вона застерігала щодо загрози зростання ще до Різдва кількості нових щоденних випадків інфікування до позначки в 19 тисяч. Багато хто думав тоді, що такі похмурі прогнози - чистої води панікерство. Сьогодні як критики, так і сама Меркель були б раді, якби її тодішній прогноз виявився перебільшенням.

На жаль, нинішня реальність набагато сумніша. За даними Інституту імені Роберта Коха, натепер у Німеччині в окремі дні фіксується майже 30 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Такі показники мали б змусити задуматися навіть найзатятіших із тих людей, хто намагається применшити загрозу пандемії. Але найбільше тут мала б налякати кількість летальних жертв хвороби: якщо в середині листопада вона становила загалом 12 тисяч осіб, то натепер у Німеччині зафіксували ледь не 22 тисячі смертельних випадків унаслідок коронавірусу або з ним (дані на 14 грудня 2020 року. - Ред.). Тобто за цим показником сталося майже подвоєння за один місяць! Тим, хто й досі не збагнув, що відбувається, мабуть, марно щось доводити.

Драматична ситуація в лікарнях

Тож на тлі цього драматичного розвитку подій новий жорсткий локдаун, який ухвалили федеральний уряд разом з керівниками 16 земель, є абсолютно правильним рішенням. Якщо хтось дотримується іншої думки, нехай скаже це в обличчя персоналу в лікарнях, будинках престарілих і працівникам служби догляду за важкохворими, котрі саможертовно боряться за кожне окреме життя! А також нехай обґрунтує, з якого дива на його погляд, все начебто не так уже й погано.

Марсель Фюрстенау

Ситуація, що нині склалася в Німеччині в боротьбі з коронавірусом, вимагає солідарності від усіх. А також співчуття до тих, кого це прямо або побічно стосується. Зверхності, самовпевненості та безоглядному ставленню до інших зараз не місце.

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Особливо тепер, у ці дні. Якщо у діях політиків і є хоч щось, що може втішити, то це насамперед їхня тепер уже непохитна єдність. На жаль, протягом останніх тижнів і місяців побачити її можна було лише зрідка.

Уроки з помилок

Але зараз не час для дріб'язкових сварок щодо того, хто що вчинив неправильно або правильно й коли. Важливо винести необхідні уроки з помилок минулого. Про покращення власного іміджу (політиками. - Ред.) за рахунок інших не може бути й мови. Жителям Німеччини вже й так довелося багато що пережити і ще доведеться у майбутньому. Й попри це, готовність людей йти на жертви, за даними опитувань, і досі велика.

Політикам варто було б подякувати людям за їхнє розуміння ситуації відвертістю та щирістю. А це означає - попросити з розумінням поставитися до можливих обмежень і тягарів, які можуть тривати набагато, значно довше. І звертатися до населення потрібно вже зараз, а не відкладати це в довгий ящик. Адже сподіватися на те, що до 10 січня ситуація помітно покращиться - саме стільки і має тривати нинішній локдаун - залишається фактично марною надією.

Є багато підстав вважати, що ця надія може не виправдатися. Зрештою, зима в Німеччині триває до березня. А вакцинація ще навіть не розпочалася.

Запроваджений з початку листопада частковий локдаун виявився неефективним. Цю гірку реальність треба визнати. Тож жорсткий локдаун, що нині запроваджується, просто неминучий. Можливо, навесні, озираючись назад, можна буде стверджувати, що 13 грудня політики Німеччини вчинили абсолютно правильно. Було б непогано, але щодо цього ніхто не може бути певним.

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