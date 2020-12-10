 Коментар: Новий локдаун у Німеччині - рівняння з багатьма невідомими | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 14.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Коментар: Новий локдаун у Німеччині - рівняння з багатьма невідомими

Німеччина вже вдруге впродовж року запроваджує жорсткий локдаун. І це добре на тлі різкого зростання кількості заражень та смертності, адже все могло бути значно гірше, застерігає Марсель Фюрстенау.

Локдаун у Німеччині

Свого часу канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) недооцінила небезпеку нинішньої пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. Наприкінці вересня ЗМІ завзято розтиражували в своїх повідомленнях її пересторогу, виголошену під час заходу консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), де вона застерігала щодо загрози зростання ще до Різдва кількості нових щоденних випадків інфікування до позначки в 19 тисяч. Багато хто думав тоді, що такі похмурі прогнози - чистої води панікерство. Сьогодні як критики, так і сама Меркель були б раді, якби її тодішній прогноз виявився перебільшенням.

На жаль, нинішня реальність набагато сумніша. За даними Інституту імені Роберта Коха, натепер у Німеччині в окремі дні фіксується майже 30 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Такі показники мали б змусити задуматися навіть найзатятіших із тих людей, хто намагається применшити загрозу пандемії. Але найбільше тут мала б налякати кількість летальних жертв хвороби: якщо в середині листопада вона становила загалом 12 тисяч осіб, то натепер у Німеччині зафіксували ледь не 22 тисячі смертельних випадків унаслідок коронавірусу або з ним (дані на 14 грудня 2020 року. - Ред.). Тобто за цим показником сталося майже подвоєння за один місяць! Тим, хто й досі не збагнув, що відбувається, мабуть, марно щось доводити.

Драматична ситуація в лікарнях

Тож на тлі цього драматичного розвитку подій новий жорсткий локдаун, який ухвалили федеральний уряд разом з керівниками 16 земель, є абсолютно правильним рішенням. Якщо хтось дотримується іншої думки, нехай скаже це в обличчя персоналу в лікарнях, будинках престарілих і працівникам служби догляду за важкохворими, котрі саможертовно боряться за кожне окреме життя! А також нехай обґрунтує, з якого дива на його погляд, все начебто не так уже й погано.

Марсель Фюрстенау

Марсель Фюрстенау

Ситуація, що нині склалася в Німеччині в боротьбі з коронавірусом, вимагає солідарності від усіх. А також співчуття до тих, кого це прямо або побічно стосується. Зверхності, самовпевненості та безоглядному ставленню до інших зараз не місце.

Читайте також: Спорт під час пандемії: чи не стане група ризику від локдауну ще більшою?

Особливо тепер, у ці дні. Якщо у діях політиків і є хоч щось, що може втішити, то це насамперед їхня тепер уже непохитна єдність. На жаль, протягом останніх тижнів і місяців побачити її можна було лише зрідка.

Уроки з помилок

Але зараз не час для дріб'язкових сварок щодо того, хто що вчинив неправильно або правильно й коли. Важливо винести необхідні уроки з помилок минулого. Про покращення власного іміджу (політиками. - Ред.) за рахунок інших не може бути й мови. Жителям Німеччини вже й так довелося багато що пережити і ще доведеться у майбутньому. Й попри це, готовність людей йти на жертви, за даними опитувань, і досі велика.

Політикам варто було б подякувати людям за їхнє розуміння ситуації відвертістю та щирістю. А це означає - попросити з розумінням поставитися до можливих обмежень і тягарів, які можуть тривати набагато, значно довше. І звертатися до населення потрібно вже зараз, а не відкладати це в довгий ящик. Адже сподіватися на те, що до 10 січня ситуація помітно покращиться - саме стільки і має тривати нинішній локдаун - залишається фактично марною надією.

Є багато підстав вважати, що ця надія може не виправдатися. Зрештою, зима в Німеччині триває до березня. А вакцинація ще навіть не розпочалася.

Запроваджений з початку листопада частковий локдаун виявився неефективним. Цю гірку реальність треба визнати. Тож жорсткий локдаун, що нині запроваджується, просто неминучий. Можливо, навесні, озираючись назад, можна буде стверджувати, що 13 грудня політики Німеччини вчинили абсолютно правильно. Було б непогано, але щодо цього ніхто не може бути певним.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

Дивитись відео 05:21

Локдаун і гірськолижні курорти: чому в Карпатах можна, а в Альпах - ні (08.12.2020)

DW.COM

Анґела Меркель: Рішення про локдаун ухвалювалось "з важким серцем"

В останні три тижні добовий приріст заражень COVID-19 у ФРН збільшився втричі, а число пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії за 10 днів подвоїлось, пояснила канцлерка запровадження у країні "м'якого локдауну".  

Коронавірус: у Нижній Саксонії скасовують загальний шкільний обов'язок

Задля стримання поширення коронавірусу у німецькій федеральній землі Нижня Саксонія вирішили надати учням можливість тимчасово відвідувати школу добровільно.  

Також за темою

Leerer Klassenraum in Halle

Коронавірус: у Нижній Саксонії скасовують загальний шкільний обов'язок 10.12.2020

Задля стримання поширення коронавірусу у німецькій федеральній землі Нижня Саксонія вирішили надати учням можливість тимчасово відвідувати школу добровільно.

Deutschland Covid-19 | PK im Bundeskanzleramt Merkel

У Німеччині запроваджують "жорсткий" локдаун вже з 16 грудня 13.12.2020

У Німеччині знову запроваджують "жорсткий" локдаун, він триватиме з 16 грудня до щонайменше 10 січня. В країні закриють більшість магазинів, школи та дитячі садки.

Deutschland BdT | Deutsche Bahn | Kontrolle Maskenpflicht

Коронавірус у Німеччині: рекордна кількість заражень і смертей за добу 11.12.2020

У Німеччині зафіксували нові рекорди за кількістю виявлених випадків COVID-19 і жертв коронавірусу за добу. Кількість нових заражень порівняно з днем раніше зросла на 6 тисяч.

Реклама

Докладно

Локдаун у Німеччині

Новий локдаун у Німеччині - рівняння з багатьма невідомими

Повторне запровадження жорсткого локдауну в ФРН - правильний крок, вважає Марсель Фюрстенау.  

Європейські рибалки можуть залишитися без риболовлі біля берегів Норвегії, архівне фото

Brexit: Норвегія погрожує закрити свої води

Затягування переговорів між Лондоном і Брюсселем гальмує й вирішення питання вилову риби, нарікають в уряді Норвегії.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  