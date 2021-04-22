 Коронавірус в Україні: кількість інфікувань перевищила 2 мільйони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.04.2021

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Новини

Коронавірус в Україні: кількість інфікувань перевищила 2 мільйони

Від початку пандемії в Україні підтвердили понад два мільйони інфікувань коронавірусом. За минулу добу додалися ще понад 14 тисяч, 434 людини з COVID-19 померли.

Відділення для пацієнтів з COVID-19 у лікарні в Ужгороді

Відділення для пацієнтів з COVID-19 у лікарні в Ужгороді

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в Україні перевищила два мільйони. Як повідомив у п'ятницю, 23 квітня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов у соцмережі Facebook, за попередню добу зафіксували ще 14277 нових випадків зараження, що збільшило загальне число інфікувань від початку пандемії до 2004630.

Для порівняння, про перевищення позначки в мільйон випадків в України повідомили 24 грудня минулого року. Також від початку пандемії, за офіційними даними, померли 41700  людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом.

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Дніпропетровська область - лідер за числом нових випадків коронавірусу

Також напередодні в країні померли 434 людини, в яких підтвердили зараження коронавірусом, і госпіталізували 3728 пацієнтів з COVID-19.

За минулу добу найбільше нових випадків зафіксували у Дніпропетровській (1296) та Харківській (1137) областях, а також Києві (1269). Водночас низькі показники нових випадків зараження зберігаються в областях, які тривалий час перебували в "червоній зоні" епідемічної небезпеки із жорсткими карантинними обмеженнями: Закарпатській (87) та Івано-Франківській (147 випадків).

Степанов заявив про проходження піку епідемії COVID-19

22 квітня повідомляли про понад 16 тисяч нових випадків, 470 померлих та 3904 госпіталізованих пацієнти з COVID-19 днем раніше. Рекордні показники смертності та госпіталізації за добу в Україні були зафіксовані 6 квітня: 481 людина з коронавірусом померла, а госпіталізували 5587 пацієнтів.

Кілька днів тому Максим Степанов заявив, що Україна вже пройшла пік третьої хвилі захворюваності на COVID-19. "Ми можемо констатувати, що пройшов пік захворюваності. За минулий тиждень майже на 13,5 тисячі менше хворих, ніж попереднього тижня. Така сама ситуація і за кількістю госпіталізацій - ми отримали на 3,5 тисячі менше госпіталізованих", - сказав Степанов.

Вакцинація в Україні

22 квітня в Україні від коронавірусу було щеплено понад 16 тисяч людей, а всього від початку кампанії з вакцинації - більш ніж 508 тисяч. Дві дози вакцини отримали лише п'ятеро людей, що пов'язано зі збільшенням інтервалу між щепленнями. Станом на 22 квітня до листа очікування на вакцинацію від коронавірусу записалися близько 486 тисячі людей.

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